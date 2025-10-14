Weight Gain Foods: तुमचं वजन वाढवायचंय का? मग आहारात 'या' पदार्थांचा नक्की समावेश करा!

Healthy Wight Gain Diet Tips: आधुनिक जगात स्थूलता ही मोठी समस्या आहे, हे खरेय. परंतु, त्याचबरोबर कृश शरीर म्हणजेच कमालीचा बारीकपणा, हादेखील आरोग्यास योग्य नाही. बारीक व्यक्तींना स्नायूंच्या कमतरतेमुळे अशक्तपणा जाणवत राहतो..हाडे बारीक असल्यास पुढील आयुष्यात "ऑस्टिओपोरोसिस' (हाडांचा ठिसूळपणा) यासारख्या आजारांना सामोरे जावे लागते. बारीक शरीर असलेल्या व्यक्तींना एक प्रकारचा न्यूनगंडदेखील असतो. बारीकपणा घालविण्यात व्यायामाबरोबरच योग्य आहार हा महत्त्वाची भूमिका बजावतो. हिवाळा हा ऋतू वजनवाढीसाठी उत्तम आहे. या लेखातून आपण वजनवाढ करणारे पदार्थ कोणते, हे जाणून घेणार आहोत..Diwali 2025: दिवाळीत मुलं घरकुल आणि किल्ला का बांधतात? जाणून घ्या याची कारण.दुग्धजन्य पदार्थम्हशीचे दूध, सायीचे दही, चीज, पनीर, साजूक तूप, लोणी हे सर्व वजन वाढविणारे पदार्थ आहेत. गायीच्या दुधात 100 ml मागे फक्त 67 उष्मांक व 120 mg कॅल्शियम असते, तर म्हशीच्या तेवढ्याच दुधात 117 उष्मांक व 210 mg कॅल्शियम आहे. ज्यांना वजन वाढवायचे आहे, त्यांनी म्हशीच्या दुधाला अधिक पसंती द्यावी. वाढत्या वयातील मुलांसाठी दुग्धजन्य पदार्थ आवश्यक आहेत. मुले दूध पीत नाहीत, अशा वेळेस दुधातच गव्हाचे पीठ मळावे किंवा गव्हाच्या पिठात दुधाची पावडर घालून त्याच्या चपात्या मुलांना द्याव्यात. नेहमीच्या चपातीपेक्षा अशा चपातीत उष्मांक व पोषकमूल्ये अधिक असतात. अतिक्रियाशील मुले, बारीक खेळाडू, श्रमाची कामे करणारे, कृश गर्भवती महिला अशांना भाजी, भाकरीवर घरचे लोणी घालून द्यावे. वरण-भात, खिचडीत सढळ हाताने साजूक तूप घालावे. तूप-लोणी यात उष्मांक व मेद भरपूर असतात. परंतु, अन्य पोषकमूल्ये कमी असतात. चीज व पनीरमध्ये प्रथिने, मेद, कॅल्शियम, फॉस्फरस हे महत्त्वाचे पोषक घटक चांगल्या प्रमाणात आहेत. 100 ग्रॅम पनीरमध्ये 480 mg कॅल्शियम व 23.4 ग्रॅम प्रथिने आहेत. तर, तितक्याच चीजमध्ये 790 mg कॅल्शियम व 24 ग्रॅम प्रथिने आहेत. दात व हाडांच्या बळकटीसाठी तसेच दुधाला पर्याय म्हणून हे पदार्थ चांगले आहेत..