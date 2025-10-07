Kidney : केस रंगवण्याची हौस पडली महागात; 20 वर्षीय मुलीच्या किडनीला सूज, पण असं कसं झालं? तुम्ही केसांना कलर करत असाल तर नक्की वाचा

Hair color bad impact on kidney health : आजकाल प्रत्येकाला आपल्या आवडत्या सेलिब्रिटींसारखं स्टायलिश दिसायचं असतं. पण चीनमधील 20 वर्षीय हुआ नावाच्या मुलीला ही हौस इतकी महाग पडली की तिच्या किडनीला सूज आली..आता तुम्ही म्हणाल हे कस झाल तर चला जाणून घ्या..दर महिन्याला सलूनमध्ये जाऊन केस रंगवणाऱ्या हुआला काही दिवसांनंतर पोटदुखी, सांधेदुखी आणि पायांवर लाल डाग दिसू लागले. रुग्णालयात तपासणी केली असता तिला किडनीचा दाह झाल्याचं समजलं. .काय आहे प्रकरण?हुआला तिच्या आवडत्या सेलिब्रिटीप्रमाणे केसांचा रंग बदलायचा होता. पण वारंवार केस रंगवल्याने तिच्या शरीरात विषारी पदार्थ जमा झाले. झेंगझोऊ पीपल्स हॉस्पिटलचे डॉ. ताओ चेनयांग यांनी सांगितलं, केसांच्या रंगांमध्ये शिसे, पारा यांसारखे धोकादायक रसायनं असतात. यामुळे किडनी, फुफ्फुसांना नुकसान होऊ शकतं, शिवाय कर्करोगाचा धोकाही वाढतो..Dmart Offers : डीमार्टमध्ये खरेदीला गेल्यावर अजिबात करू नका 'या' 3 चुका, नाहीतर तुमचं नुकसान होणारच..!.अमेरिकेत हेअरस्टायलिस्ट हेक्टर कॉर्व्हेरा यांना केसांच्या रंगांमुळे मूत्राशयाचा कर्करोग झाला. त्यांनी 2025 मध्ये 10 कंपन्यांविरुद्ध खटला दाखल केला कारण रंगांच्या पॅकेजिंगवर धोक्यांबाबत पुरेशी माहिती दिली गेली नाही..Akshay Kumar : अक्षय कुमारच्या मुलीकडून मागितले न्यूड फोटो; ऑनलाइन गेम खेळताना अजिबात करू नका 'या' 3 चुका, नाहीतर.....काय खबरदारी घ्याल?केस रंगवण्याची हौस आहे? मग या गोष्टी लक्षात ठेवा..पॅच टेस्ट करा: रंग लावण्यापूर्वी केसांच्या छोट्या भागावर चाचणी करा.केस धुणे टाळा: रंग लावण्यापूर्वी केस धुतल्यास नैसर्गिक तेलांचं संरक्षण नष्ट होतं.सुरक्षित रंग निवडा: अमोनिया-मुक्त, पॅराबेन-मुक्त रंग वापरा. स्वस्त ब्रँड टाळा.खराब केसांवर सावध: कोरडे किंवा खराब केस असतील तर आधी तज्ञांचा सल्ला घ्या.केस रंगवण्याची हौस पूर्ण करायची, पण आरोग्याला प्राधान्य द्या. थोडा विचार करा, नाहीतर स्टाइलचा बोजा किडनीवर पडू शकतो.FAQs Why did the girl's kidney get damaged after dyeing her hair? / मुलीच्या किडनीचे नुकसान केस रंगवल्याने का झाले?केसांच्या रंगांमध्ये शिसे, पारा यांसारखी विषारी रसायने असतात, जी वारंवार वापरल्याने किडनीला नुकसान करतात.What precautions should be taken while dyeing hair? / केस रंगवताना कोणती खबरदारी घ्यावी?पॅच टेस्ट करा, अमोनिया-मुक्त रंग वापरा आणि रंग लावण्यापूर्वी केस धुणे टाळा.Can hair dye cause serious health issues? / केसांचा रंग गंभीर आरोग्य समस्या निर्माण करू शकतो का?होय, रंगांमधील रसायने किडनी, फुफ्फुसे आणि कर्करोगासारख्या समस्यांना कारणीभूत ठरू शकतात.How to choose safe hair dye products? / सुरक्षित केसांचे रंग कसे निवडावे?अमोनिया-मुक्त, पॅराबेन-मुक्त आणि विश्वसनीय ब्रँडचे रंग निवडा; स्वस्त उत्पादने टाळा.What should be done if hair is already damaged? / केस आधीच खराब झाले असतील तर काय करावे?डीप-कंडिशनिंग करा आणि तज्ञांचा सल्ला घेऊनच केस रंगवण्याचा निर्णय घ्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.