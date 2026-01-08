आरोग्य

White vs Brown vs Multigrain Bread: व्हाइट, ब्राउन की मल्टीग्रेन ब्रेड? वजन कमी करण्यासाठी काय आहे बेस्ट? एका क्लिकवर जाणून घ्या!

White vs Brown vs Multigrain Bread: वजन कमी करण्याचा प्रयत्न करताना लोक ब्रेडचा आहारात समावेश करतात. परंतु सर्व ब्रेड सारख्या नसतात. आहारतज्ञ व्हाइट, ब्राउन आणि मल्टीग्रेन ब्रेडमधील फरक सांगतात आणि मगच आहारात समावेश करण्याचा सल्ला देतात.
White vs Brown vs Multigrain Bread: वजन कमी करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या प्रत्येकासाठी ब्रेड न खाण्याचा सल्ला दिला जातो. व्हाइट ब्रेड "वाईट" आहे, ब्राउन ब्रेड "सुरक्षित" आहे आणि मल्टीग्रेन पदार्थ दोषमुक्त खाण्याइतके आरोग्यदायी वाटतात. पण सत्य खूपच वेगळे आहे आणि अनेक गैरसमज आहेत. सेलिब्रिटी आहारतज्ञ आणि वेलनेस कोच सिमरत कथुरिया यांनी याबाबत सविस्तरपणे माहिती दिली आहे.

