वेफर्स,नूडल्सची आवड बेतेल जीवावर;पॅकेज्ड फूडमधील जास्तीचे मीठ किडनीसाठी घातक!

Truth About Packaged Food: सध्या भारतात तरुणांमध्ये किडनीचे आजार फार वेगाने वाढत आहेत. ज्या वयात किडनीचे आजार होण्याची अजिबात शक्यता नसते, अशा विशी आणि तिशीतील तरुणांना याचा सामना करावा लागत आहे. याचे मुख्य कारण आपल्या जेवणात असणारे मिठाचे अती प्रमाण हे आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (WHO) मते, एका दिवसात ५ ग्रॅमपेक्षा जास्त मीठ खाऊ नये. मात्र, सरासरी भारतीय नागरिक दररोज ८ ते ११ ग्रॅम मीठ खातात, जे ठरवून दिलेल्या मर्यादेपेक्षा दुप्पट आहे. हाच अतिरेक तरुणांच्या किडनीवर गुपचूप कसा हल्ला करतोय, यावर वैद्यकीय तज्ज्ञांनी चिंता व्यक्त केली आहे.किडनीवर कसा होतो परिणाम ?जेव्हा शरीरात मिठाचे प्रमाण वाढते, तेव्हा शरीर जास्त पाणी साठवून ठेवते. यामुळे रक्ताचे प्रमाण वाढून रक्तदाब (बीपी) वाढतो. सतत वाढलेल्या रक्तदाबामुळे किडनीच्या आतील अतिशय बारीक रक्तवाहिन्या (Glomeruli) खराब होतात. एकदा या वाहिन्या खराब झाल्या की त्या पुन्हा बऱ्या होऊ शकत नाहीत. यामुळे किडनीची कचरा फिल्टर करण्याची क्षमता हळूहळू संपते आणि माणूस क्रॉनिक किडनी डिसीज (CKM) चा शिकार होतो. सुरुवातीच्या टप्प्यात याची कोणतीही लक्षणे दिसत नसल्याने डायरेक्ट किडनी फेल झाल्यावरच रुग्णाला याची माहिती मिळते..२२ कोटी भारतीयांना हाय बीपी; यात तरुणांची संख्या मोठीभारतामध्ये सध्या जवळपास २२ कोटी लोक उच्च रक्तदाबाने (Hypertension) ग्रस्त आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे, यामध्ये विशी-तिशीतील तरुणांचा मोठा समावेश आहे. सुरुवातीला कोणतीही लक्षणे न दिसता अनेक वर्षे हा रक्तदाब वाढलेला असतो, ज्याचा डायरेक्ट संबंध आपल्या खाण्यापिण्याशी आणि मिठाशी आहे..Unhealthy Foods for Kidneys: तुमच्या किचनमधलेच 'हे' 4 पदार्थ किडनीसाठी ठरू शकतात धोकादायक! आजच बदला या खाण्याच्या सवयी.ताटातील मीठच नाही, तर पॅकेज्ड फूडमधील लपलेले मीठ आहे घातकअनेकांना वाटते की आपण जेवणात वरून मीठ घेत नाही म्हणजे आपण सुरक्षित आहोत, पण तसे नाही. आपल्या आहारात मिठाचे मोठे प्रमाण पॅकबंद अन्नातून येत आहे.फास्ट फूड: इन्स्टंट नूडल्सचे एक पाकीट, बटाट्याचे वेफर्स किंवा हॉटेलमधील भाजीच्या एका प्लेटमध्ये १ ग्रॅमपेक्षा जास्त सोडियम असते.पारंपरिक पदार्थ: दररोज खाल्ले जाणारे लोणचे, पापड, चटण्या आणि रेडी-टू-ईट स्नॅक्स यामुळे रात्रीचे जेवण बनण्यापूर्वीच शरीराची मिठाने रोजची मर्यादा ओलांडलेली असते.पॅकबंद अन्नावर १०० ग्रॅम मागे जर ६०० मिलिग्रामपेक्षा जास्त सोडियम असेल, तर ते आरोग्यासाठी अत्यंत धोकादायक मानले जाते..किडनी सुरक्षित ठेवण्यासाठी आजच करा 'हे' सोपे बदलमिठाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी जेवणाची पद्धत बदलण्याची गरज नाही, तर फक्त काही सवयी बदलणे पुरेसे आहे.आधी चव घ्या, मगच मीठ टाका: भाजी किंवा जेवण बनवताना मिठाचे प्रमाण हळूहळू कमी करा. यामुळे जिभेला कमी मिठाची सवय होते आणि जेवण अळणी लागत नाही.लेबल वाचायला शिका: कोणतेही पॅकेट खरेदी करताना त्यावरील सोडियमचे प्रमाण नक्की तपासा.तोंडी लावण्याचे पदार्थ कमी करा: जेवताना पापड, लोणचे, सॉस आणि चटणी खाण्याचे प्रमाण मर्यादित ठेवा.ताजी फळे आणि सुका मेवा: पॅकेटमधील खारट वेफर्स किंवा बिस्किटांऐवजी ताजी फळे, न भाजलेला सुकामेवा किंवा घरगुती स्नॅक्स खा.हॉटेलिंग कमी करा: हॉटेलचे जेवण आणि रस्त्यावरील स्ट्रीट फूडमध्ये मिठाचे प्रमाण प्रचंड असते, त्यामुळे घरच्या जेवणाला प्राधान्य द्या.किडनी खराब होईपर्यंत ती कोणतीही चेतावणी देत नाही, म्हणूनच काळजी घेण्याची सुरुवात आजच्या आणि पुढच्या जेवणापासूनच करा!.Fairness Cream & Kidney Health: फेअरनेस क्रीममुळे किडनीला धोका? महाराष्ट्रात पारा (Mercury) असलेल्या क्रीमवर बंदीनंतर डॉक्टरांनी दिली महत्त्वाची माहिती.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.