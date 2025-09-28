आरोग्य

Explained: हायपोग्लायसेमिया म्हणजे काय? रक्तातील साखर कमी होण्यापासून बचावासाठी पाळा या सोप्या सवयी!

Simple Habits to Prevent Low Blood Sugar: हायपोग्लायसेमिया म्हणजे रक्तातील साखर कमी होणे; ते टाळण्यासाठी जाणून घ्या हे सोपे सवयी आणि तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन.
Everything to Know About Hypoglycemia 

Everything to Know About Hypoglycemia 

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

Expert Tips to Manage and Prevent Hypoglycemia Naturally: बऱ्याचदा बहुतेक जणांना उभं न राहता बसल्या ठिकाणी देखील च्कर येते. हे रक्तातील साखर अचानक कमी झाल्याचे लक्षण असते. या उद्भवणाऱ्या स्थितीला हायपोग्लायसेमिया असे म्हणतात. प्रामुख्याने डायबेटिस असलेल्या रुग्णांना जे नियमित औषधं आणि इन्सुलिन घेतात, त्यांच्यात ही स्थिती वारंवार दिसून येते. पण ज्यांना डायबेटिस नाहीये त्यांना देखील कधी कधी हायपोग्लायसेमिया होतो. यावर वेळीच उपाय नाही केला तर जीवावरही बेतू शकते. पण असं का हे आपण जाणून घेऊया. त्याआधी हायपोग्लायसेमिया म्हणजे काय ते जाणून घेऊया.

Loading content, please wait...
Diabetes News
health news
Diabetes
Diabetic patients
health
Healthcare
Blood Sugar

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com