Mumbai Health Alert: साखर कमी खाल्ली तरी मधुमेह का होतो? मुंबईतील वाढत्या केसेसमागचं विज्ञान आणि जीवनशैलीतील धक्कादायक कारणं

The Silent Diabetes Rise in Mumbai: मुंबईत मधुमेह (डायबेटीस) ही आरोग्याची समस्या झपाट्याने वाढत असली तरी त्याबाबत पुरेशी चर्चा होताना दिसत नाही. आज जवळपास प्रत्येक पाचपैकी एक व्यक्ती मधुमेह किंवा प्री-डायबेटीसने ग्रस्त आहे, मात्र अनेकांना याची कल्पनाही नसते. चिंतेची बाब म्हणजे रक्तातील साखरेचे प्रमाण अनेक वर्षे वाढलेले असतानाही स्पष्ट लक्षणे दिसून येत नाहीत. त्यामुळे शरीरात हळूहळू नुकसान होत राहते..अनेकांना अजूनही असे वाटते की फक्त गोड पदार्थ कमी खाल्ले किंवा चहा-कॉफीमध्ये साखर टाळली की मधुमेहाचा धोका कमी होतो. मात्र तज्ज्ञांच्या मते, मधुमेहाचे कारण केवळ गोड पदार्थांचे अतिसेवन नसून त्याचा थेट संबंध ताणतणाव, अपुरी झोप, व्यायामाचा अभाव, लठ्ठपणा, चुकीच्या खाण्याच्या सवयी आणि आनुवंशिकता यांसारख्या जीवनशैलीशी संबंधित घटकांशी आहे..डॉक्टरांच्या मते, मुंबईसारख्या धावपळीच्या शहरात दैनंदिन जीवनातील अनेक सवयी नकळत मधुमेहाचा धोका वाढवत आहेत. विशेषतः दीर्घकाळ एकाच जागी बसून राहणे ही अत्यंत घातक सवय ठरत आहे. कार्यालयीन कामाचे वाढते तास, वाहतुकीत घालवला जाणारा वेळ, स्क्रीन टाइम आणि बैठी जीवनशैली यामुळे तरुणांमध्येही इन्सुलिन रेझिस्टन्स वाढत असल्याचे दिसून येत आहे. दीर्घकाळ बसून राहण्यामुळे मधुमेह, उच्च रक्तदाब आणि कोलेस्टेरॉलसारख्या दीर्घकालीन आजारांचा धोका वाढतो. त्यामुळे तज्ज्ञ आता 'जास्त वेळ बसून राहणे' ही सवय धूम्रपानाइतकीच धोकादायक मानत आहेत.याशिवाय अपुरी झोप आणि ताणतणाव हेही मधुमेह वाढण्यामागील महत्त्वाचे घटक ठरत आहेत. मुंबईच्या वेगवान जीवनशैलीत अनियमित दिनक्रम, सततचा ताण आणि धावपळ यामुळे भूक आणि रक्तातील साखर नियंत्रित करणाऱ्या हार्मोन्सवर परिणाम होतो. पुरेशी झोप न झाल्याने वारंवार भूक लागणे, जास्त खाणे आणि रक्तातील साखर नियंत्रित ठेवण्यात अडचणी निर्माण होतात. तसेच सततचा ताण 'कॉर्टिसोल' हार्मोनची पातळी वाढवतो, ज्यामुळे रक्तातील साखर हळूहळू वाढू शकते..खाण्याच्या सवयींमध्येही मोठे बदल झाले आहेत. शहरी जीवनशैलीमुळे अनेक जण नाश्ता टाळणे, रात्री उशिरा जेवणे, प्रक्रिया केलेले (प्रोसेस्ड) पदार्थ आणि रिफाइंड कार्बोहायड्रेट्सचे सेवन अधिक करत आहेत. 'शुगर-फ्री' असे लेबल असलेले अनेक पदार्थही आरोग्यासाठी चांगलेच असतील असे नाही. कारण त्यामध्ये रिफाइंड पीठ, कमी फायबर किंवा इतर घटक असू शकतात, ज्यामुळे रक्तातील साखरेची पातळी झपाट्याने वाढू शकते..टाइप-२ मधुमेहाची सुरुवातीची काही लक्षणे अनेकदा किरकोळ समजून दुर्लक्षित केली जातात किंवा इतर आजारांशी गल्लत होते. सतत थकवा जाणवणे, वारंवार भूक लागणे, पोटाजवळ वजन वाढणे, झोपेच्या समस्या, लक्ष केंद्रित करण्यात अडचण येणे, वारंवार लघवीला जाणे आणि असामान्य थकवा जाणवणे ही काही सुरुवातीची इशारे असू शकतात. - डॉ. शेहला शेख, Endocrinologist, Saifee Hospital, Mumbai.तज्ज्ञांच्या मते, लहान-लहान जीवनशैलीतील बदल मधुमेह टाळण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरू शकतात. नियमित व्यायाम करणे, दीर्घकाळ बसून न राहणे, प्रथिने आणि फायबरयुक्त संतुलित आहार घेणे, प्रक्रिया केलेले पदार्थ कमी खाणे, ताणतणाव कमी ठेवणे आणि दररोज किमान ७ ते ८ तासांची झोप घेणे यामुळे मधुमेहाचा धोका कमी करता येऊ शकतो.डॉक्टरांच्या मते, केवळ साखर बंद करणे हा उपाय नाही, तर मधुमेह नकळत शरीरात शिरकाव करण्याआधी दररोज आरोग्यदायी सवयी अंगीकारणे हीच खरी गरज आहे.