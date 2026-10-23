Shamonda Virus: काय आहे फ्रान्समध्ये पसरलेला शामोंडा व्हायरस? जनावरांमधील विषाणूचा माणसाला पहिल्यांदाच संसर्ग; किती धोकादायक आहे? जाणून घ्या

WHAT IS SHAMONDA VIRUS AND HOW DOES IT SPREAD: फ्रान्समध्ये शामोंडा या जनावरांमध्ये आढळणाऱ्या व्हायरसचा माणसाला पहिल्यांदाच संसर्ग झाल्याचे समोर आले आहे. हा व्हायरस प्रामुख्याने गुरांमध्ये आढळतो आणि चावणाऱ्या लहान माश्यांमार्फत पसरतो. फ्रान्समधील साठच्या दशकातील एका पुरुषाचा ऑक्टोबरच्या सुरुवातीला मृत्यू झाला. त्याची रोगप्रतिकारशक्ती अत्यंत कमी होती आणि त्याच्यावर गंभीर आजारासाठी उपचार सुरू होते. या घटनेनंतर हा व्हायरस नेमका काय आहे आणि माणसांसाठी किती धोकादायक आहे, याबाबत चर्चा सुरू झाली आहे..शामोंडा व्हायरस म्हणजे काय?शामोंडा हा ऑर्थोबुन्याव्हायरस (Orthobunyavirus) गटातील व्हायरस आहे. त्याचा शोध १९६० च्या दशकात नायजेरियातील गुरांमध्ये लागला होता. त्यानंतर आफ्रिकेतील काही देशांमध्ये आणि जपानमध्येही त्याची नोंद झाली.गुरांव्यतिरिक्त मेंढ्या, शेळ्या, घोडे आणि अल्पाका यांसारख्या जनावरांमध्येही हा व्हायरस आढळला आहे. संक्रमित जनावराला चावणाऱ्या लहान माश्यांमुळे तो इतर जनावरांमध्ये पसरू शकतो. सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .जनावरांमध्ये कोणती लक्षणे दिसतात?शामोंडा व्हायरसचा संसर्ग झाल्यास जनावरांमध्ये जुलाब, अशक्तपणा, भूक कमी होणे आणि काही वेळा ताप येणे अशी लक्षणे दिसू शकतात. यामुळे दूध उत्पादनातही घट होऊ शकते.गाभण गायींना संसर्ग झाल्यास गर्भपात होणे, मृत वासराचा जन्म होणे किंवा वासराच्या मेंदू आणि मज्जासंस्थेच्या विकासात अडथळे येण्याची शक्यता असते..Thyroid Diet Tips: थायरॉईडच्या रुग्णांनी खाण्यापूर्वी विचार करा! 'या' पदार्थांबाबत डॉक्टर काय सांगतात?.माणसांसाठी किती धोकादायक?फ्रान्समधील रुग्णाला मृत्यूपूर्वी मज्जासंस्थेशी संबंधित गंभीर त्रास झाले होते. प्राथमिक तपासणीनुसार, हे त्रास शामोंडा व्हायरसच्या संसर्गाशी संबंधित असण्याची शक्यता फ्रान्सच्या आरोग्य आणि कृषी मंत्रालयाने व्यक्त केली आहे. मात्र, या प्रकरणाचा तपास अद्याप सुरू आहे.जागतिक आरोग्य संघटनेने (WHO) ही एकाकी घटना असल्याचे सांगितले आहे. सध्या सर्वसामान्य लोकांना मोठा धोका असल्याचे कोणतेही संकेत नाहीत. मात्र, माणसांमध्ये या व्हायरसचा संसर्ग पहिल्यांदाच आढळल्यामुळे त्याचा मानवी आरोग्यावर होणारा परिणाम समजून घेण्यासाठी अधिक संशोधन आवश्यक आहे..उपचार किंवा लस उपलब्ध आहे का?शामोंडा व्हायरसच्या मानवी संसर्गावर विशिष्ट उपचार किंवा लस उपलब्ध असल्याची पुरेशी माहिती नाही. या व्हायरस गटातील काही संबंधित व्हायरसविरोधात जनावरांसाठी लसी उपलब्ध आहेत; मात्र त्या शामोंडा विषाणूपासून संरक्षण देतीलच, असे नाही..Children Eye Health: मुलांना कमी वयातच चष्मा का लागतोय? मोबाईलच्या अतिवापरामुळे डोळ्यांवर होतोय परिणाम? वाचा तज्ज्ञ काय सांगतात.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.