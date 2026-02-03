आरोग्य

HbA1c Test Explained: डायबिटीज पेशंट्सना दर 3-6 महिन्याला 'ही' टेस्ट करणं का असतं महत्त्वाचं? जाणून घ्या HbA1C म्हणजे काय

Why Diabetes Patients Must Check HbA1c Every 3-6 Months: डायबिटीज रुग्णांनी दर 3-6 महिन्यांनी HbA1c टेस्ट का करावी, ही चाचणी काय सांगते आणि ती आरोग्यासाठी का महत्त्वाची आहे, हे सोप्या शब्दांत जाणून घ्या.
Anushka Tapshalkar
HbA1c Normal Range and Interpretation: आपल्या रक्तातील साखर किती नियंत्रणात आहे, हे फक्त एका दिवसाच्या टेस्ट मधून समजत नाही. पण गेल्या काही महिन्यांत आपल्या शरीरात नेमकं काय चाललं आहे, याचं स्पष्ट चित्र HbA1c टेस्ट देते. डायबिटीज असो किंवा डायबिटीजचा धोका; वैज्ञानिकदृष्ट्या HbA1c ही एक महत्त्वाची तपासणी मानली जाते. ही टेस्ट का गरजेची आहे, ती काय सांगते आणि आरोग्यासाठी तिचं महत्त्व काय आहे, हे सोप्या शब्दांत आणि सविस्तर जाणून घेऊया.

