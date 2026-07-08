आरोग्य

Persistent Bone Pain: हाडांमध्ये सतत वेदना होतात? दुर्लक्ष करू नका; असू शकतात 'या' गंभीर आजारांचा इशारा

Why Do Your Boned Hurt Constistenly: हाडांमध्ये सतत वेदना होत असतील तर त्याकडे दुर्लक्ष करू नका; व्हिटॅमिनची कमतरता, संधिवात, संसर्ग किंवा इतर गंभीर आजारांची ही सुरुवात असू शकते.
Persistent Bone Pain Causes

Persistent Bone Pain Causes

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

Cause and Symptoms of Persistent Bone Pain: हाडांमध्ये होणाऱ्या वेदना कोणत्याही वयात होऊ शकतात आणि त्या केवळ दुखापतीमुळेच होतात असे नाही. अनेकदा या वेदनांमागे व्हिटॅमिन डीची कमतरता, कॅल्शियमयुक्त आहाराचा अभाव, पोषणातील कमतरता, संधिवात, संसर्ग किंवा काही गंभीर आजार कारणीभूत असू शकतात. त्यामुळे आठवड्यापेक्षा जास्त काळ हाडांमध्ये वेदना कायम राहिल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घेणे अत्यंत आवश्यक आहे.

Loading content, please wait...
health news
health
Healthcare
Health Tips
joint pain treatment