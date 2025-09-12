आरोग्य

Right Time to Eat Sweets: जेवणानंतर गोड खाणं आरोग्यासाठी का फायदेशीर आहे? जाणून घ्या तज्ज्ञांचा मत

Post-Meal Desserts: तज्ज्ञांचा सल्ला: जेवणानंतर गोड खाल्ले तर आरोग्यास फायदेशीर ठरते आणि रक्तातील साखर नियंत्रणात राहते.
Anushka Tapshalkar
The Right Time to Eat Sweets: इतरांच्या तुलनेत अनेकांना गोड खाण्याची खूप आवड असते. एखादा गुलाबजाम, रसगुल्ला किंवा वडापाव मिळाला की ताबडतोब आनंदाची भावना होते. पण आरोग्याच्या दृष्टीने गोड खाण्याची योग्य वेळ महत्त्वाची आहे, हे बहुतेक लोकांना ठाऊक नसते. मधुमेह असो किंवा वजन कमी करण्याचा प्रयत्न असो, गोड खाण्याचे परिणाम खाल्ल्याच्या वेळेनुसार बदलतात.

