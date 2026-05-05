अटलांटिक महासागर ओलांडणाऱ्या क्रूझवर पसरलेला हँटाव्हायरस नेमका आहे तरी काय? जाणून घ्या लक्षणं, कारणं आणि संभाव्य धोके

Hantavirus Symptoms, Causes, Risks & Prevention: अमेरिकेतून अटलांटिक महासागर ओलांडणाऱ्या एका क्रूझ जहाजात अचानक पसरलेल्या रहस्यमय आजाराने जगभरातील आरोग्य तज्ज्ञांसोबतच सगळ्यांचंच लक्ष वेधलं आहे. सुरुवातीला साध्या फ्लूसारखी लक्षणं दिसणारा हा संसर्ग काही दिवसांतच गंभीर श्वसनाच्या विकारात बदलत आहे. इतकंच नाही, तर काही मृत्यू झाल्याचीही नोंद झाली आहे. या प्रकरणामागे आता एका दुर्मिळ पण धोकादायक विषाणूचा संशय व्यक्त केला जात आहे, तो म्हणजे हँटाव्हायरस. हा विषाणू कसा पसरतो, तो नेमका काय आहे, शरीरात कसा प्रवेश करतो आणि तो इतका घातक का ठरतो, याबाबत सगळीकडे चर्चा सुरू झाली आहे. .हँटाव्हायरसहँटाव्हायरस हा एक दुर्मिळ पण गंभीर विषाणूजन्य आजार आहे, जो मुख्यतः उंदरांमुळे पसरतो. संसर्ग झालेल्या उंदरांच्या लघवी, विष्ठा किंवा लाळेमुळे हा विषाणू वातावरणात पसरू शकतो आणि माणसांपर्यंत पोहोचतो.बऱ्याचदा लोकांना संसर्ग तेव्हा होतो जेव्हा ते कोरड्या उंदरांच्या विष्ठा किंवा लघवीच्या एकदम बारीक कणांच्या संपर्कात येतात किंवा हे कण श्वासाद्वारे शरीरात प्रवेश करतात. उदाहरणार्थ, घर साफ करताना उंदरांची विष्ठा झाडल्याने हे कण हवेत मिसळतात आणि श्वासाद्वारे शरीरात जातात. कधीकधी, या कणांनी दूषित झालेल्या वस्तूंना हात लावून नंतर तोंड किंवा नाकाला स्पर्श केला तरी हा संसर्ग होऊ शकतो. मात्र उंदीर चावल्यामुळे किंवा त्याच्या ओरखड्यांमुळे संसर्ग होण्याची शक्यता अत्यंत कमी असते..हँटाव्हायरसचे प्रकार आणि लक्षणेजगभरात हँटाव्हायरसचे वेगवेगळे प्रकार आढळतात. त्यापैकी युरोप आणि आशियामध्ये जे प्रकार आढळतात ते मूत्रपिंडांवर परिणाम करतात, तर अमेरिका खंडात आढळणारे प्रकार फुफ्फुसांवर परिणाम करतात. सुरुवातीला हा आजार साध्या फ्लूसारखा वाटतो. तुम्हाला ताप येतो, थकवा जाणवतो, अंगदुखी होते, थंडी वाजते अशी लक्षणे दिसतात. मात्र काही दिवसांनंतर ही लक्षणं गंभीर स्वरूप धारण करू शकतात. काही रुग्णांना श्वास घ्यायला त्रास होतो, फुफ्फुसांमध्ये पाणी साचतं आणि अवयव निकामी होण्याचा धोका निर्माण होतो. काही प्रकरणांमध्ये मृत्यूही होऊ शकतो..हँटाव्हायरसचे उपचारया आजारावर सध्या कोणतंही ठराविक औषध किंवा लस नाही. त्यामुळे उपचार करताना रुग्णाला आराम मिळावा यावरच भर दिला जातो; जसं की भरपूर पाणी पिणं, पुरेशी विश्रांती घेणं आणि डॉक्टरांची मदत घेणं..हा आजार कसा टाळायचा?या आजारापासून बचाव करणं खूप महत्त्वाचं आहे, म्हणूनघरात उंदीर येऊ नयेत यासाठी भिंतीतील भेगा बंद कराव्यातअन्न नेहमी बंद डब्यात ठेवावंकचरा नीट झाकून ठेवावाउंदरांची विष्ठा साफ करताना थेट झाडू वापरू नयेआधी त्या ठिकाणी निर्जंतुकीकरण द्रावण (उदा. ब्लीच) फवारावंकाही मिनिटे थांबून मगच साफ करावंसाफ करताना सुरक्षिततेची काळजी घ्यावी.हा आजार जगभरात फारसा सामान्य नाही, मात्र काही भागांत दरवर्षी हजारो प्रकरणे नोंदवली जातात. त्यामुळे आरोग्य तज्ज्ञ सतत त्यावर लक्ष ठेवून आहेत आणि संसर्ग कसा पसरतो याचा अभ्यास सुरू आहे.