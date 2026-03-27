रात्रभर पुरेशी झोप घेऊनही सकाळी चेहरा सुजलेला दिसतो? असू शकतं 'या' गंभीर आजाराचं सुरुवातीचं लक्षण, कधीही दुर्लक्ष करू नका

Facial Swelling Symptoms : बऱ्याचदा सकाळी उठल्यावर अनेकजणांचा चेहरा फुगल्यासारखा दिसतो. मात्र काहीजण हे फक्त झोपेच्या स्थितीमुळे किंवा उशिरा झोपल्यामुळे झालं असले असं समजतात. पण खरं तर, या हलक्याश्या सूजेमागे गंभीर आरोग्याच्या समस्या दडलेल्या असू शकतात. नेफ्रोलॉजिस्टच्या मते, सकाळी डोळ्यांभोवती दिसणारी सूज ही किडनीच्या समस्या दर्शवणारा पहिला इशारा असू शकतो! चला जाणून घेऊया, ही सूज का येते आणि कोणत्या परिस्थितीत काळजीची कारण ठरू शकते. .डोळ्यांभोवती सूज का येते?शरीरातील अनेक महत्त्वाच्या अवयवांपैकी एक म्हणजे किडनी. आपलं शरीर निरोगी ठेवण्यासाठी ही खूप महत्त्वाची आहे. किडनी संपूर्ण शरीरी शुद्ध करण्याचं काम करते. तसेच ती रक्त फिल्टर करून पाणी, मीठ (Sodium) आणि रक्तदाब (Blood Pressure) संतुलित ठेवते.पण जेव्हा किडनीतले लहान फिल्टर खराब होतात, तेव्हा रक्तातला अल्ब्युमिन नावाचा प्रोटीन लघवीद्वारे निघून जातो. त्यामुळे शरीरातलं पाणी पेशींमध्ये जमा होतं आणि डोळ्यांभोवती सूज दिसू लागते आणि चेहरा सुजलेला दिसू लागतो. झोपताना आपण पाठीवर सरळ झोपतो, त्यामुळे पाणी डोळ्यांभोवती साचतं. आणि उठल्यानंतर जसं जसं आपल्या शरीराच्या हालचाली सुरु होतात, तेव्हा सूज हळूहळू कमी होऊ लागते..सुजलेल्या डोळ्यांची इतर कारणेसकाळी चेहरा फुगलेला दिसणे किंवा सूज आल्यासारखी वाटते हे नेहमीच किडनीची समस्या नसते. तर काही साधी कारणंही असू शकतात:झोपेची कमतरतापाणी कमी पिणेजास्त मीठ खाणेअॅलर्जी.या परिस्थितीत काळजी घेणं महत्त्वाचंचेहरा रोजच सुजलेला दिसत असेल, आणि इतर काही लक्षणही दिसत असतील, तर त्यावेळी काळजी घेण्याची आवश्यकता असते. त्यामुळे पुढे दिसत असलेली कोणतीच लक्षणं दुर्लक्षित करू नका.फेसाळलेली लघवीपाय किंवा टाचांमध्ये सूजथकवावाढता रक्त दाब..या लोकांनी घ्यावी विशेष काळजीडायबिटीज असलेले लोकउच्च रक्तदाब असलेले लोककुटुंबात किडनीचा आजार असलेल्या लोकांना (KIdney Disease History ).डॉक्टरांच्या मते चेहऱ्यावर येणारी सूज ही किडनीची समस्या आहे की नाही हे लगेच ओळखण्यासाठी लघवीची चाचणी (Urine Test) आणि रक्तातील क्रिएटिनिन टेस्ट करून घेणं उपयुक्त ठरतं. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.