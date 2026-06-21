आरोग्य

Weight Loss and Constant Fatigue: वजन कमी करण्याच्या नादात अशक्तपणा वाढतोय का? तज्ज्ञांनी सांगितले वॉर्निंग सिग्नल्स

Weight Loss Causing Weakness: वजन कमी होत असताना सतत थकवा, अशक्तपणा आणि ताकद कमी होत असेल तर त्यामागे कोणते घटक कारणीभूत असू शकतात त्याबद्दल तज्ज्ञांनी सांगितले महत्त्वाचे इशारे.
Weight Loss and Constant Fatigue: वजन कमी करण्याच्या नादात अशक्तपणा वाढतोय का? तज्ज्ञांनी सांगितले वॉर्निंग सिग्नल्स

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

बऱ्याचदा निरोगी राहण्यासाठी किंवा शेपमध्ये राहण्यासाठी किंवा काही आरोग्याच्या समस्यांमुळे बरेचजण वजन कमी करतात. आणि वजन कमी करण्यासाठी अनेकजण प्रामुख्याने जेवण कमी करतात, क्रॅश डायेट करतात किंवा फक्त वजनकाट्यावर दिसणाऱ्या आकड्यावर लक्ष केंद्रित करतात. मात्र, असं करताना फक्त शरीरातली चरबीच कमी होणं नाही, तर अजूनही बदल होतात, ज्यामुळे वजन कमी झालं तरी शरीर कमकुवत होण्याचा धोका वाढतो. यामागे सर्वात महत्त्वाचं कारण म्हणजे स्नायू (Muscle) कमी होणं.

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