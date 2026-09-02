Nutrition Tips: व्हिटॅमिन D2 की D3? स्नायू अन् हृदयासाठी कोणते व्हिटॅमिन सर्वात उत्तम? ICMR च्या संशोधनातून मोठा खुलासा!

Vitamin D3 vs D2: शरीरात कॅल्शियमचे प्रमाण संतुलित ठेवण्यासाठी आणि हाडांच्या मजबुतीसाठी व्हिटॅमिन डी अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते. मात्र, आता हाडांच्या आरोग्यासोबतच स्नायू (Skeletal Muscle) आणि हृदयाचे आरोग्य तंदुरुस्त ठेवण्यासाठी व्हिटॅमिन 'D2' पेक्षा व्हिटॅमिन 'D3' अधिक प्रभावी असल्याचे संशोधनातून समोर आले आहे.हैदराबाद येथील ICMR - नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन (NIN) च्या संशोधकांनी केलेल्या अभ्यासात हा मोठा खुलासा झाला आहे. हे संशोधन आंतरराष्ट्रीय नियतकालिक 'मॉलिक्युलर न्यूट्रिशन अँड फूड रिसर्च' मध्ये प्रसिद्ध झाले आहे..संशोधनात काय आले समोर?संशोधकांनी व्हिटॅमिन डीची कमतरता असणाऱ्या नर उंदरांवर व्हिटॅमिन D2 आणि व्हिटॅमिन D3 च्या प्रभावाचा सखोल अभ्यास केला. यामध्ये दोन्ही घटकांच्या परिणामांची तुलना करण्यात आली.स्नायूंची ताकद आणि आकार: व्हिटॅमिन D2 च्या तुलनेत व्हिटॅमिन D3 मुळे स्नायूंचे प्रमाण (Muscle Mass), स्नायूंच्या फायबरचा आकार आणि पकडीची ताकद (Grip Strength) यामध्ये जास्त सुधारणा दिसून आली..Diet Tips: ट्रेकिंग करताना काजू-बदाम खाताय? हाय अल्टीट्यूडवर ड्रायफ्रूट्स खाणे धोकादायक! वाचा तज्ज्ञांचा महत्त्वाचा सल्ला... .हृदयाची कार्यक्षमता: हृदयाचे ठोके, आकुंचन-प्रसरण क्षमता (Cardiac Contractility) आणि हृदयाशी संबंधित ऊर्जा, चयापचय (Energy Metabolism) सुधारण्यात व्हिटॅमिन D3 ची भूमिका जास्त प्रभावी आढळली.रिकव्हरी फेजमध्ये फरक: शरीरात व्हिटॅमिन डीची कमतरता निर्माण झाल्यानंतर ती भरून काढण्याच्या टप्प्यात (Recovery Phase) व्हिटॅमिन D3 चे परिणाम अधिक जलद आणि मजबूत दिसून आले..तज्ज्ञ काय म्हणतात?"कॅल्शियमचे प्रमाण सुधारण्यासाठी व्हिटॅमिन D2 आणि D3 हे दोन्ही प्रकार उपयुक्त आहेत. पण, स्नायू आणि हृदयाची रचना तसेच ऊर्जा चयापचय क्रिया आधीसारखी करण्यासाठी व्हिटॅमिन D2 हे D3 च्या तुलनेत कमी प्रभावी ठरते.""हे संशोधन स्नायू आणि हृदयाचे कार्य पूर्ववत करण्यात व्हिटॅमिन D3 चा प्रभाव दर्शवते. पण, मानवी शरीरावर, रोजच्या आहारातील Supplements आणि अन्न समृद्धीकरण (Fortification) कार्यक्रमांवर याचा कसा उपयोग करता येईल, यासाठी आणखी मानवी चाचण्या आणि अधिक संशोधनाची गरज आहे.".Coffee & Heart Health: कॉफीचा पहिला घोट घेताच हृदय जोरात धडधडतंय? शरीर देतंय ‘हे’ ६ धोक्याचे संकेत; दुर्लक्ष करू नका!.व्हिटॅमिन D2 आणि D3 मधील फरकव्हिटॅमिन D2 (Ergocalciferol): हे प्रामुख्याने वनस्पती, मशरूम आणि फोर्टिफाइड पदार्थांमधून मिळते.व्हिटॅमिन D3 (Cholecalciferol): हे सूर्यप्रकाशाच्या संपर्कात आल्यावर त्वचा स्वतः तयार करते. याशिवाय अंडी, मासे आणि प्राणिजन्य पदार्थांमधून हे मुबलक प्रमाणात मिळते.आरोग्यासाठी महत्त्वाचा संदेशआजवर व्हिटॅमिन डीचा वापर फक्त हाडांच्या आरोग्यापुरता मर्यादित मानला जात होता. पण, या नव्या संशोधनामुळे स्नायूंचा अशक्तपणा दूर करण्यासाठी आणि हृदयाचे कार्य सुधारण्यासाठी भविष्यात व्हिटॅमिन D3 चा वापर अधिक उपयुक्त ठरू शकतो, हे स्पष्ट झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.