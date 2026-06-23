FIFA सामन्यात दिसलेलं 'ग्रीन व्हिसल' नेमकं आहे तरी काय? Pain कमी करणाऱ्या या उपकरणाची जगभर होतेय चर्चा!

सध्या सगळीकडे फक्त आणि फक्त FIFA चा जोश सुरू आहे. रोनाल्डो, मेस्सी, एमबाप्पेसह इतर खेळाडूंचे चाहते न चुकता सामने पाहत आहेत. मात्र या सगळ्या उत्साहात वेगळ्याच गोष्टीने बऱ्याचजणांचं लक्ष वेधून घेतलं आहे. ते म्हणजे, एका सामन्या दरम्यान एका खेळाडू गंभीर जखमी झाला असताना मेडिकल टीमने त्याच्यावर उपचार करत असताना त्याच्या हातात एक छोटंसं हिरव्या रंगाचं उपकरण दिसलं. आणि थोड्याच वेळात सोशल मीडियावर आणि इंटरनेटवर एकच चर्चा सुरू झाली – हे 'ग्रीन व्हिसल' नेमकं काय आहे? हे इतकं खास का मानलं जातंय आणि मोठ्या स्पर्धांपासून ते आपत्कालीन वैद्यकीय सेवांपर्यंत याचा वापर का केला जातो? जाणून घेऊया. .ग्रीन व्हिसल म्हणजे नेमकं काय?ग्रीन व्हिसल हे एक छोटे इनहेलर आहे, ज्यामध्ये वेदना कमी करणारे औषध असते. दुखापत झालेल्या व्यक्तीला हे उपकरण तोंडाजवळ धरून श्वास घ्यायला सांगितले जाते. काही मिनिटांतच वेदना कमी होण्यास मदत होते आणि रुग्णाला थोडा आराम मिळतो..हे कसं काम करतं?हे औषध फुफ्फुसांद्वारे शरीरात प्रवेश करून थेट मेंदूपर्यंत पोहोचते आणि त्यामुळे वेदनांची तीव्रता कमी होते. साधारण काही श्वास घेतल्यानंतरच त्याचा परिणाम जाणवू लागतो. रुग्ण पूर्णपणे शुद्धीत राहतो, बोलणे शक्य असते, परंतु वेदना कमी झाल्यामुळे तो अधिक शांत आणि निवांत वाटतो..खेळ आणि आपत्कालीन परिस्थितीत याचा वापर का होतो?हाड मोडणे, सांधे निखळणे, अपघात किंवा गंभीर दुखापती झाल्यास तात्काळ वेदना कमी करणे आवश्यक असते. अशा वेळी ग्रीन व्हिसल उपयुक्त ठरते कारण:• काही मिनिटांत परिणाम सुरू होतो• इंजेक्शनची गरज नसते• रुग्ण स्वतः श्वास घेऊन वापरू शकतो• मैदान, रुग्णवाहिका किंवा दुर्गम भागातही सहज वापरता येते• हे ओपिऑइड (Opioid) प्रकारचे औषध नाही.ग्रीन व्हिसल सुरक्षित आहे का?वैद्यकीय तज्ज्ञांच्या देखरेखीखाली वापर केल्यास हे औषध साधारणतः सुरक्षित मानले जाते. तरीही काही व्यक्तींमध्ये चक्कर येणे, मळमळ, डोकेदुखी, झोप येणे किंवा हलकेपणा जाणवणे असे दुष्परिणाम दिसू शकतात. मूत्रपिंड किंवा यकृताचे गंभीर विकार असलेल्या रुग्णांना हे औषध देणे टाळले जाते. म्हणूनच याचा वापर फक्त प्रशिक्षित वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांच्या कडक देखरेखीखालीच केला जातो..भविष्यात याचा वापर वाढू शकतो का?ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, कॅनडा आणि काही युरोपीय देशांमध्ये ग्रीन व्हिसलचा वापर अनेक वर्षांपासून केला जात आहे. वेदना कमी करण्यासाठी इंजेक्शन किंवा ओपिऑइड औषधांना पर्याय म्हणून याकडे पाहिले जात आहे. त्यामुळे भविष्यात आपत्कालीन वैद्यकीय सेवांमध्ये याचा वापर आणखी वाढू शकतो.इस्माईल कोनेच्या दुखापतीनंतर ग्रीन व्हिसल पुन्हा चर्चेत आले आहे. दिसायला साधे असले तरी हे उपकरण गंभीर दुखापतीनंतर वेदना कमी करण्यासाठी जलद आणि प्रभावी उपाय मानले जाते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.