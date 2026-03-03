Daily Walking Diabetes Effects: दररोज ४५ मिनिटे चाललात तर रक्तातील साखरेवर होतो असा परिणाम; इन्सुलिन पातळीही राहते आटोक्यात

Health News in Marathi: आजकाल बदलतील जीवनशैली, असंतुलित आहार, ताण, वाढतं प्रदूषण या सगळ्यामुळे आरोग्याची काळजी घेणं अवघड जातं. म्हणून बहुतांश लोक सध्या जिम, योगा क्लासेस किंवा चालण्या- फिरण्याचा मार्ग अवलंबतात. त्यातही दररोज १०,००० पावले चालण्याचे फायदे आपण अनेकदा ऐकतो. पण पावलांची संख्या बाजूला ठेवून, जर तुम्ही रोज फक्त ४५ मिनिटे चाललात तर शरीरावर त्याचा खूप परिणाम होतो हे तुम्हाला माहित आहे का? आरोग्यतज्ज्ञांच्या मते, रोज नियमित आणि मध्यम गतीने चालले तर रक्तातील साखर नियंत्रित ठेवण्यासाठी मदत होते, प्रामुख्याने टाइप २ मधुमेह असलेल्यांसाठी किंवा ज्यांना मधुमेहाचा धोका आहे त्यांच्यासाठी हे जास्त फायदेशीर आहे..तज्ज्ञ काय म्हणतात? तज्ज्ञांच्या मते आठवड्याला किमान १५० मिनिटे मध्यम तीव्रतेचा व्यायाम (Medium Frequency Exercises) आवश्यक आहे. म्हणजेच आठवड्यात किमान पाच दिवस ३० ते ४५ मिनिटे वेगाने चालणे. यामुळे इन्सुलिन रेसिस्टन्स कमी होतो, रक्तातील साखर नियंत्रणात राहते आणि एकूणच चयापचय (Metabolism) सुधारतो.दिल्लीतील डॉ. मनीषा अरोरा (डायरेक्टर, इंटरनल मेडिसिन, CK बिरला हॉस्पिटल) सांगतात की, चालण्यामुळे स्नायूंमध्ये ग्लुकोजचा वापर वाढतो. त्यामुळे रक्तातील साखर कमी होण्यास मदत होते. तसेच, शरीरातील इन्सुलिन अधिक प्रभावीपणे काम करू लागते आणि पेशींमध्ये साखर सहज प्रवेश करते..HbA1c Test Explained: डायबिटीज पेशंट्सना दर 3-6 महिन्याला 'ही' टेस्ट करणं का असतं महत्त्वाचं? जाणून घ्या HbA1C म्हणजे काय.४५ मिनिटे चालण्याचे रक्तातील साखरेवर होणारे फायदेइन्सुलिन संवेदनशीलता वाढतेनियमित चालल्यामुळे शरीर इन्सुलिनला चांगला प्रतिसाद देऊ लागते. डॉक्टरांच्या मते, त्यामुळे रक्तातील साखर कमी होण्यास मदत होते. म्हणजेच शरीराची इन्सुलिन संवेदनशीलता वाढायला सुरुवात होते (Insulin Sensitivity). जेवणानंतर साखर वाढण्यावर नियंत्रणजेवणानंतर, खास करून रात्रीच्या जेवणानंतर १५–२० मिनिटे चालणे केले, तर रक्तातील साखरेची अचानक होणारी वाढ कमी होते. त्यामुळे शतपावली ही साखर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी अधिक फायदेशीर मानली जाते..वजन आणि पोटाची चरबी कमी होतेनियमित चालण्यामुळे वजन नियंत्रणात राहते. शरीराचे वजन ५ ते १० टक्क्यांनी जरी कमी झाले तरी साखरेच्या नियंत्रणात मोठा फरक पडतो. तसेच पोटावरील चरबी कमी होते, जी इन्सुलिन रेसिस्टन्सशी थेट संबंधित असते.स्नायूंमार्फत साखरेचा वापर वाढतोचालण्यासारख्या व्यायामात स्नायूंना ऊर्जेसाठी अधिक ग्लुकोज लागतो. काही प्रमाणात इन्सुलिनशिवायही साखर पेशींमध्ये प्रवेश करू शकते, त्यामुळे साखरेचा वापर वाढल्याने पातळी कमी होते..Silent Diseases Alert: 'हे' ५ शांतीत क्रांती करणारे आजार कधीच दाखवत नाहीत लक्षणं; डॉक्टर देतात वेळीच सावध होण्याचा इशारा .HbA1c कमी होण्यास मदतनियमित चालण्याने HbA1c म्हणजेच तीन महिन्यांची सरासरी रक्तातील साखर ०.५ ते १ टक्क्यांपर्यंत कमी होऊ शकते. त्यामुळे मधुमेहामुळे होणाऱ्या गंभीर त्रासांपासून बचाव करण्यास मदत होते..मधुमेह नसलेल्यांसाठीही फायदेडॉ. मनीषा अरोरा म्हणतात की चालण्यामुळे ताणतणाव आणि चिंता कमी होते. यामुळे मन प्रसन्न राहते आणि अप्रत्यक्षपणे रक्तातील साखर संतुलित राहते. तसेच, चालण्यामुळे हाडे मजबूत होतात, झोपेची गुणवत्ता सुधारते, शरीराची लवचिकता वाढते आणि स्मरणशक्तीही सुधारते..Slow Metabolism: आज नाही तर उद्या आजार पक्का! मेटॅबोलिज्म मंदावलं की शरीर देतं 'हे' 7 संकेत; कधीच दुर्लक्ष करू नका.चालण्याची योग्य गती कोणती?अशा गतीने चाला की चालताना बोलता येईल, पण गाणे म्हणता येणार नाही. वेगापेक्षा सातत्य अधिक महत्त्वाचे आहे. थोडक्यात सांगायचे तर, दररोज ४५ मिनिटे चालणे ही रक्तातील साखर नियंत्रणात ठेवण्याची एक सोपी, सुरक्षित आणि प्रभावी सवय आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.