Fitness Tips by Cardiologist: फिटनेससाठी फक्त सकाळीच नाही, संध्याकाळीही घ्या स्वतःची काळजी; वाचा कार्डिओलॉजिस्टचा सल्ला

थोडक्यात: आज बहुतेक लोक सकाळच्या व्यायामावर भर देतात, पण संध्याकाळी व्यायाम अधिक फायदेशीर ठरू शकतो.डॉक्टरांच्या मते संध्याकाळचा व्यायाम शरीर आणि मन तरतरीत ठेवतो.निरोगी राहण्यासाठी सकाळइतकीच संध्याकाळची दिनचर्या महत्त्वाची आहे..Best time for workout morning or evening: आजकाल प्रत्येकजण आपल्या आरोग्याविषयी जागरूक झालेलं आपल्या दिसत आहे. रोज लवकर उठून व्यायाम केला, योग्य आहार घेतला, वेळेवर जेवण आणि ताण-तणावाचे व्यवस्थापन करणे, अशा सगळ्याच गोष्टी बहुतांश लोक पाळताना आपल्याला दिसतात. पण तुम्हाला माहित आहे का, की निरोगी राहण्यासाठी सकाळचा नाही, तर संध्याकाळचा व्यायाम जास्त फायदेशीर आहे?चला तर मग संध्याकाळच्या व्यायामाबाबत डॉक्टर काय म्हणतात ते जाणून घेऊया..आरोग्य, आहार अन् व्यायामनिरोगी आरोग्यासाठी आपलया जीवनशैलीत काही बदल करणे गरजेचे असतात, असे तज्ज्ञ मंडळी आपल्याला सांगतात. सकाळी लवकर उठून प्रसन्न वातावरणात व्यायाम केला, योग्य आहार आणि दिनचर्या पाळली की संपूर्ण दिवसाचे काम चांगल्या पद्धतीने पार पडते. मात्र डॉ. भोजराज यांच्या मते संध्याकाळच्या वेळेसाठी काही सवयी लावल्या तर शरीर आणि मेंदू दोन्ही तरतरीत राहतात..Explained: लठ्ठपणाची समस्या भारतीयांना का त्रास देतेय? वाचा कारणे, लक्षणे आणि स्थूलतेवरील उपाय.डॉ. भोजराज सांगतात की बरेच लोक संतुलित आहार आणि व्यायामावर विशेष लक्ष देतात, तरी सुद्धा त्यांना त्यांच्या आरोग्यात काही फरक जाणवत नाही. परिणामी त्यांना त्यांच्या वयापेक्षा मोठे असल्यासारखे वाटते. पण काही रुग्ण ज्यांनी संध्याकाळच्या वेळेचे देखील नियोजन केले आणि संपूर्ण दिवसातील फक्त संध्याकाळच्या सवयी सुधारल्या तर त्यांना योग्य आहार आणि व्यायामाचे अपेक्षित परिणाम मिळाले. तसेच ज्यांनी संध्यकाळ आणि रात्रीचे योग्य नियोजन केले आणि ते नियमित पाळले तर आपल्या शरीरातील ऊर्जा वाढते, लक्ष केंद्रित व्हायला मदत होते आणि यामुळे रात्री शांत झोप लागते आणि शरीरातील सगळीच चक्रे सुरळीत चालण्यास मदत होते..असं का?संध्याकाळचे योग्य नियोजन केल्यास रात्री शांत झोप लागते. अशांत आणि सतत होणाऱ्या झोपमोडीमुळे शरीरावर काही गुप्त परिणाम होतात. ज्यामुळे कोर्टिसोल हार्मोन वाढतो आणि दिवसभरातील तणावांनंतरही संध्याकाळी देखील शरीर तणावात राहते. परिणामी ब्लड शुगर वाढणे, शरीरात इंफ्लेमेशन (सूज) येणे आणि अचानक थकवा जाणवणे असे बदल घडतात.इतकेच नाही, तर शरीराची काही बिघाड दुरुस्त करण्याची प्रक्रिया बिघडते आणि पेशींना व्यवस्थित रित्या ऊर्जा मिळण्यातही अडथळा येतो.सोप्या पद्धतीने सांगायचं तर, जर संध्याकाळ गोंधळात गेली, तर पुढच्या दिवशी शरीराला त्याचा परिणाम भोगावा लागतो..Lungs Health Tips: थोडं चाललं तरी धाप लागते? श्वास घेताना त्रास होतोय? जाणून घ्या तज्ज्ञांनी सांगितलेले ५ सोपे घरगुती उपाय!.