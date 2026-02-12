Mitchell Marsh Injury: मिचेल मार्शला मांडीजवळ झालेली दुखापत नेमकी आहे काय? जाणून घ्या कारणं, लक्षणं अन् प्रभावी उपाय

ऑस्ट्रेलियाचा कर्णधार मिचेल मार्श याला टी-२० विश्वचषकाच्या पहिल्या सामन्याला मुकावं लागणार आहे. कोलंबो येथे सराव करताना झालेल्या दुखापतीनंतर करण्यात आलेल्या तपासणीत त्याच्या अंडकोषामध्ये (Groin) अंतर्गत रक्तस्राव (Internal Bleeding) झाल्याचं आढळलं आहे. ही दुखापत नेहमीसारखी ग्रोईन स्ट्रेन नसून थेट अंडकोषावर बसलेल्या जोरदार फटक्यामुळे झाली आहे ज्याला टेस्टिक्युलर ब्लिडिंग (Testicular Bleeding) म्हणतात. डॉक्टरांनी त्याला सध्या विश्रांती आणि उपचार घेण्याचा सल्ला दिला असून, पूर्ण बरे झाल्यानंतर आणि वैद्यकीय परवानगी मिळाल्यावरच तो पुन्हा मैदानात उतरेल. .मात्र हे टेस्टिक्युलर ब्लिडिंग कशी होते, त्याची लक्षणं काय असतात, असं का होतं आणि अशा वेळी कोणती काळजी घ्यावी लागते, याची सोप्या आणि समजेल अशा शब्दांत माहिती पाहणार आहोत..Tilak Varma Injury: तिलक वर्माला पोटातील तीव्र वेदनेमुळे अचानक करावी लागली सर्जरी! त्याला झालेला अजार नेमका आहे तरी काय?.टेस्टिक्युलर ब्लिडिंग म्हणजे काय?अंडकोषात (Testicles) किंवा अंडकोषाच्या पिशवीत (Scrotum) होणारा अंतर्गत रक्तस्राव म्हणजे टेस्टिक्युलर ब्लीडिंग. हा रक्तस्राव प्रामुख्याने जोराचा फटका बसल्यामुळे होतो. काही वेळा रक्तवाहिन्यांशी संबंधित समस्या किंवा अंडकोषाच्या त्वचेवर येणाऱ्या लहान गाठीस किंवा फोडांमुळे सुद्धा ही स्थिती निर्माण होऊ शकते.या अवस्थेत खूप वेदना होतात, सूज येते आणि त्या भागाचा रंग काळसर होऊ शकतो. ही दुखापत हलकी आहे की गंभीर आहे, म्हणजे अंडकोषाला मोठी इजा झाली आहे का, हे कळण्यासाठी लगेच डॉक्टरांकडे तपासणी करणं गरजेचं असतं. वेळेत उपचार न केल्यास त्रास वाढू शकतो, म्हणून अशी लक्षणं दिसली तर दुर्लक्ष न करता ताबडतोब डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा..टेस्टिक्युलर ब्लिडिंगची लक्षणं पुढीलप्रमाणे असू शकतात मांडीच्या आतल्या भागात तीव्र वेदना जाणवणंत्या भागात सूज येणंहात लावल्यावर वेदना किंवा कोमलता वाटणंकाळसर डाग किंवा सूज दिसणंचालताना त्रास होणंपाय मोकळेपणाने हलवता न येणं किंवा हालचालींवर मर्यादा येणं.HbA1c Test Explained: डायबिटीज पेशंट्सना दर 3-6 महिन्याला 'ही' टेस्ट करणं का असतं महत्त्वाचं? जाणून घ्या HbA1C म्हणजे काय.ग्रोईन दुखापतीमुळे अंडकोषात रक्तस्राव होऊ शकतो का?सामान्यतः साध्या ग्रोईन स्ट्रेनमुळे अंडकोषात रक्तस्राव होत नाही. मात्र मिचेल मार्शच्या बाबतीत ग्रोईन स्ट्रेनपेक्षा थेट अंडकोषावर बसलेला जोरदार फटका कारणीभूत ठरल्याचं दिसून येत आहे.अंडकोष हा अत्यंत संवेदनशील अवयव असून त्यामध्ये रक्तवाहिन्यांचं जाळं मोठ्या प्रमाणात असतं. त्यामुळे जोराचा फटका बसल्यास अंतर्गत रक्तस्राव, सूज आणि जास्त प्रमाणात वेदना होऊ शकतात. ही स्थिती साध्या ग्रोईन दुखापतीपेक्षा वेगळी असते. अशा वेळी अल्ट्रासाऊंड किंवा इतर वैद्यकीय तपासण्या करून अचूक निदान केलं जातं..हलक्या दुखापतींमध्ये आराम, बर्फाने शेकणं आणि पेन किलर्सने आराम मिळू शकतो. पण जर अंडकोषात अंतर्गत रक्तस्राव (Internal Bleeding) आढळलं तर डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली उपचार करणं अत्यंत गरजेचं असतं, जेणेकरून पुढील धोका टाळता येतो. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.