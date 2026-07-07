अस्थिबोध : पायांत जाणारी वेदना

डॉ. अजय कोठारी, कन्सल्टंट स्पाइन सर्जन‘‘डॉक्टर, कंबर थोडी दुखते... पण खरी वेदना पायात जाते...’’, हे वाक्य ऐकलं, की साध्या कंबरदुखीपेक्षा वेगळी समस्या असण्याची शक्यता लक्षात येते. अनेक रुग्णांना वाटतं, की पाय दुखतो म्हणजे गुडघा, स्नायू किंवा रक्ताभिसरणाचा त्रास असेल. पण अनेक वेळा पायात जाणाऱ्या वेदनेचं मूळ कारण कंबरेत असतं. यालाच वैद्यकीय भाषेत सायटिका (Sciatica) म्हणतात..सायटिका म्हणजे नेमकं काय?आपल्या कंबरेतून सायटिक नर्व्ह ही एक मोठी नस पायाकडे जाते. ही नस नितंब, मांडी, पोटरी आणि पायाच्या बोटांपर्यंत जाते. कंबरेतील डिस्क, सूज किंवा हाडांच्या बदलामुळे या नसांवर दाब आला, की वेदना कंबरेत न राहता थेट पायात जाणवते. म्हणून पाय दुखत असला, तरी आजार पायात नसतो; तो कंबरेत असतो..वेदना कशी असते?सायटिकाची वेदना साध्या कंबरदुखीपेक्षा वेगळी असते. रुग्ण सहसा सांगतो: नितंबातून विजेसारखी झटका देणारी वेदनामांडीच्या मागून खाली ओढल्यासारखं पोटरीत जळजळ पायाच्या बोटांपर्यंत टोचल्यासारखंकधी कधी कंबर फारशी दुखत नाही; पण पाय प्रचंड दुखतो, हे सायटिकाचं वैशिष्ट्य..इतर लक्षणे वेदनेसोबत खालील त्रास जाणवू शकतात: मुंग्या येणे झिणझिण्या बधिरपणापायात कमजोरीजास्त वेळ बसता न येणेबसल्यावर किंवा पुढे वाकल्यावर वेदना वाढते, तर चालल्यावर काहींना थोडा आराम वाटतो..सायटिका कशामुळे होते?सर्वांत सामान्य कारण - स्लिप डिस्क. डिस्क बाहेर येऊन नसांवर दाब देते.इतर कारणे : लंबर कॅनल स्टेनोसिस (नसांची जागा अरुंद होणे) हाडांची झीज (spondylosis) स्नायूंचा तीव्र स्पॅझम क्वचित ट्युमर किंवा संसर्ग.घरगुती उपाय पुरेसे असतात का?साध्या कंबरदुखीत विश्रांती, शेक, औषधं उपयोगी पडतात; पण सायटिकामध्ये फक्त तेल, मालिश किंवा बेल्ट पुरेसं नसतं. कारण समस्या स्नायूंत नाही - ती नसांवरच्या दाबाची आहे.उपचार काय असतो?बहुतेक रुग्णांमध्ये खालील उपायांनी सुधारणा होते. ऑपरेशन फक्त काही निवडक रुग्णांनाच लागतं : औषधं फिजिओथेरपी नसांवरील सूज कमी करणारे उपाय योग्य व्यायामवेळेवर ओळखलं, तर सायटिका पूर्णपणे नियंत्रणात येऊ शकतो. दुर्लक्ष केलं तर वेदना वाढते आणि उपचार कठीण होतो..पाय दुखतोय म्हणून फक्त पायावर उपचार करू नका, मूळ कारण शोधा.साधी कंबरदुखी विरुद्ध सायटिकालक्षण साधी कंबरदुखी सायटिकावेदना कंबरेपुरती पायाकडे जाणारीमुंग्या नसतात असू शकतातबधिरपणा नसतो असू शकतोबसणं शक्य अवघडनसांवर दाब नाही असतो.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.