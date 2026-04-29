Dessert Craving Psychology: कितीही पोट भरलेलं असलं तरी गोड खाण्यासाठी नेहमीच पोटात जागा कशी काय असते?

The Science Behind Dessert Cravings After a Heavy Meal: दुपारचं किंवा रात्रीचं जेवण झालं की बऱ्याचदा साधं एक घोट पाणी सुद्धा प्यायलं जात नाही, इतकं पोट तुडुंब भरलेलं असतं. पण समोर जर गरमागरम गुलाबजाम, थंड आईस्क्रीम किंवा आवडता केक आला, तर अचानक "थोडंसं चालेल" असं का वाटतं? आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे हे फक्त मनाचं किंवा खवय्येपणाचं लक्षण नाहीये. तर आपल्या मेंदू, शरीर आणि लाखो वर्षांपूर्वीच्या मानवी उत्क्रांतीशी जोडलेलं एक भन्नाट वैज्ञानिक कारण यामागे दडलं आहे, असं सोशल मीडियाच्या एका. चला तर मग, हे काय कारण आहे, जाणून घेऊया....गोडासाठी नेहमीच पोटात जागा का असते? आपण नेहमीच गंमत म्हणून म्हणतो की, "डेझर्टसाठी पोटात वेगळीच जागा असते!" पण प्रत्यक्षात आपल्या शरीरात आणि मेंदूमध्ये अशी एक प्रक्रिया चालू असते, जी गोड खाण्याच्या बाबतीत आपल्याला पुन्हा भूक लागलीये असा भास निर्माण करते..पोस्टमध्ये काय म्हणलं आहे?(@floydiancookery) हे सोशल मीडिया अकाऊंट चालवणाऱ्या, खासकरून कलिनरी किंवा जेवणाबाबतचा कंटेट(Content) करणाऱ्या प्रणव जोशीच्या मते, लाखो वर्षांपूर्वी पृथ्वीवर मोठ्या प्रमाणात थंडी वाढली होती आणि अन्नाची कमतरता निर्माण झाली होती. त्या काळात ज्या लोकांच्या शरीराला साखरेची जास्त गरज वाटत होती, तेच जास्त काळ टिकून राहिले. त्यामुळे आपल्या शरीरानं गोड पदार्थ दिसला की तो जास्तीत जास्त खाऊन साठवून ठेवण्याची सवय विकसित केली..काय आहे यामागचं सायन्स?यामागे "Sensory-Specific Satiety" नावाची मेंदूची एक प्रक्रिया काम करते. उदाहरणार्थ, तुम्ही वरण-भात खात असाल तर सुरुवातीला मेंदू त्या चवीला जोरदार प्रतिसाद देतो, त्या चवीमुळे तुम्हाला छान वाटतं. पण तेच अन्न सतत खाल्लं तर मेंदू हळूहळू "पोट भरलं" असा सिग्नल देऊ लागतो. मात्र गोड पदार्थाची चव अजून मेंदूला मिळालेलीच नसते. .म्हणूनच जेवणानंतर अचानक गुलाबजाम, जिलेबी, रसगुल्ला, आईस्क्रीम किंवा केक आणि चॉकलेट समोर आलं की पुन्हा खाण्याची इच्छा होते. इतकंच नाही, तर गोड पदार्थ पोटात गेल्यानंतर शरीरातील "वॅगस नर्व्ह" सक्रिय होते. ही नस मेंदूला पोट आणि शरीराच्या इतर भागांशी जोडते आणि शरीरात काय चाललं आहे याची माहिती मेंदूपर्यंत पोहोचवते. यामुळे पोट थोडंसं सैल होतं आणि डेझर्टसाठी अजून थोडी जागा तयार होते.म्हणजेच, जेवणानंतरही गोड खाण्याची इच्छा होणं ही फक्त सवय नाही, तर आपल्या शरीरात लाखो वर्षांपासून तयार झालेली नैसर्गिक प्रक्रिया आहे.