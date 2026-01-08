White vs Brown vs Multigrain Bread: व्हाइट, ब्राउन की मल्टीग्रेन ब्रेड? वजन कमी करण्यासाठी काय आहे बेस्ट? एका क्लिकवर जाणून घ्या!

White vs Brown vs Multigrain Bread: वजन कमी करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या प्रत्येकासाठी ब्रेड न खाण्याचा सल्ला दिला जातो. व्हाइट ब्रेड "वाईट" आहे, ब्राउन ब्रेड "सुरक्षित" आहे आणि मल्टीग्रेन पदार्थ दोषमुक्त खाण्याइतके आरोग्यदायी वाटतात. पण सत्य खूपच वेगळे आहे आणि अनेक गैरसमज आहेत. सेलिब्रिटी आहारतज्ञ आणि वेलनेस कोच सिमरत कथुरिया यांनी याबाबत सविस्तरपणे माहिती दिली आहे. .व्हाइट ब्रेडव्हाईट ब्रेड ही मैदापासून बनवली जाते. जिथे प्रक्रिया करताना कोंडा आणि जंतू काढून टाकले जातात. यामुळे फायबर आणि अनेक पोषक तत्वांचा नाश होतो. परिणामी, पांढरी ब्रेड लवकर पचते, ज्यामुळे रक्तातील साखरेची पातळी तीव्रतेने वाढते. त्या जलद वाढीनंतर सहसा तितक्याच वेगाने घट होते, ज्यामुळे तुम्हाला लवकरच पुन्हा भूक लागते. या चक्रामुळे जास्त खाणे, वारंवार नाश्ता करणे आणि भाग नियंत्रित करण्यात अडचण येऊ शकते, यापैकी काहीही वजन कमी करण्यास मदत करत नाही. व्हाईट ब्रेडमध्ये खूप कमी फायबर देखील असते, याचा अर्थ ते तुम्हाला जास्त काळ पोटभर ठेवत नाही. जर वजन कमी करणे हे तुमचे ध्येय असेल, तर तृप्ततेचा अभाव हा एक मोठा तोटा आहे..ब्राऊन ब्रेड ब्राऊन ब्रेडला बऱ्याच काळापासून "हेल्दी " म्हणून ओळखले जाते. परंतु सर्व ब्राऊन ब्रेड सारख्याच प्रमाणात तयार केले जात नाहीत. अनेक व्यावसायिकरित्या उपलब्ध ब्राऊन ब्रेड हे कॅरॅमल रंग किंवा मोलॅसिस वापरून तपकिरी रंगवलेले पांढरे ब्रेड असतात. जोपर्यंत लेबलमध्ये स्पष्टपणे संपूर्ण गहू किंवा संपूर्ण धान्य हे पहिले घटक म्हणून नमूद केलेले नाही, तोपर्यंत ब्राऊन ब्रेड पांढऱ्या ब्रेडपेक्षा लक्षणीयरीत्या जास्त फायबर किंवा पोषण देऊ शकत नाही. म्हणूनच काही लोक ब्राऊन ब्रेडकडे वळतात. व्हाइट ब्रेडपेक्षा ब्राउन ब्रेड खाणे आरोग्यदायी असते. .मल्टीग्रेन ब्रेड मल्टीग्रेन ब्रेडमध्ये सहसा ओट्स, बार्ली, बाजरी, बिया आणि संपूर्ण गहू यांसारख्या धान्यांचे मिश्रण असते. योग्यरित्या बनवल्यास हे मिश्रण फायबर, प्रथिने आणि सूक्ष्म पोषक घटकांचे प्रमाण वाढवते. मल्टीग्रेन ब्रेडचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे पचन कमी होते. फायबरयुक्त धान्ये विघटित होण्यास जास्त वेळ लागतो. ज्यामुळे रक्तातील साखरेची पातळी स्थिर राहण्यास मदत होते आणि तुम्हाला जास्त काळ पोट भरलेले राहते. यामुळे नैसर्गिकरित्या अनावश्यक स्नॅकिंग आणि जास्त खाणे कमी होते. आणखी एक फायदा म्हणजे पोत. मल्टीग्रेन ब्रेड अधिक दाट असते, जे लक्षपूर्वक खाण्यास प्रोत्साहित करते. .जास्त प्रमाणात ब्रेड खाल्ल्यास सर्वात आरोग्यदायी ब्रेड वजन कमी होण्यास अडथळा आणू शकते. प्रथिने आणि निरोगी चरबीयुक्त चांगल्या दर्जाच्या मल्टीग्रेन ब्रेडचे दोन तुकडे वजन कमी करण्यास मदत करू शकतात. चार किंवा पाच स्लाईस स्वतः खाल्ल्याने कदाचित ते शक्य होणार नाही. जेव्हा ब्रेड संतुलित प्रमाणात सेवन कराल तेव्हाच फायदा होऊ शकतो. .ब्रेड खरेदी करताना कोणत्या गोष्टी लक्षात ठेवाव्या? पहिला घटक म्हणून "संपूर्ण गहू" किंवा "संपूर्ण धान्य"प्रत्येक स्लाईसमध्ये किमान ३-४ ग्रॅम फायबरकमीत कमी साखर असावी.कमी कृत्रिम पदार्थजर घटकांची यादी मैद्याने सुरू झाली, तर ब्राउन दिसणारी ब्रेड देखील फारशी मदत करणार नाही. वजन कमी करणे म्हणजे ब्रेड खाणे कमी करणे नाही; तर ते चांगले ब्रेड निवडणे आणि ते योग्य प्रमाणात खाणे आहे. ब्रेडची भीती बाळगण्याऐवजी लेबल्स वाचायला शिकावे. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.