Morning Dry Throat: दररोज सकाळी घसा कोरडा का पडतो? जाणून घ्या कारण अन् उपाय

why throat feels dry in the morning: अनेक लोकांना सकाळी उठल्यावर घसा कोरडा वाटतो. अशावेळी कोणती काळजी घ्यावी हे जाणून घेऊया.
home remedies for dry throat in morning: अनेक लोकांना सकाळी उठल्यावर घसा कोरडा जाणवतो. ही समस्या बरेच जणांना जाणवते. वातावरणातील बदलामुळे होते असे काही जणांचे मत आहे. परंतु डॉक्टर म्हणतात की कारण अधिक गुंतागुंतीचे असू शकते. पर्यावरणीय परिस्थिती, झोपेच्या सवयी आणि अगदी अंतर्निहित वैद्यकीय परिस्थिती, जसे की सायनस ऍलर्जी किंवा स्लीप एपनिया, या सर्व गोष्टी या समस्येस कारणीभूत ठरू शकतात.

