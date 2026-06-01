रोज सकाळी फक्त १०० उड्या मारा; शरीरात दिसतील असे बदल की तुम्हीही थक्क व्हाल, यास्मिन कराचीवालांचा खुलासा

Yasmin Karachiwala's Simple Fitness Hack: सकाळी उठल्यावर तुम्ही सर्वात आधी काय करता? चहा, कॉफी की मोबाईल स्क्रोलिंग? पण त्याऐवजी जर सकाळी उठून शरीराची काही हालचाल केली तर आरोग्यासाठी ते जास्त फायदेशीर ठरू शकतं. इतकंच नाही तर तुमचा संपूर्ण दिवसही एकदम छान आणि प्रसन्नतेने जातो. पण सकाळच्या घाई-गडबडीत काहीच व्यायाम करणं शक्य नसेल, तर सेलिब्रिटी फिटनेस ट्रेनर यास्मिन कराचीवालांनी सांगितलेला हा एक व्यायाम प्रकार तुम्ही करू शकता. .त्या म्हणतात फक्त १०० उड्या मारण्याची सवय लावली, तर त्याचा तुमच्या आरोग्यावर आश्चर्यकारक परिणाम होऊ शकतो. त्यांच्या मते, हा साधा व्यायाम शरीराला झटपट ऊर्जा देतो, सकाळचा आळस दूर करतो आणि शरीरातील लसिका प्रणाली (Lymphatic System) सक्रिय करून सूज व फुगलेपणा कमी करण्यास मदत करतो. एवढेच नाही, तर दीर्घकाळ ही सवय पाळल्यास हाडे मजबूत होण्यास, संतुलन सुधारण्यास आणि पायांच्या स्नायूंना बळकटी मिळण्यासही मदत होते. त्यामुळे दिवसाची सुरुवात फिट आणि फ्रेश करण्यासाठी हा दोन मिनिटांचा उपाय नक्कीच फायदेशीर ठरू शकतो..सकाळी १०० उड्या मारण्याचे फायदेझोपेचा आळस लगेच दूर होतोउड्या मारल्यामुळे शरीरात ऑक्सिजनचा पुरवठा वाढतो आणि रक्ताभिसरण वेगाने होते. त्यामुळे सकाळचा सुस्तीपणा कमी होऊन शरीर अधिक ताजेतवाने वाटते..सूज आणि फुगलेपणा कमी होण्यास मदतउड्या मारल्याने शरीरातील लसिका (Lymphatic) प्रणाली सक्रिय होते. त्यामुळे चेहऱ्यावरील सूज आणि शरीरातील फुगलेपणा कमी होण्यास मदत मिळू शकते.मूड सुधारतोउड्या मारताना शरीरात एंडॉर्फिन्स नावाची 'फील-गुड' हार्मोन्स तयार होतात. त्यामुळे दिवसाची सुरुवात सकारात्मक आणि उत्साही पद्धतीने होते..दीर्घकाळात दिसणारे फायदेहाडे मजबूत होतातउड्या मारणे हा वजन वाहून घेणारा (Weight-Bearing) व्यायाम आहे. त्यामुळे हाडांची घनता वाढण्यास मदत होते आणि वयानुसार होणारी हाडांची झीज कमी होऊ शकते..संतुलन आणि समन्वय सुधारतोदररोज उड्या मारल्याने पाय, घोटे आणि कोअर स्नायूंना चांगला व्यायाम मिळतो. यामुळे शरीराचा तोल आणि हालचालींमधील समन्वय सुधारतो.पायांचे स्नायू मजबूत होतातहा व्यायाम मुख्यतः पोटऱ्या, मांडी, हॅमस्ट्रिंग आणि नितंबांच्या स्नायूंवर काम करतो. त्यामुळे खालच्या शरीराचा भाग अधिक मजबूत आणि टोन होण्यास मदत होते.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..हे विसरू नका!उड्या मारणे हा उच्च प्रभावाचा (High-Impact) व्यायाम आहे. त्यामुळे गुडघे किंवा घोट्यांचा त्रास असलेल्या व्यक्तींनी काळजी घ्यावी.सुरुवातीला मऊ पृष्ठभागावर किंवा योगा मॅटवर उड्या मारणे फायदेशीर ठरू शकते.जर तुम्ही नव्याने सुरुवात करत असाल, तर २०-३० उड्यांपासून सुरुवात करून हळूहळू १०० उड्यांपर्यंत पोहोचावे.रोज सकाळी फक्त १०० उड्या मारण्याची सवय लावल्यास शरीर अधिक सक्रिय, ऊर्जावान आणि तंदुरुस्त ठेवण्यास मदत होऊ शकते.