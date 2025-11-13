Whey Protein म्हणजे काय अन् कोण करु शकते सेवन? जाणून घ्या प्रोफेशनल बॉडीबिल्डर मत

what is whey protein and its benefits: पुरुष असो वा महिला सर्वांनाच निरोगी आरोग्यासाठी प्रथिनांची गरज असते. प्रथिन हे स्नायू, हाडं आणि त्वचा यासारख्या शरीराच्या ऊतींचे मजबुत करतो. लोक शाकाहारी आणि मांसाहारी अशा विविध स्रोतांमधून प्रथिने मिळवतात. तंदुरुस्तीचे चाहते अनेकदा प्रथिनांच्या कमतरतेवर मात करण्यासाठी व्हे प्रोटीनचे सेवन करतात. व्हे प्रोटीन कसे बनवले जाते आणि ते कोण घेऊ शकते याबद्दल लोकांचे अनेक प्रश्न असतात. अलीकडेच प्रोफेशनल बॉडीबिल्डर यतिंदर सिंग यांनी एका पॉडकास्टमध्ये व्हे प्रोटीन कसे बनवले जाते आणि ते कोण घेऊ शकते हे जाणून घेऊया. (whey protein).Whey Protein कसे बनवतात? मिस्टर वर्ल्ड, मिस्टर एशिया आणि मिस्टर इंडिया यासारख्या अनेक पदव्या जिंकणारे बॉडीबिल्डर यतिंदर सिंग यांनी एका पॉडकास्टमध्ये स्पष्ट केले की, "व्हे प्रोटीनची प्रक्रिया, ते ज्या पद्धतीने बनवले जाते, ते असे आहे की ते फक्त दुधापासून बनवता येते. जेव्हा दूध फाडतो तेव्हा ते पाणी उरते त्याला Whey Protein म्हणतात. ते प्रक्रिया केले जाते आणि नंतर पावडरमध्ये बनवले जाते.".यतिंदर सिंग स्पष्ट करतात, "मी असे म्हणू इच्छितो की कोणीही व्हे प्रोटीन घेऊ शकते. जर तुम्हाला काही समस्या असेल तर तुम्ही ते डॉक्टरांच्या सल्ल्याने घ्यावे. परंतु भारतातही, 60 टक्के डॉक्टर लोकांना व्हे प्रोटीन घेण्यापासून परावृत्त करतात कारण त्यांचा असा विश्वास आहे की जर जग व्हे प्रोटीन पिण्यास सुरुवात केली तर ते निरोगी होतील आणि जर ते निरोगी झाले तर ते आपल्याकडे येणे बंद करतील."."पण मला असे हुशार डॉक्टर देखील माहित आहेत जे म्हणतात की तुम्ही व्हे प्रोटीन प्यावे. ते स्वतः पितात, ते त्यांच्या मुलांना खायला घालतात, ते त्यांच्या बायकांना खायला घालतात आणि ते लोकांना ते पिण्यास देखील सुचवतात.".डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.