डाळी व कडधान्येडाळींमध्ये उदीडडाळ व हरभराडाळ या वजन वाढवू इच्छिणाऱ्यांसाठी फायदेशीर आहेत. उडदास आयुर्वेदाने "मांसवर्धक' म्हटले आहे. उदडापासून केलेले निरनिराळे साउथ इंडियन पदार्थ हे चविष्ट तर आहेतच, त्याचबरोबर पौष्टिकदेखील आहेत. वजनवाढीसाठी इडली किंवा साधा डोसा न घेता उत्तप्पा-मसाला डोसा-मेदूवडा हे पदार्थ खावेत. 2 इडल्यांमध्ये निव्वळ 102 उष्मांक व 0.2 ग्रॅम फॅट्स आहेत, तर 2 मेदूवड्यात 276, एक उत्तप्पात 337 व एका मसाला डोसामध्ये 359 उष्मांक आहेत. हरभराडाळ हीदेखील वजनवाढीसाठी योग्य आहे. यात इतर डाळींपेक्षा चरबीचे प्रमाण थोडे जास्त आहे. ही डाळ मधुमेहींसाठी उपयुक्त आहे. बारीक मधुमेहींनी हरभराडाळीच्या पिठापासून केलेले पिठले, घावन, सांडगे इत्यादी पदार्थ नियमितपणे खावेत. उदीड व हरभराडाळ या दोन्ही डाळी पचण्यासाठी शारीरिक हालचाल हवी, हे मात्र ध्यानात असू द्यावे.कडधान्यांमध्ये हरभरा, वाटाणा, छोले व सोयाबीन हे वजनवाढीस मदत करतात. कडधान्ये हे नेहमी मोड आणूनच वापरावीत. उसळ करताना वाटणासाठी सुक्या खोबऱ्याचा वापर करावा. ज्यायोगे उष्मांकामध्ये वाढ होते..शाकाहारी व्यक्तींना डाळी-कडधान्ये हे मांसाहाराला उत्तम पर्याय आहेत. सोयाबीन यामधील प्रोटिन्सचे प्रमाण मांसाहारी पदार्थांइतकेच आहे. म्हणूनच, त्यास "शाकाहारी मांस' म्हटले जाते. 5 किलो गव्हाच्या पिठात 1/2 किलो सोयाबीन घालावे. यामुळे चपातीची पौष्टिकता वाढेल. वजन कमी असणाऱ्या एचआयव्ही रुग्णांना व आयबीएसच्या रुग्णांना सोयाबीन पचत नाही. त्यांनी सोयाबीनच्या जागी फुटाणा डाळीची पूड वापरावी. बारीक व वयात येणाऱ्या मुलींसाठी सोयाबीन विशेषत्वाने फायदेशीर आहे. 1 किलो नाचणी पीठ, 1/2 किलो गव्हाचे पीठ, पाव किलो सोयापीठ, 100 ग्रॅम खारकेची पूड, 100 ग्रॅम सुक्या खोबऱ्याचा किस, 10 ग्रॅम मेथीपूड हे सर्व जिन्नस एकत्र करावे. वयात येणाऱ्या बारीक मुला-मुलींना या पावडरचे दोन ते तीन चमचे दूध घालून पेज करून द्यावी. बाजारातल्या टॉनिक, महागड्या पावडरींपेक्षा हा पेजेचा प्रकार अधिक चांगला व वजनवाढीला मदत करणारा आहे..Diwali Travel Pune: दिवाळीच्या सुट्टीत फिरायला जायचंय? मग पुण्यातल्या 'या' सुंदर ठिकाणी जा आणि परदेशासारखा अनुभव घ्या! .तेलबिया व सुका मेवाजीवनसत्त्वे व क्षारांनी ठासून भरलेला सुका मेवा हा आबालवृद्धांना वजनवाढीसाठी उत्तम आहे. सुका मेव्यात बदाम व अक्रोड हे कृशता घालविण्यात सर्वोत्तम आहेत. ज्यांची बौद्धिक कामे जास्त आहेत, अशा बारीक लोकांना वजनवाढीसाठी "नट्स' हा महागडा; परंतु उत्तम प्रकार आहे. भोपळ्याच्या, कलिंगडाच्या बियादेखील धातूपोषणासाठी पूरक आहेत. तेलबियांमध्ये हळीव, तीळ, खसखस, सूर्यफूल बिया या वजनवाढ व आरोग्यवर्धनासाठी उत्तम आहेत. तेल असलेले अन्य पदार्थ म्हणजेच शेंगदाणे व सुके खोबरे, मधल्या वेळेत खाण्यासाठी भाजलेले