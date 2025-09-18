Explained: धावताना छातीत का दुखते? डॉक्टरांनी सांगितले 'हे' 5 कारण

धावताना छातीत दुखणे ही सामान्य समस्या आहे.परंतु ती गंभीर आजाराचे लक्षण नसू शकते. धावताना छातीत दुखण्याची कोणती पाच कारणे आहेत हे जाणून घेऊया. .Chest pain while running causes and solutions: धावताना छातीत दुखणे ही एक सामान्य समस्या आहे. ही समस्या अनेकदा लोकांमध्ये जाणवते. हे नेहमीच गंभीर आजाराचे लक्षण नसते, परंतु त्याकडे दुर्लक्ष करणे देखील योग्य नाही. कारणे साधी आणि गंभीर दोन्ही असू शकतात. द हेल्थ साइला डॉ समीर कुब्बा यांनी मुलाखत देत सांगितले की धावतांना छातीत दुखण्यामागे कोणती कारणे आहेत. .हृदया संबंधित समस्याधावताना छातीत दुखण्याचे सर्वात गंभीर कारण म्हणजे हृदयरोग असू शकते. हृदयाच्या स्नायूंना पुरेसे रक्त न मिळाल्यास किंवा हृदयावर अचानक ताण आल्यास वेदना होऊ शकतात. ही वेदना अनेकदा दाबासारखी वाटते आणि कधीकधी हात, मान किंवा जबड्यात पसरू शकते. अशी लक्षणे अँजायना किंवा हृदयविकाराच्या झटक्याचे लक्षण देखील असू शकतात. म्हणून, ताबडतोब वैद्यकीय मदत घेणे आवश्यक आहे..पचनछातीत दुखणे हे केवळ हृदय आणि फुफ्फुसांशीच नाही तर पचनसंस्थेशी देखील संबंधित असू शकते. गॅस्ट्रिक अॅसिड रिफ्लक्समुळे पोटातील अॅसिड अन्ननलिकेत वर येते, ज्यामुळे जळजळ आणि वेदना होतात. ही वेदना कधीकधी हृदयाच्या वेदनांसारखी वाटू शकते आणि जेव्हा तुम्ही धावता किंवा जेवल्यानंतर लगेच धावता तेव्हा ती अधिकच वाईट होते..स्नायूशी संबंधितछातीतील सर्व वेदना हृदयाशी संबंधित नसतात. कधीकधी, धावताना छाती, खांद्यावर किंवा बरगड्यांच्या स्नायूंवर जास्त ताण आल्याने वेदना होऊ शकतात. ही वेदना सहसा हालचाल किंवा खोल श्वासोच्छवासाने वाढते आणि विश्रांती घेतल्यास कमी होते. वॉर्म अप न करता धावणे, अचानक वेग वाढवणे किंवा चुकीच्या स्थितीत धावणे यामुळे हे होऊ शकते..Explained: बॉलीवूड स्टार्ससारखे दिसणारे लोकं नेहमीच व्हायरल का होतात?.पाणी आणि मीठाची कमतरताशरीरात उष्णतेमध्ये धावण्यामुळे शरीरातील पाणी आणि आवश्यक क्षार घामाद्वारे कमी होतात. यामुळे स्नायूंमध्ये पेटके येऊ शकतात, ज्यामुळे छातीत दुखणे देखील होऊ शकते. दीर्घकाळ धावणाऱ्या धावपटूंनी पुरेसे पाणी पिणे आणि मीठ पुन्हा भरणे अत्यंत महत्वाचे आहे. .धावताना छातीत दुखणे सामान्य आहे का?धावताना छातीत दुखणे सामान्य असू शकते जर ते स्नायूंच्या ताणामुळे किंवा जास्त व्यायामामुळे असेल, पण सतत दुखत असेल तर डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा..छातीत दुखण्याची कारणे कोणती असू शकतात? हृदयविकार, फुफ्फुसांचे आजार, स्नायूंचा ताण, अपचन किंवा मानसिक तणाव यामुळे छातीत दुखू शकते..धावताना छातीत दुखणे टाळण्यासाठी काय करावे? योग्य व्यायामाची पद्धत, पुरेसे वॉर्म-अप, आणि हायड्रेशन यामुळे दुखणे टाळता येऊ शकते; तसेच डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.छातीत दुखणे गंभीर आहे की नाही हे कसे ओळखावे?जर दुखणे तीव्र असेल, श्वास घ्यायला त्रास होत असेल किंवा हातात/जबड्यात दुखत असेल, तर तातडीने वैद्यकीय मदत घ्यावी..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.