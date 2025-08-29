Monsoon Health: पावसाळ्यात आरोग्यासाठी का आवश्यक आहे कोमट पाणी? वाचा डॉक्टर काय सांगतात

Warm water for digestion during monsoon: जेव्हा कोणाला सर्दी किंवा खोकला येतो तेव्हा प्रत्येकजण कोमट पाणी पिण्याचा सल्ला देतो. कोमट पाणी घसा साफ करते आणि कफ कमी करण्यास मदत करते. पावसाळ्यात अनेक लोकांना हंगामी आजार होतात. या ऋतूत सर्दी, खोकला, घसा खवखवणे यासारख्या समस्या उद्भवू लागतात. कोमट पाणी पिल्याने या समस्यांमध्ये आराम मिळू शकतो. याशिवाय, पावसाळ्यात कोमट पाणी पिण्याची अनेक कारणे आहेत. .पावसाळ्यात कोमट पाणी पिण्याचे फायदेश्वसनसंस्थेसाठी फायदेशीरपावसाळ्यात श्वसन किंवा फुफ्फुसांशी संबंधित आजार जास्त प्रमाणात होतात. म्हणून, या ऋतूत तुम्ही कोमट पाणी प्यावे. कोमट पाणी छाती, फुफ्फुसे आणि घसा स्वच्छ करते. कोमट पाणी प्यायल्याने श्लेष्मा सहज बाहेर पडण्यास मदत होते . यामुळे श्वास घेणे सोपे होते. कोमट पाणी पिल्याने सर्दी आणि खोकला यासारख्या समस्यांपासूनही आराम मिळतो..पचन सुधारतेपावसाळ्यात पचनाच्या समस्यांचा धोका वाढतो. म्हणून कोमट पाणी पिणे फायदेशीर आहे. कोमट पाणी पिल्याने पचनसंस्था सक्रिय होते. त्यामुळे अन्न पचण्यासही मदत होते. कोमट पाणी पिल्याने गॅस, अॅसिडिटी आणि अपचन यासारख्या समस्यांपासूनही आराम मिळतो..Ischemic Heart Disease: इस्केमिक हृदयरोग म्हणजे काय? जाणून घ्या लक्षणे आणि कारणे.संसर्गापासून संरक्षण करापावसाळ्यात विषाणू आणि बॅक्टेरिया जास्त वाढतात, ज्यामुळे संसर्गाचा धोका वाढतो. अशावेळी कोमट पाणी पिऊ शकता. कोमट पाणी पिल्याने बॅक्टेरिया आणि विषाणूंशी लढण्याची शक्ती वाढते. यामुळे रोगप्रतिकारक शक्ती सुधारते. .शरीराला डिटॉक्सिफाय पावसाळ्यात शरीराला डिटॉक्सिफाय करण्यासाठी तुम्ही कोमट पाणी देखील पिऊ शकता. हे पाणी पिल्याने शरीरातील सर्व विषारी पदार्थ सहजपणे बाहेर पडतात. यामुळे शरीर डिटॉक्सिफाय होते आणि त्याचा परिणाम त्वचेवरही दिसून येतो..प्रश्न: पावसाळ्यात कोमट पाणी पिण्याचे मुख्य फायदे काय आहेत?उत्तर: कोमट पाणी पचन सुधारते, रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवते आणि सर्दी-खोकल्यापासून संरक्षण करते..प्रश्न: कोमट पाणी किती वेळा आणि कसे प्यावे? उत्तर: दिवसातून 3-4 वेळा, विशेषतः सकाळी रिकाम्या पोटी आणि जेवणानंतर कोमट पाणी प्यावे..प्रश्न: पावसाळ्यात थंड पाण्यापेक्षा कोमट पाणी का चांगले आहे? उत्तर: कोमट पाणी शरीराला उबदार ठेवते आणि पावसाळ्यातील ओलाव्यामुळे होणारे आजार टाळते..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.