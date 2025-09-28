Explained: हायपोग्लायसेमिया म्हणजे काय? रक्तातील साखर कमी होण्यापासून बचावासाठी पाळा या सोप्या सवयी!

Expert Tips to Manage and Prevent Hypoglycemia Naturally: बऱ्याचदा बहुतेक जणांना उभं न राहता बसल्या ठिकाणी देखील च्कर येते. हे रक्तातील साखर अचानक कमी झाल्याचे लक्षण असते. या उद्भवणाऱ्या स्थितीला हायपोग्लायसेमिया असे म्हणतात. प्रामुख्याने डायबेटिस असलेल्या रुग्णांना जे नियमित औषधं आणि इन्सुलिन घेतात, त्यांच्यात ही स्थिती वारंवार दिसून येते. पण ज्यांना डायबेटिस नाहीये त्यांना देखील कधी कधी हायपोग्लायसेमिया होतो. यावर वेळीच उपाय नाही केला तर जीवावरही बेतू शकते. पण असं का हे आपण जाणून घेऊया. त्याआधी हायपोग्लायसेमिया म्हणजे काय ते जाणून घेऊया. .हायपोग्लायसेमिया म्हणजे काय?हायपोग्लायसिमिया म्हणजे रक्तातील साखर (ग्लुकोज) आरोग्यासाठी आवश्यक पातळीपेक्षा कमी होणे. याला लो ब्लड शुगर किंवा लो ब्लड ग्लुकोज असेही म्हणतात. हे प्रामुख्याने मधुमेह असलेल्या लोकांमध्ये, विशेषतः टाइप 1 मधुमेह असलेल्या लोकांमध्ये जास्त दिसून येते..Spinal Health Alert: हातातील अशक्तपणा किंवा सुन्नपणा दुर्लक्षित करू नका! असू शकतात पाठीच्या कण्यातील आजाराचे गंभीर संकेत.हायपोग्लायसेमिया झालाय हे कसं ओळखायचं?बऱ्याच डायबेटिस असलेल्या लोकांमध्ये हायपोग्लायसेमिया तेव्हा होतो जेव्हा त्यांच्या रक्तातील साखरेची पातळी 70 mg/dL (3.9 mmol/L) पेक्षा कमी होते. तर ज्यांना डायबेटिस नाही अशा लोकांना त्यांच्या रक्तातील साखरेची पातळी ही 55 mg/dL (3.1 mmol/L) पेक्षा कमी झाली की हायपोग्लायसेमिया होतो.हायपोग्लायसेमियावर लगेच उपचार करणे गरजेचे असते. यासाठी साखर किंवा कार्बोहायड्रेटयुक्त अन्न किंवा पेय घेणे फायद्याचे ठरते.जर हायपोग्लायसेमिया खूप तीव्र असेल तर तो जीवघेणा ठरू शकतो आणि तातडीने ग्लुकागॉनचा डोस किंवा वैद्यकीय उपचार घ्यावा लागतो..हायपोग्लायसेमियाची लक्षणेहायपोग्लायसेमियाची चिन्हे अचानक दिसू शकतात आणि प्रत्येक व्यक्तीनुसार वेगवेगळी असू शकतात.हायपोग्लायसेमियाची सामान्य लक्षणे पुढीलप्रमाणे दिसतात:हात-पाय थरथरणेअशक्तपणा जाणवणेघाम येणे आणि अंग थंड पडणेखूप भूक लागणेहृदयाची गती वाढणेभोवळ येणे किंवा चक्कर येणेगोंधळणे किंवा लक्ष केंद्रित करण्यात अडचण येणेचिंता किंवा चिडचिड होणेचेहऱ्याचा रंग फिका पडणेओठ, जीभ किंवा गाल सुन्न होणे किंवा झिणझिण्या जाणवणे.हायपोग्लायसेमियाची चिन्हेहायपोग्लायसेमियाची चिन्हे त्रासदायक असतात, पण ती तुम्हाला रक्तातील साखर आणखी कमी होण्यापूर्वीच सावध करतात, जेणेकरून वेळेत उपाय करता येतील.धूसर दिसणे किंवा गोष्टी डबल दिसणेबोलण्यात अडचण येणे (जिभ अडखळणे)चालण्यात किंवा हालचालींमध्ये असंतुलन येणेगोंधळलेली अवस्थाझटके येणेशुद्ध हरपणे (बेशुद्ध पडणे).OCD Explained: OCD म्हणजे फक्त स्वच्छतेशी संबंधित नाही! डॉक्टरांनी सांगितले ऑब्सेसिव्ह कंपलसिव्ह डिसॉर्डरचे खरे स्वरूप.याशिवाय काही लोकांना झोपेत हायपोग्लायसेमिया होऊ शकतो, ज्याला रात्रीचा हायपोग्लायसेमिया किंवा नॉक्टर्नल हायपोग्लायसेमिया (Nocturnal Hypoglycemia) म्हणतात. याची लक्षणे वेगळी असतात आणि ती रात्री झोपेतच जाणवतात.अस्वस्थ झोपझोपेत घाम येऊन कपडे किंवा चादर ओले होणेझोपेत ओरडणे, आवाज करणे किंवा रडणेभयानक स्वप्ने पडणेउठल्यानंतर थकवा जाणवणे, गोंधळल्यासारखे किंवा गोंधळलेले वाटणे.हायपोग्लायसेमियावरील उपायअमेरिकन डायबिटीज असोसिएशन सौम्य ते मध्यम हायपोग्लायसेमिया उपचारासाठी “15-15 नियम” सुचवते:- सर्वात आधी, 15 ग्रॅम त्वरित ऊर्जा देणारे कार्बोहायड्रेट खा किंवा प्या (उदा. फळांचा रस, ग्लुकोज गोळ्या, साखर). सोप्या पद्धतीने तुम्ही लिंबू सरबत किंवा साखरपाणी पिऊ शकता.- १५ मिनिटांनी रक्तातील साखरेची पातळी तपासा.- जर साखरेची पातळी अजूनही 70 mg/dL पेक्षा कमी असेल, तर पुन्हा 15 ग्रॅम कार्बोहायड्रेटचे सेवन करा.- हे तेव्हापर्यंत करत राहा, जोपर्यंत रक्तातील साखरेची पातळी किमान 70 mg/dL होत नाही. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.