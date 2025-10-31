Nagpur News: व्हेटर्नरी दवाखान्यातून औषधांची विक्री; नियमांचे उल्लंघन, विभागांची चुप्पी, औषधीच्या आड सर्रास लूट सुरू

नागपूर : शहरातील अनेक खाजगी तसेच काही शासकीय पशुवैद्यकीय (व्हेटर्नरी) दवाखान्यांमध्ये प्राण्यांच्या उपचारासाठी वापरली जाणारी औषधे विनापरवाना विक्रीस ठेवली जात आहे. औषध विक्रीसाठी परवानगी, बिल नोंदणी आणि स्टोअरेज नियमांचे उल्लंघन होत असताना, अन्न व औषध प्रशासन विभाग तसेच पशुसंवर्धन विभाग सुस्त असल्याचे दिसून येत आहे..शहरात हजारो घरात पाळीव प्राणी म्हणून कुत्री तसेच मांजरी पाळल्या जातात. मनुष्याप्रमाणे वातावरणाचा तसेच खानपानाचा त्यांच्या आरोग्यावरही परिणाम होतो. उपचारासाठी त्यांना रुग्णालयात नेले असता उपचाराचे बिल मात्र तीन ते पाच हजारांच्या वरून काढले जाते. ज्या डॉक्टरांकडे तपासणीसाठी पाळीव प्राणी घेऊन जावे त्यांच्याकडून औषधांचासाठा करीत विक्री केली जाते..वायु प्रदूषण टाळणे काळाची गरज.नियमांनुसार प्राण्यांच्या औषधांची विक्री केवळ अधिकृत औषध विक्री परवाना असलेल्या वैद्यकीय दुकानांमधूनच करता येते. डॉक्टरांना गरजेपुरती औषधे जवळ बाळगता येते त्याचा साठा करून विक्री करता येत नसल्याचे पशुसंवर्धन विभागाच्या वतीने सांगण्यात आले. परंतु, शहरातील काही व्हेटर्नरी दवाखाने औषध विक्रीचा व्यवसायही एकत्रच चालवित असल्याचे चित्र शहरात दिसून येत आहे..ज्या पशुसंवर्धन विभागाच्या अखत्यरित्या हे दवाखाने येतात त्यांच्याकडे शहरात नेमके व्हेटर्नरी हॉस्पिटल किती याचा आकडा नाही. तर औषध आणि त्याच्या गुणवत्तेबाबत तपासणी करण्याचे अधिकार ज्या औषध विभागाकडे आहे. त्यांनी कधी आतापर्यंत साधी चौकशीही केली नसल्याची बाब पुढे आली आहे. परिनामी व्हेटर्नरी डॉक्टरांकडून औषधाच्या आड सर्रास लूट सुरू असून संबंधित विभागाची याकडे डोळेझाक होत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे..आठ हजार अधिकृत विक्रेताजिल्ह्यात औषध पुरवठा करणारे तसेच विक्री करणारे वितरक अशी एकूण आठ हजार औषधीची अधिकृत दुकाने आहे. यांना मनुष्याची तसेच जनावरांची औषधे विक्री करण्याचा परवाना आहे.नियमभंगावर नियंत्रण नाही.नियम धाब्यावर बसवून सर्रास औषध विक्रीचा हा प्रकार शहरात गेल्या कित्येक दिवसांपासून सुरू आहे. चुकीचे औषध, डोस किंवा कालबाह्य औषधे दिल्यास प्राण्यांचा जीव धोक्यात येऊ शकतो. पशुवैद्यकीय क्षेत्रातील काही जाणकारांनी अशा प्रकारांवर तातडीने कारवाई करण्याची मागणी केली आहे..पशुधन पर्यवेक्षकही बनलेत डॉक्टरशहरात पशुचिकित्सकांचा बाजार फोफावला असून पशुधन पर्यवेक्षकांकडूनही औषधाचा साठा करीत त्याची विक्री केली जाते. पशुधन पर्यवेक्षकाचे काम जनावरांच्या आजारांचे प्राथमिक निदान करणे, लसीकरण मोहिमेत भाग घेणे, साधे उपचार, औषधोपचार आणि प्रतिबंधात्मक उपाय सुचवणे आहेत. मात्र या पलीकडे जाऊन औषधीचा साठा करीत त्याची एमआरपीने विक्री केली जात असल्याचे पशुसंवर्धन विभागातील एका अधिकाऱ्याने नाव न प्रकाशित करण्याच्या अटीवर माहिती दिली. शहरात अशा पशुधन पर्यवेक्षकांची संख्या ५० च्या घरात असल्याचेही त्यांनी सांगितले आहे..डॉक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय कफ सिरपची विक्री\nवीस औषध विक्रेत्यांवर कारवाई, राज्यात १०७ विक्रेत्यांचे परवाने निलंबित.पशुवैद्यक हा एमबीबीएस समकक्ष समजला जातो. त्यामुळे त्याला उपचारासह औषधे देता येते. मात्र त्याची नोंद ठेवणे आवश्यक आहे. या नोंदी तपासण्यासाठी अद्याप मोहीम अद्याप राबविली नाही.- मनीष चौधरी, सहा. आयुक्त औषधी, नागपूर.पशुवैद्यकाला औषध ठेवता येते. मात्र त्याची विक्री करण्यासाठी अधिकृत परवाना आवश्यक आहे. अत्यावश्यक वेळी मान्य करण्यास हरकत नाही मात्र. सर्रास औषध विक्री करीत करणे चुकीचे आहे. अशा तक्रारी आल्यास कारवाई करू.- डॉ. अभय भालेराव,सहा. आयुक्त पशुसंवर्धन नागपूर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.