आरोग्य

Monsoon Hydration Tips: पावसाळ्यात शरीर योग्य प्रकारे हायड्रेट ठेवण्यासाठी फक्त पाणी पिणं का पुरेसं नसतं? का पडते इलेक्ट्रोलाइट्सची गरज

World ORS Day 2026: पावसाळ्यात फक्त पाणी पिणे पुरेसे का नसते, इलेक्ट्रोलाइट्सचे महत्त्व, कमतरतेची लक्षणे आणि योग्य हायड्रेशनचे तज्ज्ञांनी सांगितलेले उपाय जाणून घ्या.
Monsoon hydration tips for healthy body

Monsoon Hydration Tips: Why Your Body Needs More Than Just Water

sakal

Anushka Tapshalkar
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पावसाळ्यात शरीरातून पाणी आणि सोडियम, पोटॅशियम, कॅल्शियम आणि मॅग्नेशियम यांसारखे आवश्यक इलेक्ट्रोलाइट्स नकळत कमी होत असतात. मात्र, या काळात आपल्याला उन्हाळ्याच्या तुलनेत फारसा घाम येत नसल्यामुळे शरीरातील पाण्याची कमतरता किंवा आर्द्रतेचा (Humidity) परिणाम आपल्या लक्षात येत नाही.

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