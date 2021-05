वजन कमी करण्यासाठी रात्री उशिराही तुम्ही खाऊ शकता हे 5 पदार्थ

जर आपल्याला खायची आवड असेल आणि मधूनमधून खाण्याची सवय असेल तर आपण रात्री उशीरा उपासमारीवर नियंत्रण ठेवू शकणार नाही याची आम्ही खात्री पटवू शकतो. वजन कमी (Weight Loss) करण्याच्या आहारावर गेल्याने बरेचदा तुमची फसवणूक होऊ शकते. असे होऊ शकते की आपण आपले वजन कमी करण्याचे लक्ष्य पूर्णपणे अपहृत केले असेल. त्याऐवजी, निरोगी निवडी करा, हुशारने खा आणि रात्रीचे स्नॅकिंगसाठी यापैकी काही पदार्थ ठेवा.

हे केवळ आपली भूक कमी करेल, परंतु आपण आपल्या कॅलरीचे (Calories) प्रमाण देखील कमी कराल, ज्यामुळे आपले वजन कमी करणे सोपे होईल. आपण आपले वजन कमी करण्याचे लक्ष्य मिळवू शकता. तज्ञांनी असे सुचवले आहे की जर कोणी निरोगी पदार्थ निवडले तर कधीकधी रात्री उशीरा स्नॅकिंग ही समस्या नसते. आपल्यास रात्री उशीरा स्नॅक्समधून नियमित सवय लावून कॅलरीयुक्त पदार्थ काढून टाकणे महत्वाचे आहे. (weight loss late night snacks these 5 foods can also be eaten late at night for fast weight loss you can get tremendous benefits)

वजन कमी करण्यासाठी आपण रात्री उशिरा या पदार्थांचे सेवन करू शकता

केळी

केळी शरीरात मेलाटोनिनचे उत्पादन वाढविण्यास मदत करते, जे आपल्याला चांगले झोपण्यास मदत करते. फायबर, जीवनसत्त्वे आणि खनिजांचा चांगला स्रोत. केळी साठवण करणे सोपे आणि सहज उपलब्ध आहे. चिरलेल्या केळीच्या तुकड्यांमध्ये तुम्ही बदाम बटर घालू शकता किंवा केळीचा स्मूदी बनवू शकता. वैकल्पिकरित्या, तुम्ही दहीमध्ये केळीचे तुकडे घालून काही अक्रोड घालू शकता.

अंडी

या अतुलनीय बहुमुखी स्त्रोताचा अर्थ असा आहे की अंडी अनेक प्रकारे तयार केल्या आणि खाल्या जाऊ शकतात. आपण काही उकडलेले अंडी रेफ्रिजरेटरमध्ये ठेवू शकता, द्रुत स्नॅकसाठी प्रयत्न करा. आपण कोलेस्ट्रॉल-जागरूक असल्यास, नंतर केवळ अंडी पंचा खा. अंडी हे सेलेनियम, व्हिटॅमिन डी, बी 6, बी 12 आणि जस्त, लोह आणि तांबे अशा खनिज पदार्थांचे समृद्ध स्रोत आहेत. प्रथिनेच्या या 'पूर्ण' स्त्रोतामध्ये सर्व नऊ आवश्यक अमीनो idsसिड असतात, ज्या आपण आपल्या शरीरात संश्लेषित करू शकत नाही.

नट

मिसळलेले काजू (बदाम, अक्रोड आणि पिस्ता) नेहमीच एका किलकिलेमध्ये ठेवा. ते प्रथिने, जीवनसत्त्वे आणि इतर आवश्यक पोषक द्रव्यांचा समृद्ध स्रोत आहेत. याव्यतिरिक्त, पिस्तामध्ये जास्त प्रमाणात मेलाटोनिन असते आणि आपल्याला झोपण्यास मदत करू शकते. अनसल्टेड आणि फ्लेवर नट हे सर्वात आरोग्यासाठी उपयुक्त आहेत.

किवी

किवी हा एक हलका नाश्ता आहे ज्यामध्ये व्हिटॅमिन सी समृद्ध आहे. दोन्ही किवी सोलणे आणि काप हे सेरोटोनिनचे नैसर्गिक स्त्रोत आहेत, ज्याने तृप्तिची भावना दिली आहे. किवी चिप्स ओव्हनमध्ये बनविणे सोपे आहे आणि एक निरोगी, कमी उष्मांक स्नॅक आहे, परंतु आपण गोठवलेल्या किंवा कॅन केलेला विविधता नव्हे तर आपण यासाठी ताजे फळ निवडल्याचे सुनिश्चित करा.

फ्लॉवर माचन

मखानाला फॉक्स नट्स देखील म्हटले जाते. बहुतेक भारतीय घरांमध्ये घरगुती स्नॅक हा खाण्यापिण्याच्या स्वरूपात व्यावसायिकपणेही आढळतो. ही बियाणे बहुतेक वेळेस खीर, रायता किंवा माखन करी सारख्या काही भारतीय मिठाई आणि सेवकांमध्ये वापरली जातात. मध्यरात्री नाश्ता म्हणून तुम्ही माखानाच्या फुलांचा एक लहान वाटी घेऊ शकता.

