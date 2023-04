Sun Stroke : सध्या उन्हाळा सुरू झालाय. सगळीकडे तापमान वाढलंय. उन्हापासून स्वत:ला सुरक्षित ठेवण्यासाठी आपण वाट्टेल तरे प्रयत्न करतोय मात्र मागील काही दिवसांपासून उष्मघाताचे अनेक रूग्ण आढळून आल्याने राज्यात एकच खळबळ उडाली आहे.

उष्मघातापासून स्वत:ला वाचविणे खूप गरजेचे झाले आहे. आपली एखादी लहानशी चूक महागात पडू शकते. आज आपण उष्मघाताची काही लक्षणे जाणून घेऊया. ही लक्षणे दिसल्यास त्वरीत डॉक्टरांशी संपर्क साधावा. (what are the symptoms of sunstroke)

उष्मघाताची लक्षणे

उष्मघातापासून वाचण्यासाठी हे उपाय करा