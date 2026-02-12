आरोग्य

Mitchell Marsh Injury: मिचेल मार्शला मांडीजवळ झालेली दुखापत नेमकी आहे काय? जाणून घ्या कारणं, लक्षणं अन् प्रभावी उपाय

What Is Mitchell Marsh’s Groin Injury: ऑस्ट्रेलियाचा कर्णधार मिचेल मार्श याला झालेली मांडीजवळील दुखापत नेमकी काय आहे, ती कशी होते, लक्षणं कोणती आणि उपचार काय; हे सविस्तर जाणून घ्या.
Anushka Tapshalkar
Updated on

ऑस्ट्रेलियाचा कर्णधार मिचेल मार्श याला टी-२० विश्वचषकाच्या पहिल्या सामन्याला मुकावं लागणार आहे. कोलंबो येथे सराव करताना झालेल्या दुखापतीनंतर करण्यात आलेल्या तपासणीत त्याच्या अंडकोषामध्ये (Groin) अंतर्गत रक्तस्राव (Internal Bleeding) झाल्याचं आढळलं आहे. ही दुखापत नेहमीसारखी ग्रोईन स्ट्रेन नसून थेट अंडकोषावर बसलेल्या जोरदार फटक्यामुळे झाली आहे ज्याला टेस्टिक्युलर ब्लिडिंग (Testicular Bleeding) म्हणतात. डॉक्टरांनी त्याला सध्या विश्रांती आणि उपचार घेण्याचा सल्ला दिला असून, पूर्ण बरे झाल्यानंतर आणि वैद्यकीय परवानगी मिळाल्यावरच तो पुन्हा मैदानात उतरेल.

