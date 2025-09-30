Eyes Reveal Health: कोणत्याही आजारासाठी डॉक्टरांकडे गेल्यावर डोळ्यांची तपासणी का केली जाते? हे आहे कारण...

Health problems visible in eyes: सर्दी, खोकला, पोटदुखी, अस्वस्थता; आपण थोडं जरी अस्वस्थ असलो तरी डॉक्टरांकडे तपासणीसाठी जातो. डॉक्टर सुरुवातीला काही प्राथमिक तपासण्या करतात जसे नाडीचे ठोके, जीभेचा रंग, हृदयाचे ठोके आणि डोळ्यांची तपासणी. पण तुम्हाला कधी विचार आला आहे का, की डॉक्टर कोणत्याही आजारासाठी डोळ्यांची तपासणी का करतात? यामागे काही कारणं आहेत, त्याबद्दल डॉक्टर काय सांगतात ते जाणून घेऊया.रेडीमियो येथील हेल्थ सिस्टीमच्या प्रमुख अनुषा पुरषोत्तम यांनी नवभारत टाइम्सला सांगतिले की, नियमित डोळ्यांची तपासणी केल्यास फक्त डोळ्यांचे आजारच नाही तर इतर आजारांची माहिती मिळण्यासही मदत होते. डोळ्यांमध्ये अनेक आजारांचे संकेत लपलेले असतात..डोळेपाच ज्ञानेंद्रियांपैकी एक म्हणजे आपले डोळे, ज्यामुळे आपण संपूर्ण जग पाहू शकतो. परंतु डोळ्यांचा उपयोग फक्त एवढाच नाही, तर ते आपल्या शरीराची स्थिती देखील दर्शवतात. डोळ्यांच्या रेटिनातील नसांद्वारे डॉक्टर शरीरातील इतर आजारांचा अंदाज घेऊ शकतात. डायबिटीज, उच्च रक्तदाब (High Blood Pressure), मूत्रपिंडाचे आजार (Kidney Diseases), तसेच अल्झायमर (Alzheimer) सारख्या आजारांची सुरुवातीची माहिती देखील डोळ्यांच्या तपासणीतून मिळू शकते..Spinal Health Alert: हातातील अशक्तपणा किंवा सुन्नपणा दुर्लक्षित करू नका! असू शकतात पाठीच्या कण्यातील आजाराचे गंभीर संकेत.डायबेटिक रेटिनोपॅथीभारतामध्ये अनेक गंभीर आजारांचा प्रसार सध्या वाढत आहे. लठ्ठपणा, मधुमेह, कर्करोग असे विविध आजार अनेक लोकांमध्ये आढळत आहेत. यामध्ये अनेक मधुमेही रुग्णांना डायबेटिक रेटिनोपॅथी होण्याची शक्यता असते.जगभरातील प्रत्येक तीन मधुमेही रुग्णांपैकी एका रुग्णांमध्ये याची लक्षणे दिसतात. त्यामुळे डोळ्यांमध्ये काही बदल जाणवल्यास त्वरित तपासणी करणे आवश्यक आहे. या बदलांकडे किंवा चिन्हांकडे दुर्लक्ष केल्यास पुढील गंभीर आजार उद्भवू शकतात..ग्लॉकोमा आणि AMDग्लॉकोमा या रोगामुळे हळूहळू दृष्टी कमी होते, परंतु सुरुवातीला याची कोणतीही लक्षणे दिसत नाहीत. भारतात सुमारे १.२ कोटी लोक या रोगाने प्रभावित आहेत आणि वाढत्या वयामुळे AMD (एज-रिलेटेड मॅक्युलर डिजनरेशन) देखील वाढत आहे, जे वयोवृद्धांमध्ये दृष्टी गमावण्याचे मुख्य कारण आहे.सध्याच्या स्थितीत भारतात सुमारे २.१ कोटी लोकांना डोळ्यांच्या समस्या आहेत, ज्यात सुमारे २४ लाख लोक पूर्णपणे आंधळे आहेत. याचा परिणाम केवळ आरोग्यावरच नाही तर आर्थिक आणि सामाजिक जीवनावरही होतो..High Blood Sugar: तुमचंपण ब्लड शुगर सामान्य पातळीपेक्षा जास्त आहे? डॉक्टर सांगतात लगेच हे उपाय करायला.रेमिडियो - सोपी आणि स्वस्त तपासणीरेमिडियो ही एक चाचणी आहे ज्यामुळे एआय तंत्रज्ञानाच्या मदतीने डायबेटिक रेटिनोपॅथी, ग्लॉकोमा आणि AMD सारख्या आजारांचे सुरुवातीच्या टप्प्यात निदान करणे सोपे झाले आहे. विशेष म्हणजे हे तंत्रज्ञान इंटरनेटशिवायही कार्यक्षम आहे. त्यामुळे खेडेगावांमध्ये, ग्रामीण भागात आणि जिथे इंटरनेट सेवा उपलब्ध नाही तिथेही डोळ्यांची तपासणी करणे शक्य आहे..Eye Care in Digital Era: डिजिटल युगात डोळे वाचवायचे आहेत? तज्ज्ञांनी सुचवलेले हे उपाय आजपासूनच सुरू करा!.सुरुवातीच्या तपासणीचे महत्त्वडोळ्यांचे आजार हळूहळू वाढतात, परंतु सुरुवातीला कोणतीही लक्षणे दिसत नाहीत. धुरकट दिसणे, डोळ्यात डाग दिसणे यासारखी लक्षणे दिसल्यावर अनेकदा डोळ्यांचे नुकसान आधीच झालेले असते. त्यामुळे नियमित डोळ्यांची तपासणी केल्यास हे आजार टाळता येतात किंवा नियंत्रणात ठेवण्यासाठी उपचार घेणे सोपे आणि प्रभावी होते.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.