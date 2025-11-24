Tea Side Effects on Young Children: लहान मुलांना 'चहा' देणं का आहे धोकादायक? डॉक्टरांनी सांगितले शरीरावर होणारे गंभीर परिणाम

Why Tea is Harmful for Young Children: "आम्ही मुलांना दुधात थोडासाच चहा मिक्स करून देतो." हे बहुदा बऱ्याच जणांनी ऐकलं किंवा प्रत्यक्ष पाहिलंही असेल. आणि आता थंडी सुद्धा वाढली आहे त्यामुळे थोडास चहा दिला तरी लहान मुलांना थोडासा चहा दिला तरी चालतो असं अनेकांना वाटतं. पण हे लहान मुलांसाठी धोकादायक असू शकतं असं डॉक्टर सांगतात. चहा प्यायल्यामुळे लहान मुलांच्या वाढीवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो. तसेच चहामध्ये असणारे कॅफिन, टॅनिन्स आणि ऑक्सलेट्स हे घटक मुलांच्या शरीरात आवश्यक असलेल्या खनिजांचे शोषण रोखतात. म्हणून १२ वर्षांच्या खालील मुलांन चहा दिला तर त्यांच्या वाढ होण्याच्या प्रक्रियेवर विपरीत परिणाम होतात असं डॉक्टरांचं सांगतात. मात्र चहा पिण्याचे लहान मुलांच्या शरीरावर याव्यतिरिक्त इतरही परिणाम होतात, ते देखील जाणून घेऊया. .चहा लहान मुलांसाठी घातक का आहे?लोहाचे (Iron) शोषण कमी होतेचहामध्ये टॅनिन्स नावाचं घटक असतं ते शरीरामधलं लोहाचं शोषण कमी करतं. त्यातही जी मुलं पूर्णपणे शाकाहारी आहार घेतात आणि ज्या मुलांमध्ये लोहाची कमतरता असते, अशा मुलांना चहाचा धोका जास्त असतो..Winter Low Water Intake Risks: हिवाळ्यात किती पाणी प्यायलं पाहिजे? प्रमाण कमी झाल्यास मेंदूसह शरीरावर होतात 'हे' परिणाम.पोषणमूल्यांचा अभावचहामध्ये लहान मुलांसाठी गरजेची अशी कोणतीच महत्त्वाची पोषणमूल्यं नसतात. लहान मुलांना वाढीच्या काळात पोषक आहार जास्त महत्त्वाचा असतो. योग्य प्रमाणात प्रोटीन, कार्बोहायड्रेट्स, उपयुक्त फॅट्स ही पोषणमूल्यं आवश्यक असतात. चहामध्ये ही कोणतीच मूल्य नसल्यामुळे त्यांना चहाची अजिबात गरज नसते.ऑक्सलेट्स शरीराची वाढ रोखतातडॉक्टरांच्या मते, चहातील ऑक्सलेट्स आणि टॅनिन्स आतड्यांमध्ये महत्त्वाच्या पोषक घटकांचे शोषण कमी करतात, ज्याचा थेट परिणाम मुलांच्या शारीरिक विकासावर होतो. जास्त प्रमाणात ऑक्सलेट्स शरीरात साचले तर हाडे कमकुवत होऊ शकतात आणि वाढ खुंटण्याचा धोका वाढतो..झोपेवर परिणामकॅफिन हे मुळात मेंदूला उत्तेजित करणारं घटक आहे. चहामध्ये सुद्धा कॅफिन बऱ्यापैकी प्रमाणात उपलब्ध असतं. ज्याचा परिणाम झोपवर होतो. लहान मुलांना चहा दिला तर त्यांच्या झोपेत अडथळा येऊ शकतो. त्याच्यामधील ताण वाढू शकतो आणि रात्री वारंवार जाग येण्याची शक्यता सुद्धा वाढते..Diseases in Children: मुलांमध्ये 'हँड, फूट अँड माउथ'चा वाढतोय धोका! डॉक्टर सांगतात घरीच करा असे उपाय, लवकर मिळेल आराम.हायड्रेशन होण्याचा धोकाचहातील कॅफिनचे डाययुरेटिक गुणधर्म शरीरातील पाण्याची कमतरता निर्माण करू शकतात. लहान मुलांना डिहायड्रेशन झालेलं कळून येत नाही किंवा पाणी किती प्रमाणात प्यावं हे देखील त्यांना माहित नसते. त्यामुळे मुलांना हायड्रेशन साठी चहा नाही तर पाणी किंवा इतर नैसर्गिक पेयं घेणं जास्त फायदेशीर आहे. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.