Blood Donation Recovery: रक्तदान केल्यानंतर शरीरात कोणते बदल होतात? शरीर कसं रिकव्हर होतं? ‘या’ 3 गोष्टी ठेवा लक्षात

HOW LONG DOES IT TAKE TO RECOVER AFTER BLOOD DONATION: रक्तदान केल्यानंतर शरीरातून रक्त कमी होतं, पण त्याची भरपाई करण्याचं काम शरीर लगेच सुरू करतं. रक्तातील द्रवपदार्थ भरून काढण्यापासून ते नवीन लाल रक्तपेशी तयार करण्यापर्यंत शरीरात अनेक प्रक्रिया घडतात. त्यामुळे रक्तदानानंतर थोडा थकवा किंवा चक्कर येणं जाणवू शकतं. पण योग्य काळजी घेतली, तर शरीराची रिकव्हरी सुरळीत होण्यास मदत होते. रक्तदानानंतर शरीरात नेमके कोणते 3 बदल होतात आणि लवकर रिकव्हरीसाठी कोणत्या 3 गोष्टी करायला हव्यात?.शरीरातील द्रवपदार्थ लवकर भरून निघतातरक्तदान केल्यानंतर शरीरातील रक्ताचा द्रव भाग म्हणजेच प्लाझ्मा कमी होतो. शरीर हा द्रव तुलनेने लवकर भरून काढते.मात्र, रक्तदानानंतर काही वेळ रक्ताचे प्रमाण कमी असल्यामुळे काही लोकांना चक्कर येणे, अशक्तपणा किंवा थकवा जाणवू शकतो.त्यामुळे रक्तदान केल्यानंतर काही वेळ आराम करणे आणि भरपूर पाणी किंवा इतर द्रवपदार्थ घेणे महत्त्वाचे आहे..शरीर नवीन लाल रक्तपेशी तयार करतेरक्तातील लाल रक्तपेशी शरीराच्या वेगवेगळ्या भागांपर्यंत ऑक्सिजन पोहोचवण्याचे काम करतात.रक्तदान केल्यानंतर शरीराचा अस्थिमज्जा (Bone Marrow) नवीन लाल रक्तपेशी तयार करण्याचे काम वाढवतो. या प्रक्रियेला थोडा वेळ लागतो.त्यामुळे रक्तदानानंतर काही लोकांना काही काळ थकवा किंवा व्यायाम करताना नेहमीपेक्षा कमी ताकद जाणवू शकते.रिकव्हरीचा वेळ प्रत्येक व्यक्तीनुसार वेगळा असतो. आरोग्य, आहार, शरीरातील लोहाचे प्रमाण आणि व्यक्ती किती वेळा रक्तदान करते, यावर त्याचा परिणाम होतो..शरीरातील लोह पुन्हा भरून काढावे लागतेनवीन लाल रक्तपेशी तयार करण्यासाठी लोह (Iron) आवश्यक असते. रक्तदान केल्यामुळे शरीरातील काही साठवलेले लोहही कमी होते.एका रक्तदानामध्ये साधारण 220 ते 250 मिलीग्रॅम लोह शरीरातून कमी होऊ शकते.कधीतरी रक्तदान करणाऱ्या व्यक्तीचे शरीर हे लोह हळूहळू पुन्हा भरून काढू शकते. मात्र, वारंवार रक्तदान करणाऱ्या व्यक्तींमध्ये लोहाची कमतरता होण्याचा धोका वाढू शकतो.लोहाची कमतरता झाल्याचे नेहमी लगेच स्पष्ट लक्षण दिसतीलच असे नाही. त्यामुळे वारंवार रक्तदान करणाऱ्यांनी डॉक्टरांच्या सल्ल्याने लोहाची पातळी तपासून घेणे योग्य ठरते.डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय लोहाच्या गोळ्या घेऊ नयेत..रक्तदानानंतर लवकर रिकव्हरीसाठी काय करावे?भरपूर पाणी आणि इतर द्रवपदार्थ घ्या.लोहयुक्त आणि पौष्टिक आहार घ्या.त्या दिवशी जड वस्तू उचलणे आणि जोरदार व्यायाम टाळा.थकवा जाणवत असेल तर पुरेशी विश्रांती घ्या.चक्कर आल्यास बसून किंवा झोपून राहा, जोपर्यंत चक्कर कमी होत नाही.वारंवार रक्तदान करत असल्यास डॉक्टरांना लोहाची पातळी तपासण्याबाबत विचारा..डॉक्टरांचा सल्ला कधी घ्यावा?रक्तदानानंतर थोडा थकवा किंवा काही वेळ चक्कर येणे सामान्य असू शकते. मात्र चक्कर, अशक्तपणा किंवा इतर त्रास जास्त प्रमाणात होत असेल, बराच वेळ टिकत असेल किंवा नेहमीपेक्षा वेगळा वाटत असेल, तर डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.