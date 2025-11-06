आरोग्य

फक्त थकवा नाही! B12 च्या कमतरतेमुळे होऊ शकते डोळ्यांवर गंभीर परिणाम, आजपासूनच आहारात करा 5 पदार्थांचा समावेश

व्हिटॅमिन बी 12 हे डोळ्यांसाठी एक महत्त्वाचे पोषक तत्व आहे. या कमतरतेमुळे डोळ्यांच्या नसा कमकुवत होऊ शकतात आणि जर त्यावर वेळीच उपचार केले नाहीत तर कायमचे दृष्टी कमी होऊ शकते. यामुळे आहारात कोणत्या गोष्टींचा समावेश करावा हे जाणून घेऊया.
Vitamin B12 Deficiency: जसे प्रथिने कॅल्शियम आणि लोह हे पोषक घटक चांगले आरोग्य राखण्यासाठी आवश्यक असतात. तसेच व्हिटॅमिन बी 12 देखील महत्त्वाचे आहे. कमतरतेमुळे थकवा, अशक्तपणा, हाडांची कमकुवतपणा, हातपायांमध्ये मुंग्या येणे, मूड स्विंग किंवा नैराश्य येऊ शकते. शिवाय व्हिटॅमिन बी 12 च्या कमतरतेमुळे तुमच्या दृष्टीवरही परिणाम होऊ शकतो. जेव्हा पातळी खूप कमी होते तेव्हा ते डोळ्यांमधून मेंदूला दृश्य माहिती प्रसारित करणाऱ्या ऑप्टिक नर्व्हला नुकसान पोहोचवू शकते. व्हिटॅमिन बी 12 च्या कमतरतेमुळे अंधुक दृष्टी, दुहेरी दृष्टी आणि तेजस्वी प्रकाशामुळे अस्वस्थता येऊ शकते. गंभीर प्रकरणांमध्ये, यामुळे ऑप्टिक न्यूरोपॅथी नावाची स्थिती उद्भवू शकते. ज्यामुळे दृष्टी कमी होऊ शकते. एकूणच, तुम्ही व्हिटॅमिन बी 12 च्या कमतरतेपासून दूर राहावे. व्हिटॅमिन बी 12 च्या कमतरतेची अनेक लक्षणे तुमच्या डोळ्यांमध्ये दिसू शकतात.

