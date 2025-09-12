Right Time to Eat Sweets: जेवणानंतर गोड खाणं आरोग्यासाठी का फायदेशीर आहे? जाणून घ्या तज्ज्ञांचा मत

The Right Time to Eat Sweets: इतरांच्या तुलनेत अनेकांना गोड खाण्याची खूप आवड असते. एखादा गुलाबजाम, रसगुल्ला किंवा वडापाव मिळाला की ताबडतोब आनंदाची भावना होते. पण आरोग्याच्या दृष्टीने गोड खाण्याची योग्य वेळ महत्त्वाची आहे, हे बहुतेक लोकांना ठाऊक नसते. मधुमेह असो किंवा वजन कमी करण्याचा प्रयत्न असो, गोड खाण्याचे परिणाम खाल्ल्याच्या वेळेनुसार बदलतात. .रिकाम्या पोटी गोड खाल्ल्यास ते त्वरीत साखरेत रूपांतरित होते आणि रक्तातील साखरेचा स्तर अचानक वाढतो, ज्यामुळे शरीरावर ताण येतो. मात्र जेवणानंतर गोड खाल्ल्यास, पोटात आधीच असलेले फायबर, प्रथिने आणि थोडी चरबी साखरेच्या शोषणाला हळू करतात आणि रक्तातील साखर हळूहळू वाढते..ठाण्यातील ज्युपिटर हॉस्पिटलचे अंतर्गत औषधतज्ज्ञ डॉ. अमित सराफ म्हणतात की जेवणानंतर गोड खाणे तुलनेने सुरक्षित ठरते. उपाशी पोटी गोड खाल्ल्यास शरीराला झपाट्याने ऊर्जा मिळते, पण लगेचच थकवा, चक्कर आणि चिडचिड येऊ शकते. यामुळे मेंदूला चुकीचा भूक संदेश जातो आणि अन्नाचे प्रमाण अनावश्यक वाढते. सतत अशा प्रकारे गोड खाण्यामुळे वजन वाढ, लठ्ठपणा आणि इन्सुलिन रेसिस्टन्सचा धोका वाढतो..त्यामुळे डॉ. सराफ यांचे म्हणणे आहे की गोड पदार्थ पूर्णपणे टाळण्याची गरज नाही, पण योग्य वेळ आणि प्रमाण महत्त्वाचे आहे. जेवणानंतर लहान प्रमाणात गोड खाल्ले तर शरीर ते सहज पचवू शकते आणि रक्तातील साखरेवर नियंत्रण राहते. यासाठी जेवणात पुरेसे फायबर, प्रथिने आणि थोडी चरबी असणे आवश्यक आहे. जरी कधी गोड जेवणाआधी खाल्ले गेले तरी संपूर्ण आरोग्य बिघडत नाही; फक्त उर्वरित जेवण संतुलित असावे..थोडक्यात, गोड खाणे हे ‘स्टार्ट’ म्हणून नाही तर ‘डेसर्ट’ म्हणून घेणे योग्य आहे. योग्य वेळ आणि प्रमाण पाळल्यास गोडाचा आनंद घेता येतो आणि आरोग्य देखील टिकवता येते. डॉ. सराफ यांचे म्हणणे आहे की गोड पदार्थ आनंद देतात, पण योग्य वेळ निवडल्यास ते आरोग्यासाठीही लाभदायी ठरतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.