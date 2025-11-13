आरोग्य

Whey Protein म्हणजे काय अन् कोण करु शकते सेवन? जाणून घ्या प्रोफेशनल बॉडीबिल्डर मत

who should take whey protein daily: व्हे प्रोटीन हे दुधापासून बनवले जाते, जे पनीर बनवल्यानंतर उरलेल्या द्रवापासून मिळते. प्रोफेशनल बॉडीबिल्डर यतिंदर सिंग म्हणाले की, कोणीही व्हे प्रोटीन घेऊ शकतो, परंतु डॉक्टरांचा सल्ला आवश्यक असतो.
what is whey protein and its benefits: पुरुष असो वा महिला सर्वांनाच निरोगी आरोग्यासाठी प्रथिनांची गरज असते. प्रथिन हे स्नायू, हाडं आणि त्वचा यासारख्या शरीराच्या ऊतींचे मजबुत करतो. लोक शाकाहारी आणि मांसाहारी अशा विविध स्रोतांमधून प्रथिने मिळवतात. तंदुरुस्तीचे चाहते अनेकदा प्रथिनांच्या कमतरतेवर मात करण्यासाठी व्हे प्रोटीनचे सेवन करतात. व्हे प्रोटीन कसे बनवले जाते आणि ते कोण घेऊ शकते याबद्दल लोकांचे अनेक प्रश्न असतात. अलीकडेच प्रोफेशनल बॉडीबिल्डर यतिंदर सिंग यांनी एका पॉडकास्टमध्ये व्हे प्रोटीन कसे बनवले जाते आणि ते कोण घेऊ शकते हे जाणून घेऊया. (whey protein)

