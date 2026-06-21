Weight Loss and Constant Fatigue: वजन कमी करण्याच्या नादात अशक्तपणा वाढतोय का? तज्ज्ञांनी सांगितले वॉर्निंग सिग्नल्स

बऱ्याचदा निरोगी राहण्यासाठी किंवा शेपमध्ये राहण्यासाठी किंवा काही आरोग्याच्या समस्यांमुळे बरेचजण वजन कमी करतात. आणि वजन कमी करण्यासाठी अनेकजण प्रामुख्याने जेवण कमी करतात, क्रॅश डायेट करतात किंवा फक्त वजनकाट्यावर दिसणाऱ्या आकड्यावर लक्ष केंद्रित करतात. मात्र, असं करताना फक्त शरीरातली चरबीच कमी होणं नाही, तर अजूनही बदल होतात, ज्यामुळे वजन कमी झालं तरी शरीर कमकुवत होण्याचा धोका वाढतो. यामागे सर्वात महत्त्वाचं कारण म्हणजे स्नायू (Muscle) कमी होणं. .तज्ज्ञांच्या मते, स्नायू फक्त शरीर आकर्षक दिसण्यासाठी नसतात. ते शरीरातलं चयापचय (Metabolism) सुरळीत ठेवणं, रक्तातील साखर नियंत्रित करणं आणि दैनंदिन कामांसाठी ताकद देणं यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावतात. त्यामुळे त्यांच्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष करून चालत नाही..रोज सकाळी फक्त १०० उड्या मारा; शरीरात दिसतील असे बदल की तुम्हीही थक्क व्हाल, यास्मिन कराचीवालांचा खुलासा.स्नायू कमी होत असल्याची लक्षणे कोणती?स्नायूंची घट झाल्यावर काही बदल सहजपणे जाणवू शकतात. जसं की –सतत थकवा जाणवणेपूर्वीपेक्षा कमी ताकद वाटणेचालणं, जिने चढणं किंवा इतर कामं करताना लवकर दम लागणेव्यायामानंतर शरीराला सावरायला जास्त वेळ लागणेस्नायूंची घट झाली की शरीरातला ग्लुकोजचा वापर कमी होतो. त्यामुळे इन्सुलिन रेझिस्टन्स आणि टाइप-2 डायबिटीजचा धोका वाढू शकतो. याशिवाय, स्नायू कमी झाल्यावर शरीराची कॅलरी जाळण्याची क्षमता देखील घटते. ज्यामुळे मेटाबॉलिझम मंदावतं आणि पुन्हा वजन वाढण्याची शक्यता वाढते..वजन कमी करताना स्नायू कसे जपावेत?वजन कमी करताना स्नायूंचं संरक्षण करणं तितकंच महत्त्वाचं आहे. यासाठी:क्रॅश डायेट किंवा अतिशय कमी कॅलरीचा आहार टाळा.प्रथिने (Protein) भरपूर असलेला संतुलित आहार घ्या.नियमितपणे रेझिस्टन्स ट्रेनिंग किंवा ताकद वाढवणारे व्यायाम करा.पुश-अप्स, स्क्वॅट्स, लंजेस, प्लँक्स यांसारखे व्यायाम दिनचर्येत समाविष्ट करा.पुरेशी झोप घ्या आणि सक्रिय जीवनशैली ठेवा..एसीमध्ये जास्त वेळ बसल्याने खरंच सांधेदुखी वाढते का? ऑर्थोपेडिक तज्ज्ञांनी सांगितलं Body Stifness आणि वेदनांचं खरं कारण.फक्त वजन नाही, शरीराची रचना महत्त्वाचीनिरोगी राहण्यासाठी फक्त वजन कमी असणं पुरेसं नसतं. वजन कमी करताना शरीरातली चरबी कमी झाली पाहिजे, पण स्नायू टिकून राहिले पाहिजेत. त्यामुळे शरीरात ताकद राहते, दिवसभर उत्साह वाटतो आणि वजन पुन्हा वाढण्याची शक्यताही कमी होते. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.