शेंगदाणे-गूळ व सुक्या खोबऱ्याचे तुकडे, हे पोटभरू व सोईस्कर खाणे आहे. शेंगदाणे-गूळ-साजूक तुपाचे लाडू हेदेखील वजन वाढवितात. गरीब व्यक्तींनी सुका मेव्याला पर्याय म्हणून तीळ, खोबरे, शेंगदाणे यांच्या चटण्या कच्चे तेल घालून घ्याव्यात. या चटण्या आरोग्यदायी, त्याचप्रमाणे बल वाढविणाऱ्या आहेत. भाज्या करताना शेंगदाणा कूट किंवा सुक्या खोबऱ्याचा वाटणात उपयोग करावा. हे वरील पदार्थ मात्र उन्हाळ्यात जास्त खाऊ नयेत; कारण त्याने ऍसिडिटी होऊ शकते. तसेच, शेंगदाणे कच्चे न खाता भाजून किंवा वाफवून घ्यावेत..मांसाहारमांसाहार हा वजन वाढविण्यात सर्वोत्तम आहे. मटण, चिकन, मासे, अंडी हे पदार्थ प्रथम दर्जाच्या प्रथिनांमध्ये मोडतात. "समान समानैवृद्धीः' या उक्तीप्रमाणे मांसाहाराने मांसवृद्धी होते. ज्या तरुणांना झटपट वजन वाढवायचे आहे, त्यांनी जिमच्या व्यायामाला मांसाहाराची जोड द्यावी. पालेभाजीत घालून केलेली सुकी मासळी ही हाडांना बळकटी आणते. मासे हे कोलेस्टेरॉलवर विपरीत परिणाम न घडविता पोषक तत्त्वे पुरवितात. अंडी व चिकन स्नायूवृद्धीसाठी उत्तम आहेत. मटण हे रक्तवाढीसाठी व एकंदरच बलवृद्धीसाठी उत्तम आहे. व्यायाम न करता मांसाहार सुरू केल्यास तो शरीरात घातक परिणाम निर्माण करतो, ही महत्त्वाची बाब लक्षात घ्यावी. अंड्यातील प्रथिने ही सगळ्यात चांगल्या प्रतीची मानली जातात. नियमित व्यायाम करणारे, वाढत्या वयातील मुले, स्तनपान देणाऱ्या स्त्रिया, स्पोर्टसमन या सर्वांसाठी अंडे फायदेशीर आहे. न्याहारीसाठी अंडी सर्वोत्तम पदार्थ आहेत. वजन वाढवायचे असल्यास उकडलेले अंडे न घेता तेलावर ऑमलेट किंवा भुर्जी करून घ्यावे.मांसाहार हा एकदम सुरू करू नये. प्रथम थोड्या प्रमाणात घेऊन हळूहळू प्रमाण वाढवत जावे. अधिक प्रमाणात नियमित मांसाहार घेणार असल्यास प्रथम आहारातून किंवा चिकित्सकाचा सल्ला घ्यावा..वजनवाढीसाठी काही सामान्य आहारीय सल्ले1. दिवसातून 5 वेळा प्रमाणात कमी; परंतु पौष्टिक असा आहार घ्यावा.2. कोरडे जेवण करू नये. शक्यतो पोळी-भाकरी चुरून (काला करून) घ्यावी.3. जेवणाच्या आधी पाणी पिऊ नये. जेवण करीत असताना अगदी थोडे पाणी घ्यावे.4. फळे, कोशिंबिरी, सॅलेड हे कच्चे पदार्थ वजनवाढीस मदत करीत नसले, तरी आरोग्यपूर्ण आहाराचा महत्त्वाचा घटक आहेत. त्यांचा आहारात जरूर समावेश करावा.5. वनस्पती तूप, नमकीन, चाट, बेकरी, व्यावसायिक पातळीवर तळलेले पदार्थ, साखरेच्या पाकात केलेले पदार्थ, हे वजन वाढवितात; परंतु ते आरोग्यास घातक आहेत.(सकाळ अर्काईव्हमधून).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.