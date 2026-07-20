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Monsoon Oral Hygiene: पावसाळ्यातच हिरड्यांचं दुखणं आणि तोंडातून घाण वास का वाढतो? असू शकते 'ही' गंभीर समस्या

Monsoon Dental Care: पावसाळ्यात हिरड्यांचं दुखणं, रक्त येणं आणि तोंडातून घाण वास का वाढतो? डेंटिस्टकडून जाणून घ्या कारणं, लक्षणं आणि सोपे उपाय.
Monsoon Oral Health: Why Your Gums Hurt and Your Breath Smells Worse

Monsoon Oral Health: Why Your Gums Hurt and Your Breath Smells Worse

sakal

Anushka Tapshalkar
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Why Gum Pain and Bad Breath Worsen During Monsoon: पावसाळा सुरु झाला की अनेकांना गरमागरम भजी, चहा, तिखट-चमचमीत पदार्थ, गोड पदार्थ आणि त्याचसोबतच कमी पाणी पिण्याची सवय लागते. आणि सतत हेच पदार्थ खाऊन हिरड्यांच्या वेगवेगळ्या समस्या आणि मग तोंडाला घाण वास येणं वाढू शकतं. मात्र याला पावसाळा कारणीभूत नसतो, तर या काळात बदललेल्या जीवनशैलीचा परिणाम असतो.

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