व्हिसेरल चरबी आणि हृदयाचा धोका

कल्पना करा. रमेश, वय ५२ वर्षे. ते आपल्या आरोग्याबाबत खूप जागरूक आहेत. धूम्रपान सोडले, कोलेस्टेरॉलची औषधे वेळेवर घेतात, आणि त्यांच्या रिपोर्ट्समध्ये ‘वाईट कोलेस्टेरॉल’ (LDL) नियंत्रित दाखवले जाते. तरीही एका सकाळी त्यांना अचानक हृदयविकाराचा झटका येतो. कुटुंबीय आश्चर्यचकित होतात, ‘पण रिपोर्ट्स तर नॉर्मल होते!’हे प्रसंग दुर्मीळ नाहीत. डॉक्टर याला म्हणतात, ‘रेसिड्युअल कार्डिओव्हॅस्क्युलर रिस्क’ – म्हणजे रक्तदाब, साखर, कोलेस्टेरॉल इत्यादी पारंपरिक घटक नियंत्रणात असूनही जो उरलेला हृदयविकाराचा धोका कायम राहतो.या लपलेल्या धोक्याचे एक मोठे कारण म्हणजे – व्हिसेरल चरबी (Visceral Fat)..व्हिसेरल चरबी म्हणजे काय?बहुतेक लोक चरबी म्हणजे पोटावरची, हातावरची किंवा मांडीवरची चरबी (जी हाताने चिमटीत पकडता येते) असे समजतात. ती म्हणजे त्वचेखालील चरबी (Subcutaneous Fat). मात्र, शरीरात दुसऱ्या प्रकारची चरबी असते - व्हिसेरल अॅडिपोज टिश्यू (Visceral Adipose Tissue / VAT).ठिकाण : पोटाच्या आतील अवयवांभोवती – यकृत, स्वादुपिंड, आतडी, मूत्रपिंड आणि हृदयाभोवती.बाहेरून दिसत नाही : दिसायला बारीक असलेल्यांनाही पोटाच्या आतील व्हिसेरल चरबी खूप असू शकते. याला ‘TOFI’ प्रकार म्हणतात (Thin Outside, Fat Inside).सक्रिय अवयवासारखी काम करते : त्वचेखालील चरबी फक्त साठवणूक करते; पण व्हिसेरल चरबी हार्मोन्स, रसायने आणि दाह निर्माण करणारे घटक रक्तात सोडते.म्हणजे व्हिसेरल चरबी ही पोटाच्या आत असलेली सतत विषारी द्रव्ये तयार करणारी फॅक्टरी आहे..जास्त धोकादायक का?यकृताशी थेट संबंध : व्हिसेरल चरबीमधून निघणारे फॅटी ॲसिड थेट पोर्टल व्हेनमार्गे यकृतात जातात. यामुळे ट्रायग्लिसराइड्स वाढतात, HDL (‘चांगले कोलेस्टेरॉल’) कमी होते. लहान व घन LDL कण तयार होतात (हे खूप घातक)दाहकारक रसायने : व्हिसेरल चरबी IL-6, TNF-α, CRP सारखे सायटोकिन्स सोडते. शरीरात सतत सौम्य दाह राहतो, धमनीतील प्लाक लवकर तयार होतो व फाटतो.हार्मोन्सचे असंतुलन : सामान्य चरबी ॲडिपोनेक्टिन नावाचे हार्मोन तयार करते, जे संरक्षणात्मक आहे. व्हिसेरल चरबीमुळे ॲडिपोनेक्टिन कमी होतो आणि हानिकारक हार्मोन्स (रेसिस्टिन, लेप्टिन असंतुलन) वाढतात.रक्त गुठळ्या बनवण्याची प्रवृत्ती : व्हिसेरल चरबी PAI-1 (plasminogen activator inhibitor-1) वाढवते. यामुळे रक्तात तयार झालेल्या गुठळ्या नैसर्गिकरीत्या विरघळत नाहीत. कोरोनरी आर्टरीत छोटासा ब्लॉकसुद्धा हृदयविकाराचा झटका देऊ शकतो.रेसिड्युअल कार्डिओव्हॅस्क्युलर रिस्क : कोलेस्टेरॉलसाठी स्टॅटिन, डायबेटीससाठी औषधे, रक्तदाबासाठी गोळ्या घेतल्या तरीही रुग्णांमध्ये हृदयविकाराचे झटके व स्ट्रोक्स सुरूच राहतात. याला रेसिड्युअल रिस्क म्हणतात..‘रेसिड्युअल रिस्क’ यंत्रणासततचा दाह (Inflammation) : hsCRP रक्तात वाढलेले आढळते, कारण व्हिसेरल चरबी सतत दाहकारक रसायने सोडते.अॅथेरोजेनिक डिस्लिपिडेमिया : कोलेस्टेरॉल रिपोर्ट्स ‘नॉर्मल’ दिसतात; पण कणांचे स्वरूप बदललेले असते : लहान व घन LDL, ट्रायग्लिसराइड-समृद्ध कण, कमी HDL.