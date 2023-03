मुंबई : गर्भधारणेदरम्यान अनेक महिलांना रक्तस्त्राव होतो. हे घडणे एक सामान्य गोष्ट आहे. तरी तुम्हाला घाबरण्याची गरज आहे का ?

नॅशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नॉलॉजी इन्फॉर्मेशनने प्रकाशित केलेल्या एका अभ्यासात असे म्हटले आहे की तीनपैकी एका महिलेला गर्भधारणेच्या पहिल्या तीन महिन्यांत रक्तस्त्राव होतो. (what is the risk of bleeding during pregnancy )

पहिल्या तिमाहीत याची शक्यता जास्त असते. कधी कधी ही समस्या गंभीर असू शकते, तर काही वेळा ती चिंतेची बाब नसते. तथापि, कोणत्याही तिमाहीत रक्तस्त्राव झाल्यास, आपण डॉक्टरांशी संपर्क साधावा. हेही वाचा - एका मुलाखतीतून उलगडलेले भैरप्पा!

तज्ञांच्या मते, बऱ्याच स्त्रियांना हलके तपकिरी डाग ते लालसर रक्तस्त्राव होऊ शकतो, ज्यामुळे क्रॅम्पिंग किंवा पाठीच्या खालच्या भागात वेदना होतात. ही समस्या एका दिवसापासून अनेक आठवडे टिकू शकते.

गर्भधारणेदरम्यान रक्तस्त्राव आणि स्पॉटिंगमधील फरक असा आहे की स्पॉटिंगमध्ये रक्ताचे काही थेंब अंडरवियरवर पडतात, तर रक्तस्त्रावमध्ये रक्ताचा जलद प्रवाह असतो.

कारण काय आहे ?

गर्भधारणेदरम्यान रक्तस्त्राव होण्याची वेगवेगळी कारणे आहेत जसे की-

१. गर्भवती महिलेचे मोठे वय

२. सी-सेक्शनसह मागील गर्भाशयाच्या शस्त्रक्रिया

३. धूम्रपान

४. उच्च रक्तदाब

५. लैंगिक संक्रमित रोगांचा इतिहास

६. मधुमेहासारख्या आरोग्याच्या समस्या

पहिल्या तिमाहीत रक्तस्त्राव

द इंडियन एक्स्प्रेसच्या वृत्तानुसार, पहिल्या तिमाहीतील रक्तस्त्रावाचे कारण शोधण्यासाठी सामान्यतः शारीरिक तपासणी, रक्त चाचणी किंवा लैंगिक संक्रमित संसर्ग चाचणी आवश्यक असते.

वारंवार रक्त तपासणी केल्याने बदलत्या एचसीजी (ह्युमन कोरिओनिक गोनाडोट्रोपिन) संप्रेरकाच्या पातळीचे निरीक्षण करण्यात मदत होते, जे गर्भधारणा पुढे नेली जाऊ शकते की नाही हे ठरवते. प्रोजेस्टेरॉन आणि आरएच फॅक्टर (लाल रक्तपेशींच्या पृष्ठभागावर असलेले प्रथिने) देखील तपासले जाऊ शकतात.

शेवटच्या तिमाहीत रक्तस्त्राव गंभीरपणे घ्या

गर्भधारणेच्या दुस-या आणि तिस-या तिमाहीत रक्तस्त्राव होणे ही देखील चिंतेची बाब असू शकते. रक्तस्रावाची काही कारणे निरुपद्रवी असतात, तर काही धोकादायक असू शकतात.

जर तुम्हाला शेवटच्या तिमाहीत जास्त रक्तस्त्राव होत असेल तर विलंब न करता डॉक्टरांशी संपर्क साधणे आवश्यक आहे. गर्भधारणेचा कालावधी आणि आई आणि बाळाच्या आरोग्याच्या आधारावर त्याचे उपचार ठरवले जातात.

अशी शक्यता आहे की डॉक्टर गर्भवती महिलांना सेक्स आणि प्रवास टाळण्याचा सल्ला देतील आणि त्यांना संपूर्ण विश्रांती घेण्यास सांगतील. हे देखील शक्य आहे की गंभीर स्थितीत, रुग्णालयात दाखल देखील करावे लागेल.

सूचना : या लेखात नमूद केलेल्या पद्धती आणि सूचनांचे अनुसरण करण्यापूर्वी, डॉक्टर किंवा संबंधित तज्ञाचा सल्ला घ्या.