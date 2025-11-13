Syncope Symptoms: अभिनेता गोविंदाला झालेला सिंकोपी आजार नेमका काय? जाणून घ्या कारणं आणि लक्षणं

What is Syncope Disease: बॉलिवूडचा हिरो नंबर वन गोविंदा बेशुद्ध पडल्यामुळे पुन्हा एकदा सोशल मिडियावर चर्चेत आला आहे. डॉक्टरांनी त्याला तपासणीसाठी न्युरोलॉजिस्टकडे जाण्याचा सल्ला दिला. गोविंदाचे मॅनेजर सिन्हा यांनी सांगितले की ६१ व्या वर्षी गोविंदाला तीव्र डोकेदुखीमुळे भोवळ आली, सध्या त्याच्या विविध चाचण्या सुरू आहे. .टाइम्स नाउने दिलेल्या माहितीनुसार गोविंदाला सिंकोपी म्हणजे बेशुद्ध पडणे हा आजार झाला आहे. मेंदुला होणारा रक्तपुरवठा अचानक बंद होणे किंवा अडथळा येणे होय. यामुळे मेंदुला पुरेसा ऑक्सिजन मिळत नाही आणि व्यक्ती बेशुद्ध होतो. सिंकोपी लक्षणे कोणती?अचानक अंधारी येणेअचानक पडणेभोवळ येणेगुंगी आल्यासारखे वाटणेतोल जाणेजोळ्यासमोर ठिपके येणेघाम येणे किंवा मळमळ होणे.कारणे कोणती?जास्तवेळ उभे राहणेऔषधांचे अतिसेवनकॉफी किंवा मद्यपानाचे अतिसेवनशरीरात मीठ आणि पाण्याची कमतरता असणेअचानक झोपेतून उठणेहृदयासंबंधित समस्या असणे.डॉ. राहूल शर्मा यांनी टाइम्स नाऊला सांगितले की, न्युरोलॉजिकल दृष्टिकोनानुसार बेशुद्ध पडणे हे मेंदुकडे रक्तपुरवठा कमी झाल्यास समस्या उद्धवते. याची अनेक कारणे हृदयाशी किंवा रक्तवाहिन्यांशी संबंधित असते. त्यामुळे सिंकोपी समजून घेण्यासाठी आणि त्यावर उपचार करण्यासाठी तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा. .जर तुम्ही बेशुद्ध पडलात तर काही सेकंदानंतर तुम्हाला शुद्ध येऊ शकते. पण काहीवेळा थकल्यासारखे वाटू शकते. साधारपणे तुम्हाला काही मिनिटांत किंवा तासांत पूर्ण बरे वाटू शकते. .डॉक्टरांच्या मते सिंकोपी या आजाराचा धोका ७० वर्षांवरील लोकांमध्ये जास्त जाणवतो. पण हे कोणत्याही वयात होऊ शकते. . डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.