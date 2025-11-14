आरोग्य

Fainting Signs: चक्कर येण्यापूर्वी शरीर आधीच देतं 'हे' संकेत! ‘ही’ लक्षणे दिसताच डॉक्टरांशी त्वरित संपर्क साधा

fainting early warning signs in adults: घरी बेशुद्ध पडल्यानंतर रुग्णालयात दाखल झालेल्या अभिनेता गोविंदाला डिस्चार्ज देण्यात आला आहे. गोविंदाच्या केसमुळे एखादा व्यक्ती कधी बेशुद्ध पडतो हे जाणून घेऊया. तसेच कोणती लक्षणे दिसल्यास त्वरित डॉक्टरांशी संपर्क साधावा हे देखील समजून घेऊया.
fainting early warning signs in adults: मंगळवारी (10 नोव्हेंबर रोजी) रात्री बॉलिवूड अभिनेता आणि माजी खासदार गोविंदाची प्रकृती खालावली. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, गोविंदा त्याच्या घरी अचानक चक्कर येऊन बेशुद्ध पडला. त्यानंतर जुहू येथील क्रिटिकल केअर हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले. वृत्तसंस्था एएनआयने वृत्त दिले आहे की गोविंदाने म्हटले आहे की, "मी आता ठीक आहे." यापूर्वी, गोविंदाचे व्यवस्थापक शशी सिन्हा यांनी माहिती दिली होती की तो शुद्धीवर आला आहे. अनेक चाचण्या करण्यात आल्या आहेत आणि निकालांची वाट पाहत आहेत. सध्या, गोविंदा घरी परतला आहे.

