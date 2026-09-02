Nutrition Week : वजन घटवण्यासाठी फायबर इतकं महत्त्वाचं का? AIIMSच्या डॉक्टरांनी सांगितलं ‘हे’ कारण

वजन कमी करण्यासाठी अनेक जण कडक डाएट आणि तासन्तास व्यायाम करतात, मात्र दीर्घकाळ टिकणाऱ्या वजन नियंत्रणासाठी सहज पाळता येईल असा आहार महत्त्वाचा आहे. आहारात फायबरचं प्रमाण वाढवणं हा त्यासाठी प्रभावी उपाय ठरू शकतो, कारण फायबरमुळे पोट जास्त वेळ भरलेलं राहतं, रक्तातील साखर नियंत्रणात राहण्यास आणि पचनसंस्थेचं आरोग्य सुधारण्यास मदत होते. AIIMS, Harvard आणि Stanford येथे प्रशिक्षण घेतलेले गॅस्ट्रोएन्टेरोलॉजिस्ट डॉ. सौरभ सेठी यांनी त्यांच्या इन्स्टाग्राम Instagram पोस्टमध्ये फायबरचं प्रमाण वाढवून, कडक डाएट न करता जवळपास 13.6 किलो वजन कमी केल्याचं सांगितलं आहे..डॉ. सेठी काय म्हणाले?“मी जास्त खात होतो कारण मला खूप भूक लागायची असं नव्हतं. मी असा आहार घेत होतो, ज्यामुळे मला जास्त वेळ पोट भरल्यासारखं वाटत नव्हतं. आहारातील फायबर वाढवल्यानंतर ही परिस्थिती बदलली.”.वजन कमी करण्यासाठी फायबर कसं मदत करतं?पुढील कारणांसाठी आहारत फायबर असेल तर निरोगी आरोग्यासाठी आणि वजन कमी करण्यासाठी फायबर खूर फायदेशीर ठरतं.जास्त वेळ पोट भरलेलं राहतंफायबरमधील काही प्रकार पाणी शोषून पोटात जेलसारखा पदार्थ तयार करतात. त्यामुळे अन्न पचण्याची प्रक्रिया हळू होते आणि पोट जास्त वेळ भरलेलं राहतं. परिणामी वारंवार खाण्याची इच्छा कमी होऊ शकते. डॉ. सेठी यांच्या मते, फायबरमुळे पोट भरल्याची भावना वाढते, अचानक लागणारी भूक कमी होते आणि ऊर्जा पातळीही स्थिर राहण्यास मदत होते..रक्तातील साखर नियंत्रणात ठेवण्यास मदतफायबरमुळे अन्नातील साखर रक्तात जाण्याची प्रक्रिया हळू होते. त्यामुळे रक्तातील साखरेत अचानक वाढ आणि त्यानंतर होणारी घट कमी होऊ शकते. यामुळे वारंवार गोड खाण्याची इच्छा कमी होण्यास मदत मिळू शकते.कमी कॅलरीमध्ये जास्त पोट भरतंभाज्या, कडधान्यं आणि डाळी यांसारखे फायबरयुक्त पदार्थ तुलनेने कमी कॅलरीचे पण पोट भरणारे असतात. त्यामुळे कमी कॅलरीमध्येही भरपूर आणि समाधानकारक आहार घेता येतो. याउलट, अल्ट्रा-प्रोसेस्ड पदार्थ कॅलरीने जास्त आणि फायबरने कमी असतात. त्यामुळे ते पटकन पचतात आणि काही वेळाने पुन्हा भूक लागू शकते..आतड्यांचं आरोग्य चांगलं ठेवतंकाही प्रकारचे फायबर आपल्या आतड्यांमधील चांगल्या बॅक्टेरियांसाठी अन्नाचं काम करतात. यांना प्रीबायोटिक्स म्हणतात. या चांगल्या बॅक्टेरियांमुळे शरीरात काही उपयुक्त घटक तयार होतात, जे पचन, चयापचय आणि भूक नियंत्रित करण्यासाठी मदत करू शकतात.भूक नियंत्रित करणाऱ्या हार्मोन्सना मदतफायबरयुक्त आहारामुळे पोट भरल्याची भावना देणाऱ्या GLP-1 आणि PYY यांसारख्या हार्मोन्सच्या सिग्नलिंगला मदत होऊ शकते. त्यामुळे जास्त वेळ पोट भरलेलं राहण्यास, क्रेव्हिंग कमी करण्यास आणि योग्य प्रमाणात खाण्यास मदत होऊ शकते.डॉ. सेठी यांच्या मते, ही केवळ इच्छाशक्तीची गोष्ट नसून शरीरातील नैसर्गिक प्रक्रियांशी संबंधित आहे..वजन कमी करण्यासाठी फायबर कसं वाढवायचं?डॉ. सेठी यांनी कमी खाण्याऐवजी आपल्या आहारात फायबरयुक्त पदार्थ वाढवले. यामध्ये त्यांनी पुढील गोष्टींचा समावेश केला:दररोज बिया म्हणजेच Seedsनियमितपणे डाळी आणि कडधान्यंआठवड्यातील बहुतांश दिवस बेरीजदिवसातील दोन जेवणांमध्ये भाज्यांचा समावेशत्यांच्या मते, या बदलामुळे वजन कमी करण्याची प्रक्रिया कठीण आणि बंधनकारक न राहता दीर्घकाळ टिकणारी झाली..दिवसाला किती फायबर घ्यावं?महिला: दररोज सुमारे 25 ग्रॅम फायबरपुरुष: दररोज 30 ते 38 ग्रॅम फायबरदर आठवड्याला सुमारे 5 ग्रॅमने फायबर वाढवता येऊ शकतं. त्यासोबत पुरेसं पाणी पिणंही गरजेचं आहे..या गोष्टी लक्षात ठेवाफायबर अचानक वाढवू नकाभरपूर पाणी प्याफळं आणि भाज्या शक्य असल्यास सालीसह खाफळांचा रस घेण्याऐवजी पूर्ण फळ खामैदा आणि रिफाइंड पदार्थ कमी कराडाळी आणि कडधान्यं वाढवापॅकेज्ड स्नॅक्सऐवजी फायबरयुक्त पदार्थ खाफायबर हा वजन कमी करण्याचा कोणताही जादुई उपाय नाही. मात्र, योग्य आहार आणि नियमित शारीरिक हालचालींसोबत त्याचा समावेश केल्यास वजन व्यवस्थापनासाठी तो उपयोगी ठरू शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.