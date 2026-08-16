Golden Pyramid of Fat Loss: फॅट लॉससाठी तज्ज्ञ का फॉलो करायला सांगतात ‘गोल्डन पिरॅमिड’ फॉर्म्युला? वजन कमी करण्याचा योग्य क्रम जाणून घ्या!

वजन कमी करण्यासाठी अनेक जण लगेच डाएट सुरू करतात, जिममध्ये तासन्तास व्यायाम करतात किंवा रोज कार्डिओ करण्यावर भर देतात. पण वजन कमी करताना काय करायचं यापेक्षा काय आधी करायचं, हे समजून घेणं अधिक महत्त्वाचं आहे. यासाठी फिटनेस क्षेत्रात ‘गोल्डन पिरॅमिड ऑफ फॅट लॉस’ ही संकल्पना सांगितली जाते.जसं घर बांधताना आधी मजबूत पाया तयार करावा लागतो, तसंच फॅट लॉससाठीही काही गोष्टी योग्य क्रमाने करणं गरजेचं आहे..१. कॅलरी डेफिसिटया पिरॅमिडचा सर्वात खालचा आणि महत्त्वाचा भाग म्हणजे कॅलरी डेफिसिट. म्हणजेच दिवसभरात शरीर जितक्या कॅलरी खर्च करतं, त्यापेक्षा थोड्या कमी कॅलरी आहारातून घेणं.याचा अर्थ उपाशी राहणं किंवा खूप कमी खाणं असा नाही. भाज्या, फळं, प्रोटीन, डाळी, संपूर्ण धान्य आणि योग्य प्रमाणात फॅट्स असलेला संतुलित आहार घेणं महत्त्वाचं आहे..२. प्रोटीनयानंतर लक्ष द्यायचं ते प्रोटीनकडे. वजन कमी करताना शरीरातील चरबी कमी व्हावी आणि स्नायू शक्य तितके टिकून राहावेत, यासाठी प्रोटीन महत्त्वाचं असतं.अंडी, चिकन, मासे, डाळी, कडधान्यं, पनीर, दही आणि दूध यांसारख्या पदार्थांमधून प्रोटीन मिळू शकतं. प्रोटीनमुळे पोट जास्त वेळ भरल्यासारखं वाटतं, त्यामुळे सतत काहीतरी खाण्याची इच्छा कमी होण्यास मदत होऊ शकते..३. स्ट्रेंथ ट्रेनिंगतिसरा स्तर म्हणजे वेट किंवा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग. स्क्वॅट्स, पुश-अप्स, लंजेस, रो आणि डंबेल्सचे व्यायाम यामुळे स्नायू मजबूत ठेवण्यास मदत होते.वजन कमी करताना फक्त वजनाचा आकडा कमी होणं महत्त्वाचं नाही. शरीरातील अतिरिक्त चरबी कमी होऊन स्नायू टिकणंही तितकंच महत्त्वाचं आहे..४. झोप आणि रिकव्हरीफॅट लॉससाठी झोपही तितकीच महत्त्वाची आहे. साधारण ७ ते ९ तासांची चांगली झोप घेण्याचा प्रयत्न करावा.झोप कमी झाली तर भूक वाढू शकते आणि गोड किंवा जंक फूड खाण्याची इच्छा होऊ शकते. व्यायामानंतर शरीराला आराम आणि रिकव्हरीसाठीही झोप आवश्यक असते..५. कार्डिओ आणि रोजच्या हालचालीपिरॅमिडच्या वरच्या भागात कार्डिओ आणि NEAT येतात. चालणं, सायकलिंग, धावणं किंवा इतर कार्डिओ व्यायामामुळे कॅलरी खर्च वाढतो.याशिवाय फोनवर बोलताना चालणं, लिफ्टऐवजी जिने वापरणं, घरकाम करणं अशा छोट्या हालचालीही दिवसभरातील कॅलरी खर्च वाढवू शकतात..लोक कुठे चुकतात?अनेक जण सुरुवातीलाच कार्डिओ, कठीण वर्कआउट किंवा क्रॅश डायटकडे वळतात. पण आहारातील कॅलरी, प्रोटीन आणि झोप याकडे दुर्लक्ष करतात. त्यामुळे काही दिवसांनी थकवा येतो आणि रुटीन सोडून दिलं जातं.म्हणून फॅट लॉससाठी सगळं एकदम करण्यापेक्षा योग्य क्रमाने सवयी बदलणं अधिक उपयोगी ठरू शकतं. कॅलरी डेफिसिट हा पाया, त्यावर प्रोटीन आणि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, त्यानंतर चांगली झोप आणि शेवटी कार्डिओ व रोजच्या हालचाली; हा ‘गोल्डन पिरॅमिड’चा साधा फॉर्म्युला समजून घ्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.