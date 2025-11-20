Vitamin B12 Deficiency: तुमच्या पायाची बोटे देतात व्हिटॅमिन बी12 च्या कमतरतेचे संकेत

how to detect B12 deficiency without a blood test: व्हिटॅमिन बी12 तुमच्या शरीराचे कार्य सुरळीत ठेवण्याचे महत्त्वाचे कार्य करते. मज्जातंतूंच्या आरोग्याला आधार देण्यापासून ते निरोगी लाल रक्तपेशी तयार करण्यास मदत करते. जेव्हा तुमच्या बी12 चे प्रमाण कमी होते, तेव्हा तुमचे शरीर योग्य लाल रक्तपेशी तयार करण्यास संघर्ष करते, याचा अर्थ तुमच्या ऊतींना कमी ऑक्सिजन मिळतो. थकवा, अशक्तपणा आणि फिकट त्वचा ही सुप्रसिद्ध लक्षणे असली तरी, सर्वात सुरुवातीच्या इशाऱ्यांपैकी एक अशा ठिकाणी दिसून येते जिथे बहुतेक लोक दुर्लक्ष करतात..तुमच्या पायाच्या बोटांमध्ये मुंग्या येणे, सुन्न होणे किंवा जळजळ होणे हे तुमच्या नसा दुखत असल्याचा पहिला संकेत असू शकतो. ही सौम्य लक्षणे अनेकदा खराब रक्ताभिसरण, जास्त कामाचे दिवस किंवा अस्वस्थ शूज म्हणून नाकारली जातात, ज्यामुळे वेळेवर निदान होण्यास विलंब होतो. परंतु या सुरुवातीच्या मज्जातंतूतील बदलांकडे दुर्लक्ष केल्याने दीर्घकालीन नुकसान होऊ शकते. तुमच्या पायाच्या बोटांकडे अधिक लक्ष देण्याची गरज का आहे हे जाणून घेऊया. तुमच्या बोटांवरून बी12 च्या कमतरतेबद्दल काय दिसून येतं?व्हिटॅमिन बी12 च्या कमतरतेमुळे सामान्यतः हातपायांमधील नसांवर प्रथम परिणाम होतो. ज्यामुळे बोटे सुरुवातीच्या लक्षणांसाठी एक प्रमुख ठिकाण बनतात. पबमेड सेंट्रलसह वैद्यकीय साहित्यात प्रकाशित झालेल्या संशोधनात असे दिसून आले आहे की बी12 च्या कमतरतेशी संबंधित परिधीय न्यूरोपॅथी बहुतेकदा अॅक्सोनल डिजनरेशनमुळे उद्भवते, म्हणजेच नसांचे नाजूक तंतू तुटू लागतात. उपचारांमुळे नुकसान वाढण्यापासून रोखता येते, परंतु अनेक लोकांमध्ये काही प्रमाणात मज्जातंतूंच्या कमजोरीचा अनुभव येतो, विशेषतः जेव्हा निदान होण्यास उशीर होतो..1. बोटांमध्ये मुंग्या येणे कमी B12 मुळे जेव्हा परिधीय नसा त्यांचे इन्सुलेशन गमावतात तेव्हा हलकेच काटे येणे किंवा "विद्युत शॉक" जाणवतो. यामुळे सामान्य मज्जातंतू सिग्नलिंगमध्ये व्यत्यय येतो आणि असामान्य संवेदना निर्माण होतात.2. सुन्नपणा किंवा कमी संवेदनास्पर्श किंवा तापमानातील बदलांना कमी प्रतिसाद देणारे बोटे ही एक सामान्य समस्या आहे. सतत सुन्न राहिल्याने संतुलन बिघडू शकते आणि दुखापतींचा धोका वाढू शकतो.3. जळजळ होण्याची भावनाकाही लोकांना त्यांच्या पायाच्या बोटांमध्ये उबदार, जळजळ होण्याची भावना जाणवते. हे न्यूरोपॅथिक वेदनांचे एक उत्कृष्ट लक्षण आहे जिथे खराब झालेल्या नसा मेंदूला चुकीचे संकेत पाठवतात..4. पायाचे बोटे पेटके येणे, मुरगळणे किंवा पेटके येणेबी12 च्या कमतरतेशी संबंधित स्नायू कमकुवतपणामुळे अचानक पेटके येऊ शकतात. विशेषतः रात्रीच्या वेळी. या पेटके चालण्यात अडथळा आणू शकतात किंवा हालचाली दरम्यान अस्वस्थता निर्माण करू शकतात.5. असामान्यपणे थंड किंवा फिकट बोटे लाल रक्तपेशींच्या कमी पातळीमुळे हातपायांना कमी ऑक्सिजन मिळतो. ज्यामुळे थंडी, फिकटपणा आणि कधीकधी जडपणा, थकवा जाणवतो.6. बोटांमध्ये समन्वय कमी होणेदीर्घकाळापर्यंतच्या कमतरतेमुळे बारीक हालचाली नियंत्रित करणाऱ्या नसा बिघडू लागतात. यामुळे तुम्हाला जास्त वेळा अडखळावे लागू शकते किंवा संतुलन राखण्यास अडचण येऊ शकते. ही लक्षणे लवकर ओळखणे अत्यंत महत्वाचे आहे कारण उपचार न केलेले मज्जातंतूंचे नुकसान कायमचे होऊ शकते..Liquid Gold For Winters: हिवाळ्यात राहाल निरोगी, सकाळी रिकाम्या पोटी प्या 'हे' हेल्दी ड्रिंक.न्यूरोलॉजिकल लक्षणे जरी पायाच्या बोटांची लक्षणे प्रथम दिसून येतात, तरी व्हिटॅमिन बी12 च्या कमतरतेमुळे शरीरातील जवळजवळ प्रत्येक प्रणालीवर परिणाम होऊ शकतो. सतत थकवा किंवा उर्जेचा अभावश्वास लागणे आणि जलद हृदयाचे ठोकेस्नायू कमकुवतपणाबद्धकोष्ठता, मळमळ किंवा भूक न लागणे यासारख्या पचन समस्यातोंडाच्या समस्या, ज्यामध्ये जीभ लाल किंवा दुखणे, कोपरे फुटणे किंवा व्रण यांचा समावेश आहे.फिकट किंवा पिवळसर त्वचा .कोणाला धोका जास्त असतो?बी12 सप्लिमेंट न घेणारे शाकाहारी आणि शाकाहारी लोकवृद्ध प्रौढ, कमी शोषणामुळेहानिकारक अशक्तपणा सारखे स्वयंप्रतिकार विकार असलेले लोकगॅस्ट्रोइंटेस्टाइनल आजार किंवा शस्त्रक्रिया असलेल्या व्यक्तीपोटातील आम्ल किंवा शोषणावर परिणाम करणारे दीर्घकालीन औषध घेत असलेले लोकगर्भवती किंवा स्तनपान देणाऱ्या महिला ज्या पुरेशा प्रमाणात पूरक आहार घेत नाहीतबी12 च्या कमतरतेशी संबंधित पायाच्या बोटांच्या लक्षणांकडे तुम्ही कधीही दुर्लक्ष का करू नये. जर तुम्हाला तुमच्या पायाच्या बोटांमध्ये सतत बदल, अस्पष्ट थकवा किंवा न्यूरोलॉजिकल लक्षणे दिसली तर आरोग्यसेवा व्यावसायिकांशी बोला. वेळेवर उपचार केल्याने दीर्घकालीन गुंतागुंत टाळता येते आणि तुमचे आरोग्य पुनर्संचयित होऊ शकते..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.