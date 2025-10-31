आरोग्य

Nagpur News: व्हेटर्नरी दवाखान्यातून औषधांची विक्री; नियमांचे उल्लंघन, विभागांची चुप्पी, औषधीच्या आड सर्रास लूट सुरू

Medicine Scam: शहरातील अनेक खाजगी तसेच काही शासकीय पशुवैद्यकीय (व्हेटर्नरी) दवाखान्यांमध्ये प्राण्यांच्या उपचारासाठी वापरली जाणारी औषधे विनापरवाना विक्रीस ठेवली जात आहे. औषध विक्रीसाठी परवानगी, बिल नोंदणी आणि स्टोअरेज नियमांचे उल्लंघन होत असताना, अन्न व औषध प्रशासन विभाग तसेच पशुसंवर्धन विभाग सुस्त असल्याचे दिसून येत आहे.
Nagpur News

Nagpur News

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर : शहरातील अनेक खाजगी तसेच काही शासकीय पशुवैद्यकीय (व्हेटर्नरी) दवाखान्यांमध्ये प्राण्यांच्या उपचारासाठी वापरली जाणारी औषधे विनापरवाना विक्रीस ठेवली जात आहे. औषध विक्रीसाठी परवानगी, बिल नोंदणी आणि स्टोअरेज नियमांचे उल्लंघन होत असताना, अन्न व औषध प्रशासन विभाग तसेच पशुसंवर्धन विभाग सुस्त असल्याचे दिसून येत आहे.

Loading content, please wait...
Nagpur
Medical
scam
Drug
health

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com