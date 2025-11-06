फक्त थकवा नाही! B12 च्या कमतरतेमुळे होऊ शकते डोळ्यांवर गंभीर परिणाम, आजपासूनच आहारात करा 5 पदार्थांचा समावेश

Vitamin B12 Deficiency: जसे प्रथिने कॅल्शियम आणि लोह हे पोषक घटक चांगले आरोग्य राखण्यासाठी आवश्यक असतात. तसेच व्हिटॅमिन बी 12 देखील महत्त्वाचे आहे. कमतरतेमुळे थकवा, अशक्तपणा, हाडांची कमकुवतपणा, हातपायांमध्ये मुंग्या येणे, मूड स्विंग किंवा नैराश्य येऊ शकते. शिवाय व्हिटॅमिन बी 12 च्या कमतरतेमुळे तुमच्या दृष्टीवरही परिणाम होऊ शकतो. जेव्हा पातळी खूप कमी होते तेव्हा ते डोळ्यांमधून मेंदूला दृश्य माहिती प्रसारित करणाऱ्या ऑप्टिक नर्व्हला नुकसान पोहोचवू शकते. व्हिटॅमिन बी 12 च्या कमतरतेमुळे अंधुक दृष्टी, दुहेरी दृष्टी आणि तेजस्वी प्रकाशामुळे अस्वस्थता येऊ शकते. गंभीर प्रकरणांमध्ये, यामुळे ऑप्टिक न्यूरोपॅथी नावाची स्थिती उद्भवू शकते. ज्यामुळे दृष्टी कमी होऊ शकते. एकूणच, तुम्ही व्हिटॅमिन बी 12 च्या कमतरतेपासून दूर राहावे. व्हिटॅमिन बी 12 च्या कमतरतेची अनेक लक्षणे तुमच्या डोळ्यांमध्ये दिसू शकतात..NCBI मध्ये प्रकाशित झालेल्या एका अहवालानुसार, व्हिटॅमिन B12 च्या कमतरतेमुळे डोळ्यांवर विविध परिणाम होऊ शकतात. व्हिटॅमिन B12 च्या कमतरतेमुळे मेंदूला दृश्य माहिती प्रसारित करणाऱ्या ऑप्टिक नर्व्हचे नुकसान होते. जेव्हा या नर्व्हवर परिणाम होतो, तेव्हा दृष्टी कमी होते आणि विविध समस्या उद्भवतात..व्हिटॅमिन बी12 च्या कमतरतेचे पहिले लक्षण म्हणजे अंधुकपणा जाणवणे. व्यक्तीला स्पष्ट दिसत नाही, जणू काही त्याच्या डोळ्यासमोर धुके आहे. कधीकधी, अक्षरे किंवा चेहरे ओळखणे देखील कठीण होऊ शकते..याव्यतिरिक्त तेजस्वी प्रकाशामुळे होणारा त्रास ही देखील एक सामान्य समस्या आहे. डोळे प्रकाशाप्रती अधिक संवेदनशील होतात. अगदी थोडासा तेजस्वी प्रकाश किंवा सूर्यप्रकाश देखील डोळे दुखवू शकतो. ज्यामुळे डोळे बंद होण्याची किंवा वारंवार डोळे मिचकावण्याची इच्छा निर्माण होते. .Coconut Water: नारळाचे पाणी थेट पिऊ नका तज्ज्ञांचा सल्ला, जाणून घ्या कारण .काही लोकांना डोळ्यांत जळजळ किंवा घासण्याची भावना येते. डोळ्यांमध्ये धूळ किंवा लहान कण अडकल्यासारखे वाटते. यामुळे डोळ्यांना सतत खाज सुटणे, जळजळ होणे किंवा लालसरपणा येऊ शकतो..अनेक प्रकरणांमध्ये दुहेरी दृष्टी देखील उद्भवते. याचा अर्थ असा की एखाद्या व्यक्तीला दोन गोष्टी दिसतात. ज्यामुळे डोकेदुखी होऊ शकते. व्हिटॅमिन बी 12 ची कमतरता वाढली आहे आणि डोळ्यांमधील नसा योग्यरित्या कार्य करत नाहीत..काय केले पाहिजेजर ही लक्षणे दीर्घकाळ टिकून राहिली तर ती गंभीर समस्या दर्शवू शकतात. म्हणून, ताबडतोब डॉक्टरांचा सल्ला घेणे आणि व्हिटॅमिन बी 12 चाचणी घेणे महत्वाचे आहे. वेळेवर उपचार केल्याने दृष्टी टिकून राहण्यास आणि पुढील नुकसान टाळण्यास मदत होऊ शकते. याव्यतिरिक्त, तुमच्या आहारात दूध, अंडी, दही, मासे आणि फोर्टिफाइड तृणधान्ये यासारखे पदार्थ समाविष्ट करा..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.