आरोग्य

Robotic Surgery: रोबोटिक सर्जरी म्हणजे नेमके काय? कोणत्या आजारांमध्ये याचा वापर होतो, जाणून घ्या एका क्लिकवर

Top Benefits of Robotic Surgery for Patients: आजकाल, रोबोटिक सर्जरीचा वापर झपाट्याने वाढत आहे. लोकांच्या मनात फक्त याच गोष्टीबद्दल अनेक प्रश्न आहेत, म्हणूनच ते ही पद्धत स्वीकारण्यास संकोचतात. म्हणूनच, रोबोटिक सर्जरी म्हणजे काय आणि त्यात डॉक्टरांची भूमिका काय आहे हे समजून घेणे खूप महत्वाचे आहे
Top Benefits of Robotic Surgery for Patients

Top Benefits of Robotic Surgery for Patients

esakal

Monika Shinde
Updated on

What is Robotic Surgery and How Does it Work: आज वैद्यकीय क्षेत्रात तंत्रज्ञानाने मोठी झेप घेतली आहे. उपचार पद्धती अधिक अचूक, सुरक्षित आणि रुग्णांसाठी सोयीस्कर होत चालल्या आहेत. याच प्रगत तंत्रज्ञानाचा एक महत्वाचा भाग म्हणजे रोबोटिक सर्जरी. मात्र, या सर्जरीबाबत अनेक गैरसमज पसरलेले दिसतात.

Loading content, please wait...
surgery
daily surgery
heart surgery
Cosmetic plastic surgery
plastic surgery
robotics
cataract surgery

Related Stories

No stories found.