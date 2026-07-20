Monsoon Oral Hygiene: पावसाळ्यातच हिरड्यांचं दुखणं आणि तोंडातून घाण वास का वाढतो? असू शकते 'ही' गंभीर समस्या

Why Gum Pain and Bad Breath Worsen During Monsoon: पावसाळा सुरु झाला की अनेकांना गरमागरम भजी, चहा, तिखट-चमचमीत पदार्थ, गोड पदार्थ आणि त्याचसोबतच कमी पाणी पिण्याची सवय लागते. आणि सतत हेच पदार्थ खाऊन हिरड्यांच्या वेगवेगळ्या समस्या आणि मग तोंडाला घाण वास येणं वाढू शकतं. मात्र याला पावसाळा कारणीभूत नसतो, तर या काळात बदललेल्या जीवनशैलीचा परिणाम असतो. .ऑर्थोडॉन्टिस्ट डॉ. जैनील पारेख यांच्या मते, पावसाळ्यात अनेक लोक जास्त गोड पदार्थ खातात, कमी पाणी पितात आणि दात स्वच्छ करायचा कंटाळा करतात. त्यामुळे दातांवर प्लाक (चिकट थर) साचतो. हा प्लाक वेळेवर साफ नाही केला, तर हिरड्यांना सूज येणं, त्यातून रक्त येणं आणि तोंडाला घाण वास येणं असे त्रास व्हायला सुरुवात होते..एसीमध्ये जास्त वेळ बसल्याने खरंच सांधेदुखी वाढते का? ऑर्थोपेडिक तज्ज्ञांनी सांगितलं Body Stifness आणि वेदनांचं खरं कारण.पावसाळ्यात तोंडाच्या आरोग्यावर कसा परिणाम होतो?दातांवर साचलेला प्लाक नियमित ब्रश आणि फ्लॉसने साफ नाही केला तर पुढे दिलेल्या समस्या होऊ शकतात.हिरड्यांतून रक्त येणंहिरड्यांना सूज येणंतोंडाला सतत घाण वास येणंदात संवेदनशील होणेसुरुवातीच्या टप्प्यात हिरड्यांचे आजारवेळेवर उपचार आणि योग्य काळजी घेतल्यास या समस्या सहज नियंत्रणात येऊ शकतात..तोंडाची दुर्गंधी आणि हिरड्यांच्या आजाराचा संबंधअनेकांना वाटतं की तोंडाला घाण वास फक्त कांदा, लसूण किंवा मसालेदार पदार्थांमुळे येतो. पण कायम घाण वास येत असेल तर ते हिरड्यांच्या आजाराचं सुरुवातीचं लक्षण असू शकतं.दात आणि हिरड्यांच्या कडेला प्लाकचा चिकट थर साचला की त्यात जंतू वाढू लागतात. हे जंतू अन्नाचे अडकलेले कण बारीक करून तोंडातून घाण वास यायला कारणीभूत ठरतात. वेळेवर उपचार नाही केले की पुढे हिरड्यांचे गंभीर आजार होण्याची शक्यता असते..कोणाला जास्त धोका असतो?खालील व्यक्तींनी विशेष काळजी घ्यावी.दातांची स्वच्छता नीट न करणारेमधुमेह असलेले रुग्णधूम्रपान किंवा तंबाखूचे सेवन करणारेदातांना ब्रेसेस (Braces) लावलेले रुग्णब्रेसेसमुळे अन्नाचे कण आणि प्लाक सहज अडकतात. त्यामुळे अशा व्यक्तींनी दात जास्त काळजीपूर्वक स्वच्छ ठेवणं गरजेचं आहे..रोज १८-२० तास काहीच खात नाही सोनाली बेंद्रे! कॅन्सरनंतर 'या' सवयीने बदललं आयुष्य; पण सगळ्यांसाठीच आहे का योग्य?.ही लक्षणं दिसत असतील तर दुर्लक्ष करू नकाहिरड्यांचे आजार सुरुवातीला वेदनाशिवाय सुरू होतात. त्यामुळे ही लक्षणे दिसल्यास दंतचिकित्सकांचा सल्ला घ्या.ब्रश किंवा फ्लॉस करताना रक्त येणंहिरड्या लाल होणे किंवा सूज येणंतोंडाला सतत दुर्गंधी येणंहिरड्यांमध्ये वेदना किंवा कोमलपणाहिरड्या मागे सरकणंदात हलायला लागणं.पावसाळ्यात हिरड्या निरोगी ठेवण्यासाठी काय करावं?हिरड्यांच्या आजारांपासून बचाव करण्यासाठी रोजच्या सवयी महत्त्वाच्या आहेत.दिवसातून दोन वेळा फ्लोराईडयुक्त टूथपेस्टने दात घासा.फ्लॉस किंवा इंटरडेंटल ब्रशने दातांमधील अन्नकण काढा.जीभ हलक्या हाताने स्वच्छ करा.दिवसभर पुरेसे पाणी प्या.जेवणानंतर तोंड स्वच्छ धुवा.गोड पदार्थ आणि साखरयुक्त पेये कमी घ्या.सहा महिन्यांनी एकदा दंतचिकित्सकांकडे तपासणी करा..अल्झायमर होणार की नाही? फक्त एका ब्लड टेस्टमधून मिळू शकते उत्तर! लक्षणं दिसण्याच्या १० वर्षांआधीच मिळणार इशारा.घरगुती उपाय पुरेसे आहेत का?वेलची, लवंग किंवा माउथ फ्रेशनरमुळे काही वेळ तोंडाची दुर्गंधी कमी होऊ शकते. पण त्यामुळे हिरड्यांचा आजार बरा होत नाही.जर हिरड्यांतून रक्त येत असेल, सूज, वेदना, पू येत असेल, चावताना त्रास होत असेल किंवा आठवडाभर चांगली स्वच्छता करूनही तक्रार कमी होत नसेल, तर लगेच डेंटिस्टचा सल्ला घ्या. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.