प्रोथ्रॉम्बोटिक स्टेट : रक्त जास्त चिकट, प्लेटलेट्स जास्त सक्रिय, गुठळ्या जास्त तयार होतात.एंडोथेलियल डीसफंक्शन : रक्तवाहिन्यांची लवचिकता कमी होते, नायट्रिक ऑक्साईड घटते, ऑक्सिडेटिव्ह स्ट्रेस वाढतो.अवांछित ठिकाणी चरबी साठणे (Ectopic fat) -- यकृतात फॅटी लिव्हर (NAFLD), हृदयरोगाशी थेट संबंधित.- स्वादुपिंडात → डायबेटीस बिघडतो. हृदयाभोवती → तालबदल, हृदय घट्ट होणे, रक्तपुरवठ्यावर परिणाम- म्हणूनच रमेशसारख्या रुग्णाला LDL नॉर्मल असूनही हार्ट अटॅक येतो..हृदयाला हानी कशी?१) जास्त खाणे, ताण, व्यायामाचा अभाव यामुळे पोटावर चरबी वाढते.२) व्हिसेरल चरबीतील पेशी आजारी होतात.३) त्या फॅटी ॲसिड्स + दाहकारक रसायने सोडतात.४) ही रसायने यकृतात पोहोचतात आणि वाईट कोलेस्टेरॉल + ट्रायग्लिसराइड्स वाढतात.५) रक्तवाहिन्या या पदार्थांना तोंड देतात.६) रक्तवाहिनीच्या आतील पातळ एंडोथेलियमवर परिणाम होतो, त्यामुळे प्लाक तयार होतो.७) गुठळ्या बनवण्याची यंत्रणा सुरू होते.८) एखादा प्लाक फुटला, की हृदयविकाराचा झटका किंवा स्ट्रोक..जास्त व्हिसेरल चरबी कोणाला?पोटाभोवती चरबी असलेले लोक (कंबरेचा घेर: पुरुष > ९० सेमी, स्त्रिया > ८० सेमी – भारतीय निकष), बारीक दिसणारे पण पोटावर चरबी असलेले (TOFI). डायबेटिस, पीसीओएस, फॅटी लिव्हर असलेले रुग्ण, ट्रायग्लिसराइड्स जास्त, HDL कमी असलेले लोक, रजोनिवृत्तीनंतरच्या स्त्रिया.व्हिसेरल चरबी मोजायची कशी?कंबर मोजणे/ कंबर-नितंब गुणोत्तर (सोपी व उपयोगी पद्धत), बायो-इम्पीडन्स मशीन (काही जिम/क्लिनिकमध्ये असतात; पण अचूकता वेगळी असू शकते), डेक्सा स्कॅन (शरीरातील चरबीचे अचूक प्रमाण दाखवते), सीटी/एमआरआय स्कॅन (व्हिसेरल चरबी मोजण्याची सर्वोत्तम पद्धत.), अपरोक्ष निदर्शक (फॅटी लिव्हर, जास्त ट्रायग्लिसराइड्स, जास्त hsCRP)..व्हिसेरल चरबी कमी करण्यासाठीआहार : पांढरा तांदूळ, गोड पदार्थ, बेकरी वस्तू कमी करा, प्रथिनयुक्त अन्न (डाळी, अंडी, मासे, दही), फायबरयुक्त अन्न (भाज्या, फळे, संपूर्ण धान्य), चांगले फॅट्स (सुकामेवा, बिया, ऑलिव्ह/मोहरी तेल).आठवड्यातून किमान १५० मिनिटे चालणे, धावणे, सायकलिंग, आठवड्यातून दोनदा स्नायूंचे व्यायाम. १० टक्के वजन घट झाले तरी व्हिसेरल चरबी कमी होते.पुरेशी झोप : कमी झोप, जास्त ताण यामुळेकॉर्टिसोल हार्मोन वाढतो आणि पोटावर चरबी वाढते.योग, ध्यान, श्वसन व्यायाम उपयोगी..औषधे -स्टॅटिन्स : LDL कमी करण्यासाठी आवश्यक, पण फक्त यावर अवलंबून राहणे पुरेसे नाही.नवीन औषधे -GLP-1 रिसेप्टर अॅगोनिस्ट्स (सेमाग्लूटाइड, लिराग्लूटाइड) : वजन कमी करतात, व्हिसेरल चरबी कमी करतात, दाह कमी करतात.SGLT2 इनहिबिटर्स (डापाग्लिफ्लोजिन, एंपाग्लिफ्लोजिन) : हृदय व मूत्रपिंडांचे संरक्षण करतात.ओमेगा-३ फॅटी अॅसिड्स : ट्रायग्लिसराइड्स कमी करतात, रेसिड्युअल रिस्क कमी करतात.दाहविरोधी औषधे : कोल्चिसीन (लहान डोस- काही अभ्यासात हार्ट अटॅक कमी झाले), कॅनाकिनुमॅब (IL-1β ब्लॉकर) – दाह व घटना कमी झाल्या (पण महाग)..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 