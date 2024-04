व्हिडिओ गेम्सचा विळखा

Addiction is the only prison where the locks are on the inside. व्हिडिओ गेम्सच्या व्यसनाच्या बाबतीत हेच म्हणता येईल.

आज व्हिडिओ/ कॉम्प्युटर गेम्सच्या व्यसनात अनेक मुलं अडकली आहेत, अडकत आहेत. मुलांच्या एकूण व्यक्तिमत्त्वावर- पर्यायानं त्यांच्या भविष्यावर विपरीत परिणाम घडवू शकणारं हे व्यसन आहे. या मुलांच्याबाबतीत आतून म्हणजे त्यांची थिंकिंग प्रोसेस बदलूनच त्यांना यातून सोडवता येईल. टेक्नॉलॉजीचा योग्य उपयोग नाही झाला, तर अल्बर्ट आइन्स्टाइनचं quote खरं ठरेल, ‘It has become appallingly obvious that our Technology has exceeded our Humanity’, अन् त्याचे दुष्परिणाम भोगायला लागतील.