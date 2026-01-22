Robotic Surgery: रोबोटिक सर्जरी म्हणजे नेमके काय? कोणत्या आजारांमध्ये याचा वापर होतो, जाणून घ्या एका क्लिकवर

What is Robotic Surgery and How Does it Work: आज वैद्यकीय क्षेत्रात तंत्रज्ञानाने मोठी झेप घेतली आहे. उपचार पद्धती अधिक अचूक, सुरक्षित आणि रुग्णांसाठी सोयीस्कर होत चालल्या आहेत. याच प्रगत तंत्रज्ञानाचा एक महत्वाचा भाग म्हणजे रोबोटिक सर्जरी. मात्र, या सर्जरीबाबत अनेक गैरसमज पसरलेले दिसतात. .अनेक लोकांना असे वाटते की या प्रक्रियेत डॉक्टर बाजूला राहतात आणि संपूर्ण ऑपरेशन रोबोटच करतो. त्यामुळे काही रुग्ण या उपचार पद्धतीपासून दूर राहतात. प्रत्यक्षात मात्र, रोबोटीक सर्जरीचे वास्तव यापेक्षा पूर्णपणे वेगळे आहे..Navagraha Mantra: मनाला शांती हवी? या नवग्रह मंत्रांचा दररोज जप करा आणि परिणाम पाहा!.रोबोटिक सर्जरी म्हणजे काय?रोबोटिक शस्त्रक्रिया ही एक आधुनिक शस्त्रक्रिया पद्धत आहे, ज्यामध्ये डॉक्टर अत्याधुनिक रोबोटिक प्रणालींच्या मदतीने शस्त्रक्रिया करतात. यंत्रसामग्री स्वतःहून निर्णय घेत नाही किंवा स्वतंत्रपणे काम करत नाही. डॉक्टरांनी दिलेल्या माहितीनुसार तो त्याच्या आरोग्याची काळजी घेईल. या प्रणालीमध्ये एक सूक्ष्म रोबोटिक आर्म, एक उच्च दर्जाचा कॅमेरा आणि एक नियंत्रण कन्सोल आहे. डॉक्टर किंवा कन्सोलर रोबोटिक आर्मवर पूर्ण नियंत्रण ठेवतो.डॉक्टरांची भूमिका किती महत्त्वाची आहे?रोबोटिक शस्त्रक्रियेत डॉक्टरांची भूमिका सर्वात महत्त्वाची असते. रोबोट हे फक्त एक प्रगत उपकरण आहे. डॉक्टर ज्या हालचाली करतात त्या रोबोटिक हातांनी अत्यंत अचूकतेने केल्या जातात. जर डॉक्टर काम करणे थांबवले तर रोबोट लगेच काम करणे थांबवेल. याचा अर्थ शस्त्रक्रियेदरम्यानचा प्रत्येक निर्णय, प्रत्येक कृती आणि पूर्ण नियंत्रण डॉक्टरांच्या नियंत्रणाखाली असते..शस्त्रक्रिया किती फायदेशीर आहे?रोबोटिक तंत्रज्ञानामुळे, डॉक्टर शरीराचे अंतर्गत भाग मोठ्या आणि स्पष्ट स्वरूपात पाहू शकतात. यामुळे नसा, रक्तवाहिन्या आणि अवयवांना नुकसान होण्याचा धोका कमी होतो.शस्त्रक्रियेचे कट लहान असतोवेदना कमी होतात. रक्तस्त्राव कमी होतोसंसर्गाचा धोका कमी होतोआजारी पेशन्ट लवकर बरे होतात.Mumbai Jobs 2026: 2026 मध्ये करिअर बदलायचंय? लिंक्डइननुसार मुंबईतील टॉप 10 इन‑डिमांड नोकऱ्या जाणून घ्या.कोणत्या आजारांमध्ये रोबोटिक सर्जरी वापरली जाते?आजकाल अनेक वैद्यकीय क्षेत्रात रोबोटिक शस्त्रक्रिया वापरली जाते. यामध्ये प्रामुख्याने समाविष्ट आहे:कर्करोगाशी संबंधित शस्त्रक्रियाप्रोस्टेटचे ऑपरेशनस्त्रीरोगविषयक शस्त्रक्रियामूत्रविकार (युरोलॉजी)हृदय व रक्तवाहिन्यासंबंधी शस्त्रक्रियाकाही हाडे आणि मानक्यांचे शस्त्रक्रियायामध्ये समाविष्ट आहे. भविष्यात त्याचा वापर आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.रोबोटिक शस्त्रक्रिया सुरक्षित आहे का?प्रशिक्षण घेतलेल्या तज्ञ डॉक्टरांकडून केली जाते तेव्हा ती पूर्णपणे सुरक्षित मानली जाते. या पद्धतीमुळे डॉक्टरांचे कौशल्य बळकट झाले असते आणि शस्त्रक्रिया अधिक अचूक झाली असती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.