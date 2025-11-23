Oral Health Tips: नाश्ता करण्यापूर्वीच दात घासणं का महत्त्वाचं आहे? तज्ज्ञ सांगतात...

Oral Hygiene Tips:आपल्या शरीराचे संपूर्ण आरोग्य हे तोंडाच्या आरोग्यावर अवलंबून आहे. तोंडाचं आरोग्य चांगलं ठेवण्यासाठी दात घासणं आवश्यक आहे हे तुम्हाला माहीतच आहे. सकाळी उठल्यावर आणि रात्री झोपण्यापूर्वी, अशा दोन वेळा दात घासणं गरजेचं आहे. योग्य प्रकारे फ्लॉसिंग करणं आणि नियमित दातांचं तपासणी करणं देखील महत्त्वाचं आहे.पण इतकं करूनही दात स्वछ राहत नाहीत किंवा त्यांचं आरोग्य नीट जपलं जात नाही, कारण दात कधी घसायचे हे सुद्धा तेवढंच महत्त्वाचं आहे. तसेच तुम्ही दात घासण्याचं रुटीन ठरवलं तर तोंड स्वच आणि निरोगी राहतं. पण अनेकांना असा प्रश्न पडतो की सकाळी उठल्यावर दात नाश्ता करण्याआधी घासले पाहिजेत की नंतर? चला तर मग जाणून घेऊयात. .दात नाश्त्यापूर्वी घासावेत की नंतर?अनेक संशोधनानुसार नाश्त्यापूर्वी दात घासणं अधिक फायदेशीर मानलं जातं. कारण,1. रात्री वाढलेले बॅक्टेरिया कमी होतातरात्री झोपेत तोंडात बॅक्टेरियांची संख्या वाढल्यामुळे सकाळी उठल्यावर दुर्गंध येतो. हेच बॅक्टेरिया प्लाक तयार करतात. नाश्त्यापूर्वी दात घासले तर आधीपासून तयार झालेल्या प्लाकवर अन्नातील बॅक्टेरिया चढत नाहीत..Weight Loss Secrets by Rujuta Diwekar: डाएट नव्हे, स्मार्ट मील प्लॅन! करीनाची न्यूट्रिशनिस्ट सांगते वजन कमी करण्याचं रहस्य.2. एनॅमलला संरक्षण मिळतंदात घासल्यानंतर दातांवर एक संरक्षणात्मक आवरण तयार होते, जे नाश्त्यातील आम्लयुक्त पदार्थांपासून (उदा. संत्र्याचा रस, टोमॅटो, कॉफी) दातांचे संरक्षण करते.3. सलायवा वाढतेसकाळी नाश्त्याआधी दात घासल्याने लाळेचं प्रमाण वाढतं, ज्यामुळे पचन सुधारतं, तोंडातील बॅक्टेरिया मारले जातात आणि अॅसिड कमी करण्यासाठी मदत करते..नाश्त्यानंतर ब्रश करावं का?जर तुम्हाला नाश्त्यानंतर दात घासण्याची सवय असले, तर एक गोष्ट लक्षात छेवणं गरजेचं आहे. ते म्हणजे नाश्ता केल्यानंतर कमीत कमी 30 मिनिटं थांबा. कारण नाश्त्यामधील अॅसिडिक अन्नामुळे लगेच दात घासले तर एनॅमल कमकुवत होऊ शकतं. त्यामुळे दात घासण्याआधी तुम्ही साधं पाणी पिऊ शकता किंवा शुगर-फ्री च्युइंग गम चावू शकता..Indian Office Workers Diabetes Risk: 'ऑफिस स्ट्रेस' ठरतोय डायबिटीज होण्याचं कारण? भारतीय अभ्यासातून धक्कादायक निष्कर्ष आला समोर.दात घासण हे तुमच्या रोजच्या रुटीनवर आणि कोणत्या प्रकारचे अन्न खात आहात यावर अवलंबून आहे. रोज दोन वेळा दात घासणं महत्त्वाचं आहे पण त्याचसोबत डेंटिस्टचा सल्ला घेणंही महत्त्वाचं आहे. हा नियम लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांनी फॉलो केला पाहिजे. कारण दात आणि तोंडाच्या आरोग्याशी शरीराचे संपूर्ण आरोग्य जोडले गेले आहे. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.