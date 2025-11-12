Morning Dry Throat: दररोज सकाळी घसा कोरडा का पडतो? जाणून घ्या कारण अन् उपाय

home remedies for dry throat in morning: अनेक लोकांना सकाळी उठल्यावर घसा कोरडा जाणवतो. ही समस्या बरेच जणांना जाणवते. वातावरणातील बदलामुळे होते असे काही जणांचे मत आहे. परंतु डॉक्टर म्हणतात की कारण अधिक गुंतागुंतीचे असू शकते. पर्यावरणीय परिस्थिती, झोपेच्या सवयी आणि अगदी अंतर्निहित वैद्यकीय परिस्थिती, जसे की सायनस ऍलर्जी किंवा स्लीप एपनिया, या सर्व गोष्टी या समस्येस कारणीभूत ठरू शकतात..फुफ्फुसतज्ज्ञ डॉ. सुहास एचएस स्पष्ट करतात की सकाळी घसा कोरडा होण्यामागील प्रमुख कारणे म्हणजे डिहायड्रेशन, नाकातील अडथळा आणि वाढते वायू प्रदूषण असू शकते. "अलीकडेच प्रदूषणात वाढ आणि खराब हवेची गुणवत्ता, बारीक धूळ आणि रासायनिक प्रदूषकांमुळे घशात जळजळ होते आणि रात्रीतून श्वसनमार्ग कोरडे होतात," ते म्हणतात. येथे संभाव्य कारणे आणि ते टाळण्यासाठी व्यावहारिक टिप्सवर एक नजर टाकूया. .Home Remedy For Cough: थंडी वाढली की कफ वाढतो? मग आजच करून बघा हे पारंपरिक घरगुती उपाय.डिहायड्रेशन दिवसा किंवा झोपण्यापूर्वी पुरेसे पाणी न पिणे हे एक मुख्य कारण आहे. जेव्हा शरीराला पुरेसे द्रव मिळत नाही तेव्हा त्याच्या घशातील आर्द्रतेच्या पातळीवर परिणाम होतो.उपायदिवसभर पुरेसे पाणी प्या. तुमच्या बेडजवळ एक ग्लास पाणी ठेवा आणि झोपण्यापूर्वी काही घोट घ्या..नाकात अडथळा किंवा सायनसची ऍलर्जीनाकाची अॅलर्जी किंवा सायनसच्या समस्या असलेल्या लोकांना झोपताना तोंडातून श्वास घेता येतो. सतत येणाऱ्या या हवेमुळे घसा कोरडा होऊ शकतो.डॉक्टरांचा सल्लासायनस ऍलर्जी किंवा नाकात ब्लॉक असलेल्या व्यक्तींना जागे झाल्यावर कोरडेपणा जाणवू शकतो असे डॉ. सुहास म्हणतात. नाकाचे स्प्रे, सलाईन रिन्सिंग किंवा ईएनटी तज्ञांचा सल्ला घेतल्याने नाक बंद होण्यास मदत होऊ शकते..स्लीप एपनिया आणि इतर श्वसन विकारऑब्स्ट्रक्टिव्ह स्लीप अॅप्निया (OSA), ही अशी स्थिती आहे, जिथे झोपेच्या वेळी श्वास थांबतो आणि वारंवार सुरू होतो. ज्यामुळे तोंड आणि घसा कोरडा पडू शकतो. हे घडते कारण जेव्हा हवेचा प्रवाह अडथळा येतो तेव्हा व्यक्ती तोंडातून श्वास घेतात.उपायजर तुम्ही खूप घोरत असाल, दिवसा थकवा जाणवत असेल किंवा झोपेसाठी झोपेतून उठत असाल तर झोपेच्या तज्ञाचा सल्ला घ्या. स्लीप एपनियावरील उपचारांमुळे सकाळी घशातील कोरडेपणा लक्षणीयरीत्या कमी होऊ शकतो..घरातील हवा कोरडी ठेवा किंवा बेडरूमची स्वच्छता नीट ठेवाएअर कंडिशनर, हीटर किंवा अगदी पंखे तुमच्या खोलीतील आर्द्रतेचे प्रमाण कमी करू शकतात. ज्यामुळे श्वसनमार्ग कोरडे होतात. याव्यतिरिक्त, अस्वच्छ बेडिंगमध्ये धुळीचे कण आणि त्रासदायक घटक अडकू शकतात. ज्यामुळे घशाचा कोरडेपणा वाढतो.उपायतुमची बेडरूम नियमितपणे स्वच्छ करा, उशांचे कव्हर आणि बेडशीट वारंवार बदला आणि हवेत ओलावा वाढवण्यासाठी ह्युमिडिफायर वापरण्याचा विचार करा..पुढील घरगुती उपायदिवसभर हायड्रेटेड रहा. यासाठी पाणी आणि रसाळ फळांचा ज्युस प्यावा. जळजळ कमी करण्यासाठी सलाईन गार्गल्स किंवा स्टीम इनहेलेशन करावे.तुमच्या बेडरूमची हवा स्वच्छ आणि आर्द्र ठेवावी.डॉक्टरांनी सांगितल्यास नाकाचे स्प्रे किंवा डचिंग वापरा.लक्षणे कायम राहिल्यास किंवा घोरणे, श्वास थांबणे किंवा सायनसमध्ये वेदना होत असल्यास वैद्यकीय मदत घ्या.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.