HbA1c Test Explained: डायबिटीज पेशंट्सना दर 3-6 महिन्याला 'ही' टेस्ट करणं का असतं महत्त्वाचं? जाणून घ्या HbA1C म्हणजे काय

HbA1c Normal Range and Interpretation: आपल्या रक्तातील साखर किती नियंत्रणात आहे, हे फक्त एका दिवसाच्या टेस्ट मधून समजत नाही. पण गेल्या काही महिन्यांत आपल्या शरीरात नेमकं काय चाललं आहे, याचं स्पष्ट चित्र HbA1c टेस्ट देते. डायबिटीज असो किंवा डायबिटीजचा धोका; वैज्ञानिकदृष्ट्या HbA1c ही एक महत्त्वाची तपासणी मानली जाते. ही टेस्ट का गरजेची आहे, ती काय सांगते आणि आरोग्यासाठी तिचं महत्त्व काय आहे, हे सोप्या शब्दांत आणि सविस्तर जाणून घेऊया..HbA1c म्हणजे काय?HbA1c ला ग्लायकेटेड हिमोग्लोबिन असं म्हणतात. आपल्या रक्तातील साखर (Glucose) जेव्हा लाल रक्तपेशींमधल्या (Red Blood Cells) हिमोग्लोबिलनला (Hemoglobin) चिकटते, तेव्हा HbA1c तयार होते. जर आपलं शरीर साखरेचा बरोबर वापर करू शकत नसेल, तर जास्त साखर रक्तात राहून हळूहळू लाल रक्तपेशींना चिकटते. लाल रक्तपेशी साधारण 2 ते 3 महिने सक्रिय (Active) असतात त्यामुळे HbA1c टेस्टमधून गेल्या 8 ते 12 आठवड्यांमधील ब्लड शुगरची सरासरी लेव्हल कळते. HbA1c जास्त असेल तर ब्लड शुगर नियंत्रणात नाही असं समजतं आणि त्यामुळे डोळे, पाय, मूत्रपिंड (Kidney), नसांचे विकार आणि हृदयविकारांचा सुद्धा धोका वाढतो. HbA1c किती आहे आणि ती कशी कमी करता येईल हे वेळेत समजलं तर गंभीर त्रास टाळता येतो, म्हणून ही तपासणी नियमित करणं फारच महत्त्वाचं आहे..HbA1c टेस्ट म्हणजे काय?HbA1c म्हणजे हिमोग्लोबीन A1c ही एक ब्लड टेस्ट आहे, ज्यामध्ये रक्तामधली किती साखर (Glucose) हिमोग्लोबिनला चिकटली आहे ते तपासलं जातं. साधरणपणे हिमोग्लोबिन लाल रक्तपेशींमध्ये असतं आणि फुफ्फुसांमधून शरीराच्या इतर भागांपर्यंत ऑक्सिजन पोहोचवण्याचं महत्त्वातं काम करतं. ही टेस्ट डायबिटीज नियंत्रणात आहे की नाही हे कळण्यासाठी खूप उपयुक्त आहे. रोज बोट टोचून केली जाणारी ब्लड शुगर टेस्ट त्या वेळची पातळी दाखवते, तर HbA1c गेल्या काही महिन्यांतील, साधारण 3-6 महिन्यांतील साखरेची एकंदर स्थिती दाखवते. मात्र या टेस्टसाठी उपाशी राहण्याची किंवा खास तयारीची गरज नसते. तसेच ही टेस्ट दिवसाच्या कोणत्याही वेळी करता येते..Silent Diseases Alert: 'हे' ५ शांतीत क्रांती करणारे आजार कधीच दाखवत नाहीत लक्षणं; डॉक्टर देतात वेळीच सावध होण्याचा इशारा .HbA1c टेस्ट सामान्यतः डॉक्टर किंवा नर्स करतात, इतर आरोग्यविषयक टेस्टसाठी जसं रक्त घेतलं जात तसंच या टेस्टसाठी सुद्धा रक्ताचे सॅम्पल घेतले जातात. बराचवेळ जर ही टेस्ट झाली नसेल, तर डॉक्टरांना आठवण करून देणं गरजेचं आहे. पण काही रक्ताशी संबंधित आजारांमध्ये जसे की, haemolytic anaemia, sickle cell anaemiaआणि thalassaemia; या टेस्टचे निकाल बरोबर येत नाहीत. अशा वेळी रक्तातील साखर चेक करण्यासाठी डॉक्टर दुसरी योग्य टेस्ट सांगतात..HbA1c टेस्ट किती वेळा करावी?बहुतांश लोकांनी दर 3 ते 6 महिन्यांनी HbA1c तपासणी करावी.उपचारात बदल झाला असेल किंवा साखर नियंत्रणात नसेल तर वारंवार तपासणी आवश्यक असते.प्रेग्नन्सीचा विचार करत असाल तर ही टेस्ट बऱ्याचवेळा केली जाते.काही प्रेग्नन्ट महिलांमध्ये नंतरच्या टप्प्यात ही टेस्ट कमी वेळा केली जाते.HbA1c टेस्टचा वापर डायबिटीजचे निदान करण्यासाठी तसेच प्रीडायबेटीस असलेल्या लोकांवर लक्ष ठेवण्यासाठीही केला जातो..Explained: हायपोग्लायसेमिया म्हणजे काय? रक्तातील साखर कमी होण्यापासून बचावासाठी पाळा या सोप्या सवयी! .मधुमेहींसाठी HbA1c का महत्त्वाची आहे?दीर्घकालीन नियंत्रणाचे मोजमाप: ही टेस्ट गेल्या 2–3 महिन्यांतील सरासरी साखर दर्शवतेउपचार प्रभावी आहेत का हे कळते: आहार, व्यायाम आणि औषधांचा परिणाम समजतोधोका कमी करयला मदत: HbA1c जास्त राहिल्यास नसांचे, मूत्रपिंडाचे, हृदयाचे नुकसान होण्याचा धोका वाढतोलक्ष्य ठरवण्यासाठी उपयुक्त: बहुतांश डायबेटीक पेशन्ट्ससाठी 7% पेक्षा कमी HbA1c ठेवण्याचा सल्ला दिला जातो (व्यक्तीनुसार फरक असू शकतो).HbA1c ची सामान्य पातळी किती असावी?मधुमेह असलेल्या व्यक्तीसाठी आदर्श HbA1c: 48 mmol/mol (6.5%) किंवा त्यापेक्षा कमीप्रीडायबेटीस: 5.7% ते 6.4%डायबिटीजचे निदान: 6.5% किंवा त्याहून अधिक.High Blood Sugar: तुमचंपण ब्लड शुगर सामान्य पातळीपेक्षा जास्त आहे? डॉक्टर सांगतात लगेच हे उपाय करायला.HbA1c चाचणीबाबत महत्त्वाची माहितीकाय मोजते? लाल रक्तपेशींतील हिमोग्लोबिनला चिकटलेली साखरउपवासाची गरज नाही: कोणत्याही वेळी टेस्ट करता येतेनिदान आणि निरीक्षण: टाइप 2 डायबिटीज ओळखण्यासाठी व नियंत्रणासाठी वापरनियमित तपासणी आवश्यक: सहसा दर 3 महिन्यांनीHbA1c टेस्ट ही डायबिटीज नियंत्रणासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. नियमित तपासणी, योग्य आहार, व्यायाम आणि डॉक्टरांचा सल्ला यामुळे HbA1c नियंत्रणात ठेवता येते आणि गंभीर गुंतागुंत टाळता येते. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.