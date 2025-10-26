Benefits Of Alum: तुरटीचे आहेत अनेक फायदे, किचनमध्ये वापराच्या जाणून घ्या टिप्स

How to use alum for water purification in the kitchen: अनेकांच्या घरी तुरटीचा वापर विविध कामांसाठी केला जातो. अनेकदा दाढी केल्यानंतर ते चेहऱ्यावर लावायला वापरली जाते किंवा दाढी करताना झालेल्या किरकोळ जखमांना निर्जंतुक करते.तसेच अनेक लोक पाण्यातील गाळ कमी करण्यासाठी तुरटी वापरतात. पण तुम्हाला माहिती आहे का की ती स्वयंपाकघरात अनेक कामांसाठी वापरली जाऊ शकते? हो, तुरटीच्या तुकड्याचा तुम्ही भाज्या स्वच्छ करण्यापासून ते भांडी धुण्यापर्यंत वापर करू शकता. एवढेच नाही तर पाणी गरम करताना त्यात तुरटीचा तुकडा टाकल्याने तुमच्या अनेक समस्या सोडवण्यास मदत होऊ शकते. पाण्यात तुरटी उकळल्यावर काय होते आणि त्यातील काही आश्चर्यकारक स्वयंपाकघरातील टिप्स कोणते आहेत हे जाणून घेऊया..पाण्यात तुरटी उकळल्यास काय होते?हवामान बदलामुळे अनेक वेळा पाणी अस्वच्छ होते. आता फिल्टर पाणी स्वच्छ करते, परंतु फिल्टर केलेले पाणी लहान कामांसाठी वारंवार वाया घालवता येत नाही. अशा वेळी तुम्ही तुरटी वापरू शकता. जेव्हा तुम्ही पाण्यात तुरटी उकळता तेव्हा हे पाणी नैसर्गिकरित्या डिटॉक्स होते. तुरटीमध्ये अँटी-बॅक्टेरियल आणि अँटी-सेप्टिक गुणधर्म असतात, जे पाणी शुद्ध करण्यास मदत करतात.हे बॅक्टेरिया आणि अशुद्धता नष्ट करते. पाण्यातील दुर्गंधी देखील कमी करते. हे नैसर्गिक पाणी शुद्धीकरणासारखे काम करते. तुम्ही याने छोटी कामे पूर्ण करू शकता.यासाठी, एक लिटर पाण्यात तुरटीचा एक छोटा तुकडा टाका आणि तो ५-७ मिनिटे उकळवा. थंड होऊ द्या आणि गाळून घ्या आणि वापरा..General Knowledge: प्लास्टिकच्या खुर्च्यांना मागच्या बाजूला छिद्र का असते? वाचा रंजक कारण.स्वयंपाकघरात पुढील प्रकारे वापरू शकता तुरटीपाण्याच्या बाटल्या किंवा कंटेनर स्वच्छआपण स्टीलच्या बाटल्या किंवा प्लास्टिकच्या बाटल्या बराच काळ वापरतो. बऱ्याचदा आपण त्या व्यवस्थित स्वच्छ करू शकत नाही. अशावेळी त्यात ओलावा किंवा शिळापणाचा एक विचित्र वास येतो. सामान्य भांडी धुवूनही हा वास सहजासहजी जात नाही. तुरटीमध्ये नैसर्गिक दुर्गंधी दूर करणारे घटक असतात, जे बॅक्टेरिया मारतात आणि मुळापासून दुर्गंधी काढून टाकतात.कस वापरायचं:एका भांड्यात कोमट पाणी घ्या. त्यात तुरटीचा एक छोटा तुकडा घाला आणि तो विरघळू द्या. आता तुमच्या बाटल्या किंवा कंटेनर त्यात भिजवा. १५-२० मिनिटांनी काढा आणि ब्रशने हळूवारपणे स्वच्छ करा आणि धुवा. यामुळे वास नाहीसा होतो आणि बाटली पुन्हा नवीन दिसते..स्वयंपाकघरातील बेसिन स्वच्छ स्वयंपाकघरातील सिंकचा वापर भांडी धुण्यापासून ते भाज्या धुण्यापर्यंत मोठ्या प्रमाणात केला जातो. सतत ओले आणि घाणेरडे राहिल्यामुळे, त्याच्या ड्रेन पाईपमधून एक विचित्र वास येऊ लागतो, ज्यामुळे संपूर्ण स्वयंपाकघरातून दुर्गंधी येऊ लागते. फिटकरीचे पाणी बॅक्टेरिया आणि बुरशी नष्ट करून सिंकला दुर्गंधीयुक्त करते.कस वापरायचं:एक कप गरम पाणी घ्या. त्यात अर्धा चमचा तुरटी पावडर घाला. हे द्रावण हळूहळू सिंकमध्ये ओता आणि एक तास पाणी सोडू नका. नंतर थंड पाणी घाला. सिंकमधून येणारा वास निघून जाईल आणि पाईप देखील स्वच्छ होईल..भाज्या आणि फळे धुण्यासाठी नैसर्गिक क्लिनरआजकाल बाजारात मिळणाऱ्या भाज्या आणि फळांवर रसायने, मेण आणि घाण असते जी पाण्यानेही पूर्णपणे काढता येत नाही. अशावेळी, तुरटीचे पाणी नैसर्गिक आणि सुरक्षित क्लिनर म्हणून काम करते. तुरटी पाण्यात असलेले हानिकारक बॅक्टेरिया आणि रसायने काढून टाकते आणि फळे आणि भाज्या स्वच्छ आणि खाण्यायोग्य बनवते.कस वापरायचं:एका मोठ्या भांड्यात पाणी भरा आणि त्यात सुमारे १/४ चमचा तुरटी पावडर टाका. त्यात फळे आणि भाज्या १०-१५ मिनिटे ठेवा. नंतर स्वच्छ पाण्याने धुवा आणि स्टोअर करू शकता. ही पद्धत विशेषतः पालेभाज्या, द्राक्षे, टोमॅटो आणि सफरचंदांसाठी प्रभावी आहे..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.