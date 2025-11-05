Dog Surgery Success: अडीच किलोचा ट्युमर काढून ‘थॉर’ला मिळालं नवं जीवन! पशुवैद्यकांचे कमाल यश

Veterinary Success: पशुप्रेम आणि सेवाभावाचे उत्कृष्ट उदाहरण देत ठाणे जिल्ह्यातील 'पॉज' या संस्थेने एका आजारी आणि वृद्ध श्वानाचे नुकतेच प्राण वाचवले आहेत. 'थॉर' असे नाव दिलेल्या या श्वानाच्या पाठीवर तब्बल सव्वादोन किलो (सुमारे २.२५ किलो) वजनाचा प्रचंड मोठा ट्यूमर (गाठ) होता. संस्थेला माहिती मिळताच त्यांनी तत्काळ रुग्णवाहिका पाठवून थॉरला उपचारासाठी आणले आणि त्याच्यावर सुमारे तीन तास चाललेली गुंतागुंतीची शस्त्रक्रिया यशस्वीरीत्या पार पाडली..शस्त्रक्रिया सर्जन डॉ. नितिश पुरो यांनी केली. डॉ. पुरो यांनी सांगितले की, थॉरचे वय जास्त (सुमारे १२ वर्षे) असल्यामुळे त्याला चालणेही कठीण झाले होते. शस्त्रक्रियेदरम्यान काढलेल्या ट्यूमरचे वजन सुमारे सव्वादोन किलो निघाले. संस्थेच्या इतिहासातील ही सर्वात मोठी गाठ काढण्याची शस्त्रक्रिया ठरली आहे. .'पॉज' संस्थेचे संस्थापक डॉ. नीलेश भणगे म्हणाले, 'कल्याण पश्चिम भागातील रस्त्याच्या कडेला थॉर अतिशय त्रस्त अवस्थेत आढळून आला. आमच्या टीमने तत्काळ प्रतिसाद देत त्याला दाखल केले. ही शस्त्रक्रिया म्हणजे थॉरच्या नव्या आयुष्याची सुरुवात आहे..दिवाळीत मिळाले नवे आयुष्यदिवाळीच्या दिवसांत थॉर अशा गंभीर अवस्थेत आढळून आला होता. त्यावर त्वरित शस्त्रक्रिया झाल्याने संस्थेच्या कार्यकर्त्यांनी आनंद व्यक्त केला. 'थॉरची ही दिवाळी नक्कीच आनंदाची ठरली असून, त्याच्या चेहऱ्यावर आता समाधान आणि आराम स्पष्टपणे दिसतो आहे," असे ते म्हणाले..पॉज संस्थेकडून मदतीचे आवाहनपॉज संस्था गेल्या २५ वर्षांपासून पशु आणि पक्ष्यांच्या बचाव तसेच उपचार क्षेत्रात कार्यरत आहे. आतापर्यंत संस्थेने चार हजारांहून अधिक रस्त्यावरील प्राण्यांचे जीव वाचवले आहेत आणि ती जिल्ह्यातील सर्वात जुनी आणि विश्वासार्ह संस्था मानली जाते. संस्थेतर्फे थॉरच्या पुढील उपचार आणि देखभालीसाठी जनतेकडून आर्थिक सहाय्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. इच्छुकांनी संस्थेशी संपर्क साधून मदतीचा हात पुढे करावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.