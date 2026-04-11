जास्त आइस्क्रीम आरोग्यासाठी घातक; कृत्रिम घटकांमुळे वाढतो आजारांचा धोका

अनिकेत उमक नागपूर : उन्हाळ्याचे चटके जाणवून लागताच लहानग्यांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांची पावले आइस्क्रीमच्या दुकानांकडे वळू लागली आहेत. मात्र, आइस्क्रीमपासून मिळणारा गोडवा आणि गारवा अतिप्रमाणात सेवन केल्यास आरोग्यासाठी अत्यंत घातक ठरू शकत असल्याचे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे..आइस्क्रीममध्ये साखर, संतृप्त चरबी आणि कृत्रिम रंग यासारख्या घटकांचे प्रमाण जास्त असते. या घटकांमुळे लठ्ठपणा, हृदयरोग, किडणीचे विकार, अपचन, पोट फुगणे तसेच वारंवार सर्दी-खोकल्याच्या समस्या उद्भवतात. धोक्याचे म्हणजे दीर्घकाळात कर्करोगासारख्या गंभीर आजारांचा धोका वाढण्याची शक्यता असते. आइस्क्रीम खाताच तोंड आणि घशात तात्पुरता गारवा जाणवतो. त्यामुळे मेंदूला कुलिंग सिग्नल मिळतो. परंतु, हा परिणाम तात्पुरता असतो..शरीरात थंड पदार्थ गेल्यानंतर शरीराचे तापमान संतुलित ठेवण्यासाठी शरीर आतून उष्णता निर्माण करण्याचा प्रयत्न करते. अशी प्रक्रिया वारंवार झाल्यास शरीराच्या तापमान नियंत्रण प्रणालीवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे थकवा, डिहायड्रेशन आणि उष्णतेचा ताण वाढण्याची शक्यता निर्माण होत असल्याचेही तज्ज्ञांनी सांगितले आहे..'हा' आजार असणाऱ्यांनी आइस्क्रीम टाळावेआइस्क्रीममध्ये साखरेचे प्रमाण जास्त असल्यामुळे हृदयरोग, किडणीचे आजार आणि लठ्ठपणाने ग्रस्त असणाऱ्यांनी त्याचे सेवन टाळण्याचा आहारतज्ज्ञांचा सल्ला आहे. जास्त साखरेमुळे रक्तातील साखरेचे प्रमाण अचानक वाढू शकते. त्यामुळे आधीपासूनच आरोग्याच्या समस्यांनी त्रस्त असलेल्या व्यक्तींना त्याचा विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता असते..आइस्क्रीममधील हे पदार्थ घातकसाखर - लठ्ठपणा आणि लाहन मुलांमध्ये दाताच्या समस्यासंतृप्त चरबी - कॅलेस्ट्रॉल वाढण्याचा धोकाकृत्रिम रंग - अॅलर्जी किंवा मुलांमध्ये चिडचिडेपणाकृत्रिम फ्लेवर्स - पचनाशीसंबंधित समस्या.यासंदर्भात बोलताना, जास्त प्रमाणात आइस्क्रीम खाणे आरोग्यासाठी धोक्याचे ठरते. तात्पुरता आपल्याला गारवा जाणवतो, मात्र दररोज सेवन केल्यास दीर्घकाळाने आरोग्याशी निगडीत समस्या जानवते. विशेष म्हणजे आधीपासूनच आरोग्याच्या समस्यांनी त्रस्त असणाऱ्यांनी आइस्क्रीम खाणे टाळावे, अशी प्रतिक्रिया आहारतज्ज्ञ निकिता पाटील यांनी दिली.