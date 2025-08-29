आरोग्य

Monsoon Health: पावसाळ्यात आरोग्यासाठी का आवश्यक आहे कोमट पाणी? वाचा डॉक्टर काय सांगतात

Benefits of drinking lukewarm water in monsoon : कोमट पाणी आरोग्यासाठी चांगले असते. जरी तुम्ही प्रत्येक ऋतूत कोमट पाणी पिऊ शकता. परंतु, पावसाळ्यात कोमट पाणी पिणे अधिक फायदेशीर असते.
Monsoon Health:
पुजा बोनकिले
Updated on

Warm water for digestion during monsoon: जेव्हा कोणाला सर्दी किंवा खोकला येतो तेव्हा प्रत्येकजण कोमट पाणी पिण्याचा सल्ला देतो. कोमट पाणी घसा साफ करते आणि कफ कमी करण्यास मदत करते. पावसाळ्यात अनेक लोकांना हंगामी आजार होतात. या ऋतूत सर्दी, खोकला, घसा खवखवणे यासारख्या समस्या उद्भवू लागतात. कोमट पाणी पिल्याने या समस्यांमध्ये आराम मिळू शकतो. याशिवाय, पावसाळ्यात कोमट पाणी पिण्याची अनेक कारणे आहेत. 

