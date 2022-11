Jaggery Vs Sugar : साखर खावी की गुळ?

साखर ही रोजच्या खाण्यातील गोष्ट आहे. चहा, नाश्ता किंवा गोड खाण्यामध्ये साखर ही असतेच. स्वयंपाकघरात साखरेचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. पुर्वी साखरेच्या जागी गुळ हा वापरला जायचा. कालांतराने गुळाची जागा साखरेने घेतली. आज काही ठराविक पदार्थांमध्येच गुळ हा वापरला जातो.

पण आपल्या आरोग्यााठी गुळ चांगला आहे की साखर ? आपण साखर खावी की गुळ? हे आपण जाणून घेणार आहोत. (which one is better Jaggery or Sugar for good health read story

डॉक्टर अनेकदा साखर कमी खाण्याचा सल्ला अनेकांना देतात. याऐवजी गूळाचा वापर करायला लावतात. गुळ साखरपेक्षा कसा चांगला हे आपण जाणून घेऊया.

गुळाचे फायदे

गूळ हा पचनसंस्थेसाठी उत्तम असतो. यासाठी पचन सुधारतं.

गूळ मध्ये झिंक, मॅग्नेशियम, पोटॅशियम, सिलेनियमचे प्रमाण असते जे शरिरासाठी खूप पोषक असतात.

याशिवाय गुळात अँटिऑक्सिडंट गुणधर्म आहे. त्यामुळे अनेकदा डॉक्टर गुळ खाण्याचा सल्ला देतात.

गुळ रक्तवाढीस मदत करतं. याशिवाय गुळ दीर्घकाळापर्यंत शरीराला ऊर्जा देते.

गूळाचा चहा पिणे आरोग्यासाठी अधिक फायदेशीर आहे.

विशेषत: गुळ हा हिवाळ्यात खाणे अधिक चांगले आहे.

साखर खाण्याचे दुष्परिणाम