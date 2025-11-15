Dink Ladoo: हिवाळ्यात डिंक लाडू आरोग्यासाठी का आहे उपयुक्त? जाणून घ्या

Dink Ladoo Is Beneficial For Health In Winter: यावर्षी सोलापुरसह राज्यभरात थंडीचे प्रमाण वाढलेले आहे. त्यामुळे डिंकाचा लाडू हा वर्षभर आरोग्यदायी ठरणार आहे. या पदार्थाचे सेवन सर्व वयोगटासाठी फायदेशीर ठरणार आहे. मागील काही वर्षात पहिल्यांदा अतिवृष्टी झाली. त्यामुळे यावर्षी थंडीत डिंकाच्या लाडूची मेजवानी फायदेशीर ठरणार आहे..ऋतुचक्राप्रमाणे भारतीय परंपरेत हिवाळा हा वर्षभराची ऊर्जा देऊन शकणारा आहार देणारा महत्त्वाचा आहे. त्यामध्ये डिंकयुक्त आहार हा सर्वोत्कृष्ट मानला जातो. भारतीय पारंपरिक आरोग्य पद्धतीने विकसित केली डिंक आहार पद्धती अत्यंत वैशिष्ट्यपूर्ण आहे..BOA Recruitment 2025: पदवीधरांसाठी आनंदाची बातमी! बँक ऑफ बडोदात 'अप्रेंटिस' पदांसाठी भरती जाहीर; पाहा कुठे मिळेल पोस्टिंग?.डिंकात काय असते- प्रथिने : शरीराच्या वाढीसाठी प्रथिने मिळतात- कॅल्शिअम : हाडे व दात मजबूत करण्यासाठी उपयुक्त- जीवनसत्त्व बी : चयापचय करण्यासाठी आवश्यक- फोलीक ॲसिड : रक्त निर्मिती व प्रतिकार क्षमतेसाठी आवश्यक- फायबर : पचनसंस्था सुधारण्यासाठी- लोह : हिमोग्लोबिन वाढीसाठी- सोडीयम : पेशींमध्ये द्रवीय संतुलन व्हावे यासाठीकार्बोहायड्रेट संयुगेयामध्ये डी-गॅलॅक्टोज, एल अरबिनॉज, मॅनोज, पोटॅशियम, कॅल्शिअम व इतर धातूशी जोडलेली संयुगे असतात..डिकांचे लाभ कसे- डिकांमुळे अशक्तपणा कमी होऊन ऊर्जा वाढते- डिंक व पिठीसाखर मिसळून महिलांनी घेतल्यास ते मासिक पाळीच्या समस्या सोडवण्यासाठी उपयुक्त ठरते. प्रसूतीनंतर देखील तो ऊर्जावाढीसाठी महत्त्वाचा आहे.- डिंकयुक्त आहाराने पचन सुधारते व बद्धकोष्ठता टळते- ह्रद्यविकार व रोगप्रतिकार क्षमता वाढीसाठी उपयुक्त ठरतोडिंकाचा आहार कसा असावा- रोज सकाळी उपाशीपोटी एक डिंकाचा लाडू खावाकोणी काळजी घ्यावी- गर्भवती मातांनी डॉक्टरांचा सल्ला घेऊन खावे- मधुमेहींनी त्यांच्या डॉक्टरांना विचार करून डिंकाचा लाडू खावा.Territorial Army Job 2025: सैनिक व्हा, देशाची सेवा करा! 22 राज्यांमध्ये टेरिटोरियल आर्मी भरती, शेड्यूल आणि पात्रता पाहा.डिंकाचे गुण खूप अधिक आहे. हे उष्ण प्रकारचे असल्याने थंडीत ते उत्तम असते. कॅल्शिअम, मॅग्नेशिय, सोडियम सारख्या तत्त्वांनी समृध्द आहे. पुरुषांसाठी ते हाडांना मजबुती देते. सांध्यातील दुखणी कमी करते. हे एक नैसर्गिक वेदना शामक आहे. तसेच ते नैसर्गिक प्रतिकारक्षता वाढवणारे आहे. बाळंत महिलांसाठी देखील प्रसृतीनंतरच्या काळात वेदना कमी करते.- डॉ. पल्लवी भांगे, श्रीकृष्ण क्लिनिक, स्वागतनगर, कुमठा नाका, सोलापूर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.