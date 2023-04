मुंबई - लठ्ठपणा हा एक आजार असून यामुळे विविध रोगांना आपसूक आमंत्रण मिळते. यात अतिरिक्त वजनामुळे हृदयरोग आणि मधुमेह होण्याची शक्यता सर्वाधिक असते. हे आजार टाळण्यासाठी वजनावर नियंत्रण ठेवणं गरजेचं आहे.

वजन कमी केल्यास हृदयरोग आणि मधुमेहाचा धोका कमी करता येऊ शकतो. या व्यतिरिक्त पौष्टिक आहाराचे सेवन करणं, नियमित व्यायाम करणं, तणावमुक्त होणं आणि पुरेशी झोप घेणेही आवश्यक आहे. यामुळेही अतिरिक्त वजन कमी करण्यास मदत मिळते. (weight loss how to control heart disease and diabetes by loosing weight )

बैठ्या जीवनशैलीमुळे सध्या अनेक लोक लठ्ठपणामुळे त्रस्त आहेत. शारीरिक हालचालींचा अभाव, खाण्यापिण्याच्या खराब सवयी आणि आनुवांशिकता यांसारख्या कारणांमुळे बहुतेक लोकांचं वजन वाढू लागले आहे.

अतिरिक्त वजन असलेल्यांना भविष्यात हृदयविकार, मधुमेह, पित्ताशयाच्या समस्या, यकृत आणि मूत्रपिंडाची समस्या उद्भवण्याचा धोका सर्वांधिक असतो. हे आजार टाळण्यासाठी वजन कमी करणं, रक्तदाब नियंत्रणात ठेवणं, कोलेस्ट्रॉल आणि रक्तातील ग्लुकोजची पातळी कमी करण्यास मदत करू शकते. ज्यामुळे हृदयविकाराचा झटका येण्याची शक्यता वाढते.

वजन कमी करण्याच्या महत्त्वाच्या धोरणांबद्दल मार्गदर्शन करणाऱ्या तज्ज्ञांचा सल्ला घेणं चांगले आहे. कारण तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानुसार आहारात योग्य तो बदल केल्यास भविष्यात हृदयविकार आणि मधुमेहाचा धोका टाळता येऊ शकतो. याबद्दल सांगत आहेत झायनोव्हा शाल्बी रूग्णालयाच्या सल्लागार फिजिशियन डॉ. उर्वी माहेश्वरी.

तज्ञांनी शिफारस केलेल्या वजन कमी करण्याच्या कार्यक्रमाला चिकटून राहिल्यास आहार आणि व्यायामामध्ये महत्त्वपूर्ण बदल करून इष्टतम वजन राखण्यास मदत होईल. हृदयाच्या समस्या दूर ठेवण्यासाठी आणि तुमचे आयुर्मान वाढवण्यासाठी तुम्हाला आरोग्यदायी सवयींचा अवलंब करण्याचा सल्ला दिला जाईल.

हृदय व रक्तवाहिन्यासंबंधी रोग नियंत्रित रक्तदाब, कोलेस्टेरॉल आणि रक्तातील साखरेमुळे होतो. एथेरोस्क्लेरोसिस नावाच्या रक्तवाहिन्या हळूहळू फुगल्या जातात. ज्यामुळे हृदयविकाराचा झटका आणि स्ट्रोक होतो.

डॉक्टरांशी सल्लामसलत केल्यानंतर, या सर्व परिस्थितींचे व्यवस्थापन करण्यासाठी औषधे घ्यावी लागतील. इतकंच नाही तर डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार रक्तदाब, रक्तातील साखरेची आणि कोलेस्ट्रॉलची पातळी नियमितपणे तपासून घेणं गरजेचं आहे.

अतिरिक्त चरबी जाळण्यासाठी सर्व महत्वाच्या पोषक तत्वांचा समावेश असलेला आहार घ्यावा लागेल. ताजी फळे, भाज्या, संपूर्ण धान्य, कडधान्ये, मसूर आणि संपूर्ण धान्य निवडा.

जंक, तेलकट, मसालेदार आणि प्रक्रिया केलेल्या अन्नापासून दूर रहा. याशिवाय पिझ्झा, पास्ता, मिठाई, चायनीज फूड आणि बेकरीयुक्त खादयपदार्थांचे सेवन करणं टाळावे.

हृदय निरोगी ठेवण्यासाठी धूम्रपान, मद्यपान आणि औषधांचा अवैध वापर कमी करा.

हृदयविकाराचा धोका कमी करण्यासाठी दिवसातून किमान ३० मिनिटे दररोज व्यायाम करा. तणावमुक्त राहण्यासाठी योग आणि ध्यान करा जे तुम्हाला शांत करतील. निरोगी हृदयासाठी दररोज किमान ८ तासांची चांगली झोप घ्या.