डॉ. भोजराज यांच्या मते दीर्घायुष्यासाठी फक्त संतुलित आहार आणि व्यायामाची नाही, तर पुरेशा झोपेची देखील गरज असते. झोपेत शरीराची संपूर्ण ऊर्जा पुन्हा तयार होते आणि दुसऱ्या दिवशी काम करण्याची तरतरी येते. रात्री नीट झोप घेतल्यास सकाळी ५ वाजता उठण्याची गरज नाही असे देखील डॉक्टरांचे म्हणणे आहे..अभ्यास काय सांगतो?बऱ्याचजणांना असे वाटते की झोप म्हणजे फक्त आराम. पण मुख्यतः झोप ही आपल्या शरीराची आणि मेंदूची दुरुस्ती करण्याची वेळ असते. जेव्हा आपण झोपतो, तेव्हा आपला मेंदू दिवसभर शिकलेल्या गोष्टी लक्षात ठेवतो आणि नवीन संकल्पनांसाठी तयार होतो.एका संशोधनानुसार, झोपताना आपल्या मेंदूमध्ये एक 'सफाई प्रणाली' (ड्रेनेज सिस्टम) काम करते. ही प्रणाली मेंदूमधील हानिकारक पदार्थ बाहेर काढते, ज्यामुळे 'अल्झायमर' सारख्या आजारांचा धोका कमी होतो. विशेष म्हणजे, ही सफाई झोपेत असताना जागी असल्यापेक्षा दुप्पट वेगाने होते.मेंदूव्यतिरिक्त, झोप आपल्या शरीरातील रक्तवाहिन्या आणि रोगप्रतिकारशक्ती (इम्युनिटी) मजबूत बनवते. जर पुरेशी झोप मिळाली नाही, तर या सगळ्या कामांमध्ये अडथळे येतात आणि आपले शरीर कमजोर होते. म्हणून, चांगली झोप घेणे खूप महत्त्वाचे आहे..Weekend Sleep and Heart Health: आळशी लोकांसाठी महत्त्वाचे! वीकेंडची गोड झोप हृदयाला बनवते स्ट्रॉंग? वाचा तज्ज्ञांनी सांगितलेले फायदे!.झोप सुधारण्यासाठी काही टिप्स:- झोपेचा वेळ ठराविक ठेवा, आठवड्याच्या शेवटच्या दिवसासह.- दररोज व्यायाम करा, पण झोपण्यापूर्वी न करता.- दिवसात किमान ३० मिनिटं नैसर्गिक सूर्यप्रकाश घ्या.- कॅफिन, निकोटिन, उशीरचे झोप, मद्यपान आणि जड जेवण टाळा.- झोपण्यापूर्वी स्क्रीन बंद करा; वाचन किंवा शांत संगीत ऐकण्याचा प्रयत्न करा.- खोली थंड, अंधारी आणि शांत ठेवा.- २० मिनिटांत झोप येत नसेल, तर उठून काही आरामदायी काम करा..FAQsसंध्याकाळी व्यायाम का महत्त्वाचा आहे?(Why is evening exercise important?)संध्याकाळी व्यायाम केल्याने शरीर दिवसभराचा ताण हलका करतो, मन शांत होतं आणि झोप अधिक गाढ लागते. यामुळे ऊर्जा टिकून राहते आणि दुसऱ्या दिवशी काम करण्याची तयारी चांगली होते.झोप अपुरी झाल्यास शरीरावर काय परिणाम होतो?(What happens if we don’t get enough sleep?)झोप कमी झाल्यास कोर्टिसोल हार्मोन वाढतो, ज्यामुळे तणाव वाढतो, रक्तातील साखर असंतुलित होते आणि शरीरात सूज येते. शिवाय रोगप्रतिकारशक्ती आणि पेशींची दुरुस्ती प्रक्रिया बिघडते.चांगल्या झोपेसाठी कोणत्या सवयी उपयुक्त ठरतात?(What habits help in getting good sleep?)झोपेसाठी ठराविक वेळ ठेवणे, झोपण्यापूर्वी स्क्रीन वापरणे टाळणे, हलकं जेवण घेणे, शांत आणि अंधाऱ्या खोलीत झोपणे या सवयी उपयुक्त ठरतात.झोप ही फक्त विश्रांती आहे का?(Is sleep just rest?)नाही. झोप ही शरीर आणि मेंदूची दुरुस्ती करणारी सक्रिय प्रक्रिया आहे. झोपेत मेंदू माहिती साठवतो, हानिकारक घटक साफ करतो आणि शरीर रक्तवाहिन्या तसेच रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत करतो. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 