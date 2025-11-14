Fainting Signs: चक्कर येण्यापूर्वी शरीर आधीच देतं 'हे' संकेत! ‘ही’ लक्षणे दिसताच डॉक्टरांशी त्वरित संपर्क साधा

fainting early warning signs in adults: मंगळवारी (10 नोव्हेंबर रोजी) रात्री बॉलिवूड अभिनेता आणि माजी खासदार गोविंदाची प्रकृती खालावली. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, गोविंदा त्याच्या घरी अचानक चक्कर येऊन बेशुद्ध पडला. त्यानंतर जुहू येथील क्रिटिकल केअर हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले. वृत्तसंस्था एएनआयने वृत्त दिले आहे की गोविंदाने म्हटले आहे की, "मी आता ठीक आहे." यापूर्वी, गोविंदाचे व्यवस्थापक शशी सिन्हा यांनी माहिती दिली होती की तो शुद्धीवर आला आहे. अनेक चाचण्या करण्यात आल्या आहेत आणि निकालांची वाट पाहत आहेत. सध्या, गोविंदा घरी परतला आहे..गोविंदाच्या केसवरून प्रश्न उपस्थित होतो, एखादा व्यक्ती बेशुद्ध कधी पडतो? त्याचा मेंदुशी काय संबंध आहे आणि बेशुद्ध पडण्यापूर्वी कोणती लक्षणे दिसतात? हे सर्व सविस्तरपणे जाणून घेऊया. एखादी व्यक्ती कधी बेशुद्ध पडते?क्लीव्हलँड क्लिनिकच्या अहवालानुसार मेंदूत रक्तप्रवाह अचानक कमी झाला की बेशुद्ध पडतो. याची अनेक कारणे आहेत. कधीकधी हे काही सेकंद किंवा मिनिटांसाठी घडते, परंतु काही प्रकरणांमध्ये ते जास्त काळ टिकू शकते. जेव्हा तुमच्या मेंदूमध्ये पुरेसे रक्त परिसंचरण होत नाही तेव्हा बेशुद्धी येते. बेशुद्धीच्या प्रकारावर अवलंबून, त्याची अनेक कारणे असू शकतात. तुमची अशी वैद्यकीय स्थिती असू शकते. जी तुमच्या मज्जासंस्थेवर किंवा हृदयावर परिणाम करते. किंवा तुमच्या शरीरात इतरत्र अशी स्थिती असू शकते. जी रक्ताभिसरणावर परिणाम करते आणि जेव्हा तुम्ही झोपून उभे राहता तेव्हा तुमचा रक्तदाब कमी होतो..Diabetes Weight Loss: शरीराला सतत थकवा जाणवतो? मधुमेहामुळे वजन कमी होत असल्यास काय करावे, जाणून घ्या डॉक्टर काय सांगतात .रक्तदाब अचानक कमी होणे, हृदय गती कमी होणे आणि मेंदूमध्ये रक्ताभिसरण कमी होणे अशा काही विशिष्ट परिस्थितीत व्यक्ती बेशुद्ध पडू शकतो. जर तुम्ही बेशुद्ध झालात तर काही सेकंद किंवा मिनिटांत तुम्हाला पुन्हा जाणीव आणि सतर्कता मिळेल. तथापि, तुम्हाला तात्पुरता गोंधळ किंवा थकवा जाणवू शकतो. त्वरित वैद्यकीय मदत घेतल्यास, तुम्ही काही मिनिटांत किंवा तासांत पूर्णपणे बरे होऊ शकता. ही समस्या ७० वर्षांपेक्षा जास्त वयोगटाकील लोकांमध्ये आढळते. पण आजकाल कोणत्याही वयोगटातील लोक बेशुद्ध पडू शकतात. .पुढील गोष्टींकडे करु नका दुर्लक्षकाही लक्षणे अशी आहेत जी बेशुद्ध होण्यापूर्वी एक इशारा असू शकतात, जसे की दृष्टी कमी होणे, अचान अंधारी येणे, किंवा चक्कर येणे, झोप येणे किंवा सुस्त वाटणे, उभे राहिल्यावर अशक्तपणा जाणवणे, डोळ्यांसमोर काळे डाग दिसणे, डोकेदुखी, घाम येणे किंवा मळमळ होणे. जर तुम्हाला ही लक्षणे दिसली तर डॉक्टरांशी संपर्क साधावा. .कारणे कोणती?जास्त वेळ उभे राहणे, रक्तसंचय रोखणारी औषधे घेणे, काही रक्तदाबाची औषधे घेणे, गरम वातावरणात असणे, जास्त पदार्थ किंवा कॅफिन घेणे किंवा जास्त मद्यपान करणे यामुळे देखील बेशुद्ध पडू शकतो. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.